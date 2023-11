Alles, was wir über den verwirrenden neuen KI-Pin von Humane wissen

Seit Jahren verfolgen Technologieunternehmen die Mission, ein tragbares Gerät zu entwickeln, das dies ermöglicht „töten“– oder ersetzen –das Smartphone. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber im Allgemeinen bestand die Idee darin, das nächste „It“-Gerät einzuführen, eines, das sich als ebenso allgegenwärtig und unverzichtbar erweisen wird wie das Telefon, es aber auch in puncto Komfort und Leistungsfähigkeit übertrifft. Dies hat oft zu Erfindungen geführt, die das Rechnen (im wahrsten Sinne des Wortes) viel direkter machen. Unzählige Versuche, ein Gerät an den Kopf des Benutzers zu schnallen – etwa Google Brille oder Metas eine Vielzahl umherwerfender „Metaverse“-Produkte– wurden von noch dystopischeren Projekten flankiert, wie Elon Musks gruseligem Traum, einen Chip einzusetzen direkt in Ihr Gehirn.

Aber die Zukunft der Technik könnte in einem Gerät liegen, das im Grunde das Anti-Google Glass ist – ein Produkt, das Ihre Bildschirmzeit nicht aufdringlicher macht und allumfassend, beseitigt es tatsächlich ganz.

Geben Sie die ein AI-Pin, das das Werk von Humane, Inc. ist, einem Technologie-Startup, das von zwei ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet wurde. Das Unternehmen, das von namhaften Unternehmen wie OpenAI und Microsoft reichlich finanzielle Unterstützung erhalten hat, lobt sein neues Gerät bereits seit Monaten und verspricht, dass es unsere Beziehung zum Computer für immer revolutionieren wird. Das Gerät soll schließlich nächste Woche, am 9. November, auf den Markt kommen. Aber was ist es? Und passt die Produktbeschreibung tatsächlich zu der gesteigerten Rhetorik, die sie umgibt?

Der KI-Pin erklärt

Kurz gesagt: Der AI-Pin ist ein winziger Laserprojektor, der an der Vorderseite Ihres Hemdes befestigt werden kann. Warum willst du so etwas? Obwohl er nicht an ein Telefon oder einen Computer angeschlossen werden muss, kann der Pin Anrufe tätigen und empfangen, eine Verbindung zum Internet herstellen und eine Vielzahl von Fragen beantworten, was ihn zu einem einzigartigen virtuellen Assistenten und Kommunikationsmittel macht Gerät in einem. Anstelle eines Bildschirms projiziert der Pin Anrufinformationen und andere Daten auf den Handfläche, was es, um großzügig zu sein, ein wenig daran erinnert Star Treks Holo-Emitter.

Der Pin von Humane wird von a angetrieben Qualcomm Snapdragon Chip und führt ein proprietäres großes Sprachmodell aus, das von unterstützt wird GPT-4, der leistungsstärkste generative Algorithmus von OpenAI. Es ist außerdem mit einem Mikrofon, einer Kamera und einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, sodass es mit der Welt interagieren, Daten sammeln und Ihre Fragen beantworten kann, während Sie Ihrem täglichen Leben nachgehen.

Das Gerät ist das Werk der Mitbegründer von Humane, Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno – zwei ehemalige Apple-Mitarbeiter, die zufällig auch Ehemann und Ehefrau sind. Chaudri war einer der Hauptentwickler einiger der wichtigsten Produktfunktionen von Apple (z. B. der „Zum Entsperren“-Geste des iPhones durch Wischen), während Bongiorno, ein ehemaliger Direktor für Softwareentwicklung, in leitender Funktion tätig war und häufig bei der Entwicklung dieser Produkte half Markt. Das Paar trennte sich 2017 von Apple und gründete ein Jahr später Humane. Seitdem arbeitet das Duo an der KI-Technologie und behauptet, es sei das erste von vielen neuen Produkten, die die persönliche Technologie verändern sollen.

An diesem Punkt sagen Sie sich wahrscheinlich: Das klingt alles wirklich seltsam und interessant, aber worum geht es genau? Nun, während eines TED-Talks im Mai, Chaudhri erklärt Der vermeintliche Reiz des Gerätes sieht so aus:

Es interagiert mit der Welt auf die Art und Weise, wie Sie mit der Welt interagieren – indem es hört, was Sie hören, und sieht, was Sie sehen –, wobei die Privatsphäre an erster Stelle steht und die Sicherheit gewährleistet ist und es völlig in den Hintergrund Ihres Lebens tritt. Wir sagen gerne, dass das Erlebnis „bildschirmlos“, „nahtlos“ und „fühlbar“ ist – so dass Sie auf die Rechenleistung zugreifen und gleichzeitig in Ihrer Umgebung präsent bleiben können.

Ich bin ehrlich: Die Idee, ein Gerät zu haben, das die tägliche Bildschirmaufnahme erheblich reduziert, ist verlockend. Wie so viele AmerikanerIch habe eine ziemlich toxische Beziehung zu meinem Telefon und es kommt nicht selten vor, dass ich denke: „Mensch, ich wünschte wirklich, ich könnte dieses Ding aus dem Fenster werfen und müsste es nie wieder ansehen.“ Berichten zufolge war dies eines der erklärten Ziele des Humane-Teams: die Bildschirmzeit eines Benutzers zu eliminieren oder zumindest drastisch zu reduzieren. Allerdings kam es mir, als ich zum ersten Mal von der KI-Anstecknadel las, irgendwie so vor, als hätten Chaudri und Bongiorno sie gerade neu erfunden die Erfahrung, ein dummes Telefon zu habenallerdings mit der Integration eines datensammelnden Überwachungsgeräts, das niemals abschaltet.

Aber der Pin verspricht viel mehr zu sein als eine Möglichkeit, Anrufe zu tätigen und zu empfangen. Seine Entwickler behaupten, dass es eine Vielzahl von Dingen tun kann, einschließlich der Beantwortung von Fragen, der Abgabe personalisierter Empfehlungen zu Themen wie Ernährung, Einkaufen und Reisen, dem Vorlesen von E-Mails an Sie und der allgemeinen Information, dass Sie über Benachrichtigungen und Warnungen auf dem Laufenden bleiben. Letztendlich scheint das Unternehmen Pläne zu haben, den Pin in ein breiteres Ökosystem von IoT-Geräten und -Software zu integrieren und so die Interoperabilität zwischen der digitalen und der physischen Welt noch umfassender zu gestalten.

Es ist diese angebliche Innovation, die Humane dazu inspiriert hat, den AI-Pin als Luxusgerät anzupreisen – ähnlich in Status und Preisklasse wie das iPhone. Es wird erwartet, dass es irgendwo in der Nähe von 1.000 US-Dollar liegt Die Information.

Angebliche Datenschutzfunktionen

Auch wenn die Neuheit und das Versprechen bildschirmloser Hardware verlockend sind, gibt es bei diesem Produkt offensichtlich eine Menge Dinge, die schief gehen könnten. Zum einen sollte Sie die Vorstellung, den ganzen Tag mit einem am Körper befestigten Aufnahmegerät herumzulaufen, hoffentlich aus der Fassung bringen. Tatsächlich scheint der KI-Pin ohne entsprechende Abhilfemaßnahmen ein absoluter Datenschutz-Albtraum zu sein. Allerdings behauptet Humane, eine Reihe von Datenschutzfunktionen in das Gerät integriert zu haben, um es weniger gruselig zu machen. Eine dieser Funktionen ist das sogenannte „Trust Light“, das immer dann aufleuchtet, wenn das Mikrofon, die Kamera oder die Sensoren des Geräts aktiviert werden. Das Unternehmen hat außerdem erklärt, dass der Pin nicht ununterbrochen im Hintergrund aktiv ist (wie Alexa) und dass er sich nur einschaltet, wenn Sie ihn physisch aktivieren.

Allerdings muss Humane seine Transparenz wirklich verbessern, wenn es eine auch nur annähernd unsere Unterstützung wünscht. Bisher hat das Unternehmen nicht viel darüber gesagt, wie die vom Gerät gesammelten Daten verarbeitet werden, wo sie gespeichert werden, ob es zum Verkauf steht oder was die Benutzer sonst noch mit Sicherheit tun werden wissen wollen. Wenn man den Ambitionen von Humane nach einer massiven IoT-Integration und groß angelegten Datenerfassung Glauben schenken darf, käme das Produkt gleichzeitig dem feuchten Traum eines jeden Cyberkriminellen gleich – eine zentrale Anlaufstelle, um so ziemlich alle Ihre sensibelsten Informationen zu stehlen.

Die OpenAI-Verbindung

Kommentatoren haben festgestellt, dass Humane eine starke Konkurrenz hat – möglicherweise auch durch seine eigenen Investoren. Während das Startup sich abmüht, seinen Pin auf den Markt zu bringen, wird von der Konkurrenz eine Welle anderer, ähnlicher Produkte auf den Markt gebracht. Dazu gehörten Geräte wie Rewind AIs neuer Anhänger Das ist mit 59 US-Dollar ein viel einfacherer Schwung als der angebliche Preis von Humane, soll aber auch deutlich weniger leistungsstark sein als der KI-Pin. Gleichzeitig ist offenbar einer der wichtigsten Investoren von Humane, Sam Altman, dabei in Gesprächen mit Der iPhone-Designer Jony Ive hat beschlossen, ein mysteriöses neues Projekt zu entwickeln, das als „neues KI-Hardwaregerät“ bezeichnet wird. Dies macht die Sache etwas komplizierter, da Altman Berichten zufolge der größte Anteilseigner von Humane ist. Mit anderen Worten: Die Konkurrenz kommt möglicherweise sogar von seinem größten Unterstützer. Der Gesamtpunkt ist einfach: Humane hat einen harten Kampf vor sich, wenn es auf absehbare Zeit der König der automatisierten Wearables sein will.

Es gibt noch viel, was wir über den KI-Pin wissen



Wir wissen immer noch nicht viel darüber, was dieses Gerät ist und wie es funktioniert. Es wäre großartig, ein Whitepaper oder ein technisches Dokument zu sehen, in dem alle Feinheiten und Spezifikationen des Produkts erläutert werden. Das Ganze als Open-Source-Lösung anzubieten, wäre natürlich noch besser. Ob dies das revolutionäre Werkzeug ist, das Humane Ihnen vorgaukeln möchte, bleibt abzuwarten. Ich denke, wir werden nächste Woche mehr wissen, wenn das Unternehmen endlich startet.