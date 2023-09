Köln/Essen

Ein besonders dramatischer Fall sind laut Kirchenrechtler Thomas Schüller die Missbrauchsvorwürfe gegen den 1991 verstorbenen Essener Kardinal Franz Hengsbach. „Die Plausibilität scheint gegeben, sonst hätten sich die beiden Bistümer nicht an die Öffentlichkeit gewandt“, sagte der Experte aus Münster im „Morgenecho“ auf WDR 5. Man könne sich „nur vorstellen“, vor welcher Angst die mutmaßlichen Opfer geplagt hätten Jahrzehnte, bevor sie sich einander anvertraut hätten.

Die Bistümer Essen und Paderborn gaben am Dienstag bekannt, dass sie „schwerwiegende“ Missbrauchsvorwürfe gegen den Essener Bistumsgründer Hengsbach untersuchen. Unter anderem soll er während seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn ein 16-jähriges Mädchen misshandelt haben. Ihm wird außerdem ein weiterer Anschlag in Essen im Jahr 1967 vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

„Man sieht das Gesicht der katholischen Kirche“

Schüller sagte, eine „Ikone“ sei vom Sockel gestoßen worden. „Sie sehen das Gesicht der katholischen Kirche.“ Es wird auch viele kritische Fragen dazu geben, „was die Kongregation für die Glaubenslehre mit ihrer Disziplinarabteilung in Rom gemacht hat“. Hier sehe man eine „viel zu späte Lernkurve“.

Der jetzige Essener Bischof Franz-Josef Overbeck habe in einem „langen Lernprozess“ verstanden, dass seine eigene Kirche mit solchen Verdachtsfällen nicht angemessen umgehe und den Tätern eher Glauben geschenkt werde, sagte der Kirchenrechtler. Overbeck entschied sich für die Wahrheit: „Er geht ein Risiko ein. Er muss das Bistum danach zusammenhalten.“ Und: „Für ihn brechen stürmische Zeiten an.“

Erste Konsequenzen: Essen will den Ort umbenennen

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe will die Stadt Essen den Kardinal-Hengsbach-Platz in der Innenstadt umbenennen. „Ich nehme die Vorwürfe sehr ernst“, sagte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen auf Nachfrage. Das weitere Vorgehen der Stadt wird eng mit der Diözese und dem Generalvikariat abgestimmt. „Klar ist aber auch, dass der Kardinal-Hengsbach-Platz in Essen nicht mehr so ​​heißen darf“, erklärte der CDU-Politiker.

Die Reforminitiative Maria 2.0 sah eine Umbenennung des Platzes in der Innenstadt nahe dem Essener Dom vor. Das Thema werde demnächst im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats besprochen, sagte Kufen.