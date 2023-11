Alonso geeft Patrik Schick meer tijd voor een comeback

De hele groep komt snel terug: Patrik Schick komt naar het pension bij SV Werder Bremen (Samstag, 15.30 uur), anders komt hij niet terug. Het is de moeite waard om Xabi Alonso te taggen voor de partij. “Er wordt altijd goed getraind, maar we ontmoeten je graag later. Morgen is er geen nichtje meer in de Kader“, aldus der Chefcoach.



Schick rapporteerde voor het eerst Comeback eind oktober na langdurige adductorproblemen. Er zijn weinig momenten waarop er kans is op herstel in de vorm van fases in de rivier.

“Op dit moment hoeven we ons nergens zorgen over te maken. “We zullen deze maand en januari in de beste vorm vieren”, zei Alonso tijdens de laatste week dat in de middelbare school Victor Boniface de Afrika Cup (Anfang 2024) zal plaatsvinden.

De volgende dag zullen we immers in het reine kunnen komen met de toekomst, wanneer de Europa League wordt aangekondigd: “Dat is de ziel, dat is de reden waarom ik het raamwerk moet hacken.”