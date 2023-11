Alles wat Jeff Brohm zei na het verlies van Louisville tegen Kentucky

Video:

Louisville-hoofdcoach Jeff Brohm (openingsverklaring)

“We hebben niet genoeg gedaan om te winnen. Het was een teleurstellend verlies. Dat is aan ons. Elk verlies is teleurstellend. Dit is teleurstellend. Ik dacht dat we daar in de eerste helft bleven hangen. We kwamen eruit in de tweede helft, haalden het neer en scoorden, gaven een onaangeroerde aftrap op, wat belachelijk is. Haal het dan neer en scoor om opnieuw te antwoorden en geef dan op voor wijd open wielroutes. Een two-play drive is belachelijk. We geven veel grote defensieve acties op. Speciale teams moeten consistenter zijn. In de aanval kunnen we geen twee onhandige pogingen hebben die ons echt pijn doen. Dus als je die dingen doet, ga je niet winnen. Wij verdienden het dus niet om te winnen, zij wel. We hebben werk te doen. Nu moeten we tegen een heel, heel goede tegenstander spelen en als we die dingen niet kunnen corrigeren, is het misschien geen leuke dag voor ons. Er is dus veel werk te doen deze week.”

(Over een voorsprong van 17-7 en de mogelijkheid dat het team de focus verloor en wat het drukpunt was) “Nou, ik weet het niet. Er was een aftrapreturn toen de man onaangeroerd bleef. Het was duidelijk dat we te veel jongens op de grens hadden. Ze stuiterden ermee naar het veld en hij bleef onaangeroerd. Het is slecht. Dan reageren we opnieuw en geven dan twee wijd open wielroutes op. Belachelijk. Ik weet het niet, er was hier of daar een arrestatie. Er zijn misschien enkele coachingszaken die we beter moeten doen. Er zijn, zoals ik het bekijk, waarschijnlijk veel dingen die gecorrigeerd en opgelost moeten worden. Ik ga de spelers dus niet de schuld geven. Ik denk dat we beter moeten coachen en ervoor moeten zorgen dat we onze jongens in een betere positie brengen om die acties te maken. “

(Over de twee onhandige pogingen die een goede verdediging of onzorgvuldigheid zijn) “Nee, we hebben de bal niet goed genoeg beschermd. Wij werken elke dag met balbeveiliging. Waarschijnlijk meer dan welk team in het land dan ook en ze hebben tot nu toe uitstekend werk geleverd door dit jaar niet veel met de bal te spelen – wat moeilijk is om te doen. Onderscheppingen komen af ​​en toe voor. We hebben er goed aan gedaan om niet met de bal te spelen. We lieten er één naar buiten sluipen en zij kregen een touchdown die niet had mogen gebeuren. Gelukkig was de oproep in ons voordeel. We probeerden gewoon een paar meter extra te spelen, maar we konden de bal er niet uit laten komen. Wij drijven de bal over het veld en jij moet de voetbal veiligstellen. De quarterback begint te klauteren en ik weet dat hij wat extra yards en de eerste down probeert te krijgen, maar je moet de voetbal beschermen. Je kunt het niet laten zien, zodat ze hun helm erop kunnen zetten en eruit kunnen slaan. Er moet aandacht zijn voor detail. Ze maakten een paar fysieke acties en schakelden hem uit, en dat deed ons pijn.“

(Over wat er mis ging tijdens de touchdown van Ray Davis) “Vanaf de zijlijn kan ik het niet zeggen. Hij was onaangeroerd, wat belachelijk is. We wilden hem terugduwen omdat ze bijna binnen velddoelbereik waren. We hadden vrijwel een totale blitz en iemand kon zijn gat niet bedwingen en hij sloop erdoorheen. Dat gebeurt soms als je aan het blitsen bent en hoopt een negatief spel te krijgen. Maar als één persoon zijn werk niet doet, ontstaat er een vouw. Als ik er vanuit het veld naar kijk, neem ik aan dat dit is gebeurd. Als ik het op video zie, kan ik het je vertellen.

(Over de straffen en de emoties van het spel) “Volkomen teleurstellend. We hadden niet méér over dat afval kunnen praten dan we deden. En de persoon die het heeft gedaan, is een geweldige speler voor ons. Hij is een geweldige jongeman. Dat kan niet gebeuren. En het was kostbaar – dure straffen. Gewoon dwaas, kinderachtig en onze jongens zijn beter dan dat en die persoon is ook beter dan dat en ik weet zeker dat we het zullen oplossen, maar dat soort dingen kunnen niet gebeuren.

(Is er iets dat je hebt gezien bij de derde down-verdediging waar teams mogelijk misbruik van maken?)

“Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat de laatste drie wedstrijden op defensiegebied onder de maat zijn geweest en dat we beter moeten doen dan dat. Het begint dus eerst bij mij en onze coaches, we hebben een beter plan nodig. Ik denk dat dat de hoofdschuldige is, er moet een beter plan komen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt en dat je 100 yard rushers en 300 yard passers en een hoop punten opgeeft in drie opeenvolgende games. Dus we moeten het gewoon repareren en we moeten het doorwerken aan onze spelers en we moeten ze in een positie brengen om te slagen en ze moeten gaan spelen. Soms, als je iets doet, moet er hier en daar een kleine verandering plaatsvinden. Er moet iets zijn dat ze nog niet hebben gezien, je kunt niet elke week hetzelfde rennen tegen echt goede tegenstanders. Er moet wat creativiteit zijn en wat coaching, dus we moeten ervoor zorgen dat we dat doen.

(Wat deed Kentucky van tevoren om de blitzes op Devin Leary tegen te gaan?) “Ze hadden een paar spelacties waarbij ze run-blocking waren en ons op de scrimmagelijn hielden, waardoor ze wat meer tijd kregen om te proberen de worp te maken. We moeten uit de blokken komen en beter dekking bieden. Er zijn te veel jongens die wijd open rennen. Als sommige jongens wijd open staan, is het gemakkelijk om de worp te maken en dat is wat ze vandaag deden. Dat moeten we oplossen.”

(Over de positieve punten van de wedstrijd van vandaag) “Ik denk dat we tot het einde hebben gespeeld. Ik denk dat we manieren hebben gevonden om in de tweede helft te reageren als we niet op ons best spelen. Het feit is dat we gewoon te veel grote toneelstukken hebben opgegeven. Je kunt niet zoveel grote toneelstukken opgeven. Je kunt die grote acties in speciale teams niet opgeven. Dat kan niet gebeuren en dan waren de twee omzetten kostbaar. Dus als je die dingen bij elkaar optelt, verlies je met zeven punten, net zoals wij deden. Ik hou van ons team, ik denk dat ze willen winnen en we zullen moeten leren van alle fouten die we vandaag hebben gemaakt en proberen ze niet zoveel mogelijk te herhalen.”

(Doet dit verlies iets meer pijn dan andere en helpt het om de wedstrijd volgende week tegen Florida State te hebben om daarvan te herstellen?) ‚Ja, deze doet meer pijn dan de andere. We wilden deze wedstrijd winnen, we legden er veel nadruk op. Ik geef Kentucky de eer, ze kwamen hier binnen en sloegen ons. Felicitaties aan hen. We hebben het niet goed genoeg gedaan en ja, het stinkt. Onze fans waren geweldig, ze lieten zich zien, ze wilden winnen, zij deden hun rol en wij niet de onze. We moeten dus in de spiegel kijken en hard werken om het probleem op te lossen, want we hebben een tegenstander uit de top vier die we volgende week in Charlotte moeten spelen. We zullen veel efficiënter voetbal moeten spelen om enige kans te maken om in de wedstrijd te spelen.“