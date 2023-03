23 Run stehen in der Formel 1 in dieser Saison auf dem Plan. Het is een Rekord, in die Rennställe en diesem Wochenende start. Wer wird vorneweg fahren, wer konnte die große Überraschung sein – und was macht der einzige Duitse Fahrer, Nico Hülkenberg? Alles Wichtige zum Auftakt.

Was het een?

Die Formel 1 begint in het nieuwe seizoen, Max Verstappen zal de volgende titel krijgen, Nico Hülkenberg zal alle deutsche Fahne hoch – und die Königsklasse bricht schon wieder ihren Rekord: 23 Rennen sinds es insgesamt, een meer als im Vorjahr. Dreimal was fahren in de VS, de nieuwe Glamour Grand Prix op de Strip in Las Vegas (18 november) verkocht de Aushängeschild der Serie. Neu dabei im Vergleich zu 2022 ist zudem Qatar, Frankreich valt aus dem Calendar. Een snelle Grand Prix-race van de traditie: Am Sonntag (16 Uhr/Sky en im ntv.de-Liveticker) wordt losgelaten in Bahrein.

Wer wont das eerste Run?

Alles deutet darauf hin, dass Verstappen en Red Bull na twee WM-Titeln nichts von ihrer Dominanz eingebüßt haben. Der Weltmeister bestuurt een auto, als de RB18 overstroomt naar Vorjahr grimmige – een vallende kleinerende Stellen aber noch optimiert wurde. Der RB19 war both Tests in Bahrain schnell auf einer Runde, schnell im Rennmodus und dazu nor zuverlässig. Ferrari maakte gebruik van de beste Rivale, alldings schien das Auto von Charles Leclerc en Carlos Sainz bij de Longruns hieronder. En Mercedes? De Rennstall von Lewis Hamilton, nieuwe Heimat für Ersatzpilot Mick Schumacher, erlebte sehr wechselhafte dreitägige Tests.

Wer wird die große Überraschung zum Start?

Aston Martin lijkt een goede springer om te wennen aan Mercedes anreifen. Ausgerechnet Aston Martin, ausgerechnet jetzt, das darf man aus deutscher Perspektive wohl sagen. Zwei Jahre lang leistete Sebastian Vettel bij de neureichen en ambitieuzere Britten Aufbauarbeit, Top-Ergebnisse waren die absolute Ausnahme. Nun hat er seine Karriere isdet, en Nachfolger Fernando Alonso sitzt plötzlich in onem schnellen Auto. Die Fachwelt gaat over tradities en start de tuin Kampf um das Podest zu – mit Lance Stroll, der nach seinem Fahrradunfall Rechtzeitig grünes Licht für seinen Start erhielt. Damit is auch ein Kurz-Comeback Vettels, über das nach Strolls Verletzung zumindest für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien (19. Marz) spekuliert wurde, vom Tisch.

Welche Rolle speelde Nico Hülkenberg en Mick Schumacher?

Hülkenberg is zo etwas wie der deutsche Alleinunterhalter, und das hat absolute Seltenheitswert. 2020 oorlog Vettel schon een einziger deutscher Stammpilot, ansonsten oorlog das Autoland seit dem Michael-Schumacher-Boom stets vahlreich vertreten. Mit dem Höhepunkt 2010, als im Laufe des Jahres sieben Deutsche zum Einsatz kamen. Nun ook Hülkenberg, der bei Haas auf Mick Schumacher volgde. Der US-Rennstall hoed zelf viel tegen, mehr als een ordentlicher Mittelfeldplatz wirkt nach den Tests aber onrealistisch. Schumacher is inderdaad een van de gevallenen, het is een eerste keer voor een Topteam van Formel 1 – nu ook voor Ersatz voor Hamilton en George Russell. Der 23-jarigen hofft op trainingsseinsätze in dat jaar en auf eine Rückkehr in de startformatie im kommenden.

Wer überträgt?

Der Pay-TV-zender Sky kan niet worden uitgesloten. Als vier rennen verplicht zijn om vrij te lopen, is dit een overtreding.

Sonst noch was?

Der Automobil-Weltverband FIA heeft de strategie van de Fahrer für politische verklaringen niet regelmatig, zoals deutlich beschnitten. Dat geeft om Kritik im Grid, onder de warmte van Hamilton zal hij zonder moeite worden geeindrucken lassen. Das Feld der Rennwagen hat 2023 die Trendfarbe Schwarz. Allen voran Mercedes, onder andere Haas of Alfa Romeo. Achtergrond: Mits nacktem Karbon statt einer Lackierung wird etwas Weight gespaard.