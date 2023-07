Allison Mack, die erstere Smallville Schauspieler und Mitglied der kultähnlichen Gruppe NXIVM wurde laut US-Bundesakten vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Online-Dokumente des Federal Bureau of Prisons besagen, dass der 40-jährige Mack am Montag aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Im Jahr 2019 bekannte sich der Schauspieler in mehreren Anklagepunkten schuldig, unter anderem wegen Erpressung im Rahmen eines Sexhandelsfalls, bei dem Mack öffentlich als hochrangiges Mitglied von NXIVM entlarvt wurde. Sie manipulierte Frauen dazu, Sexsklavinnen für den spirituellen Führer der Gruppe, Keith Raniere, zu werden.

Im Juni 2021 wurde Mack zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Sie erhielt eine mildere Strafe im Rahmen eines Deals, bei dem Mack mit Ermittlern zusammenarbeitete, um Raniere anzuklagen, die Geheimgesellschaft gegründet zu haben, die Opfer mit den Initialen des Sektenführers brandmarkte. Mack hätte mit einer Gefängnisstrafe von über 17 Jahren gerechnet.

Mack und ihre Anwälte haben ihre Freilassung nicht öffentlich kommentiert.

Vor ihrer Verurteilung im Jahr 2021 veröffentlichte Mack eine Erklärung, in der sie sich öffentlich bei den Opfern entschuldigte.

„Jetzt ist es für mich von größter Bedeutung, aus tiefstem Herzen zu sagen, dass es mir so leid tut. Ich habe mich mit allem, was ich hatte, in die Lehren von Keith Raniere gestürzt“, schrieb sie. „Ich war von ganzem Herzen davon überzeugt, dass seine Mentorschaft mich zu einer besseren, aufgeklärteren Version meiner selbst führen würde. Ich widmete ihm meine Loyalität, meine Ressourcen und letztendlich mein Leben. Das war der größte Fehler und das größte Bedauern meines Lebens.“





Allison Mack taucht in einem wieder aufgetauchten Video auf, das angeblichen Sexkult bewirbt



Mack war einer von sechs Personen, denen Sexhandel, Zwangsarbeit, Erpressung, Überweisungsbetrug und andere Anklagen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an NXIVM vorgeworfen wurden. Die Staatsanwälte sagten, Mack habe unter dem Deckmantel der weiblichen Mentorschaft junge Frauen für NXIVM rekrutiert und sie dann gezwungen, sich Raniere sexuell unterzuordnen. Viele Frauen, die NXIVM angehörten, wurden schwer misshandelt und auf Hungerdiäten gehalten.

Zu den weiteren Mitgliedern der Gruppe gehörten eine Erbin des Spirituosenvermögens des Seagram, Clare Bronfman; und eine Tochter des TV-Stars Catherine Oxenberg Dynastie Ruhm.

Mack ist vor allem durch die Rolle der engen Freundin von Clark Kent, Chloe Sullivan, in der Superhelden-Fernsehserie bekannt Smallville.

Raniere wurde 2020 wegen seiner Verurteilung wegen des Vorwurfs des Sexhandels zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt. NXIVM, eine in New York ansässige, selbsternannte „Selbsthilfe“-Organisation, stellte 2018 ihren Betrieb ein.

– Mit Dateien von The Associated Press