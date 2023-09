Shawn Fain, Präsident der United Auto Workers, begrüßt die Arbeiter im Montagewerk Stellantis Sterling Heights anlässlich des Beginns der Vertragsverhandlungen in Sterling Heights, Michigan, USA, am 12. Juli 2023. Rebecca Cook | Reuters

DETROIT – Die Gewerkschaft United Auto Workers bereitet sich auf beispiellose, gezielte Streiks gegen Autoarbeiter vor Ford-Motor General Motors und Stellantis wenn es den Seiten nicht gelingt, bis Donnerstag, 23:59 Uhr ET, neue Vereinbarungen zu treffen. Gezielte Streiks oder Engpassstreiks sind eine Alternative zu nationalen Aktionen, bei denen die Gewerkschaft nur ausgewählte Betriebe streikt. Sie unterscheiden sich davon, wenn Mitglieder alle Fabriken verlassen und sich auf Streikposten begeben, wie es vor vier Jahren während der letzten Verhandlungsrunde der UAW mit der UAW geschah General Motors. Gezielte Streiks konzentrieren sich typischerweise auf wichtige Werke, was dann dazu führen kann, dass andere Werke aufgrund von Teilemangel die Produktion einstellen. Sie sind nicht beispiellos, aber die Art und Weise, wie UAW-Präsident Shawn Fain die Arbeitsniederlegungen durchführen will, ist nicht typisch. Dazu gehört die Einleitung gezielter Streiks in ausgewählten Werken und die anschließende potenzielle Erhöhung der Anzahl der Streiks je nach Stand der Verhandlungen. „Wir werden alle drei Unternehmen angreifen, eine historische Premiere, zunächst an einer begrenzten Anzahl von Zielstandorten, die wir bekannt geben werden. Anschließend werden wir, basierend auf dem Verlauf der Verhandlungen, weitere Einheimische bekannt geben, zu denen wir gerufen werden.“ Stehen Sie auf und schlagen Sie zu“, sagte Fain am Mittwoch während einer Facebook-Live-Übertragung. Fain bezeichnete die Pläne der Gewerkschaft als „Stand-up-Streik“, eine Anspielung auf historische „Sitzstreiks“ der UAW in den 1930er Jahren. Obwohl die gezielten Angriffe „historisch“ sind, könnten sie unbeabsichtigte Auswirkungen haben. Es ist nicht klar, wie sich eine Pflanze auf andere auswirkt. Die Aktionen könnten möglicherweise auch dazu führen, dass nicht streikende Gewerkschaftsmitglieder an die Arbeitslosenkasse geschickt werden, wenn ihr Staat ihnen erlaubt, Leistungen zu beziehen, weil sie infolge eines Streiks arbeitslos sind.

Was ist mit Aussperrungen?

Nach Ansicht von Arbeitsexperten öffnen die Betriebsunterbrechungen den Unternehmen auch leichter die Möglichkeit, dauerhafte Ersatzkräfte einzustellen und sogar Werksaussperrungen durchzuführen. Die Strategie der UAW übe „einen Druck auf die Unternehmen aus“, gebe den Unternehmen aber auch „viel mehr Möglichkeiten“, solche Taktiken anzuwenden, sagte Dennis Devaney, Senior Counsel bei Clark Hill und früher Vorstandsmitglied des National Labor Relations Board .

„Ich denke, dass das aus Sicht der UAW offensichtlich keine gute Sache ist“, sagte Devaney, der früher auch als Anwalt für GM und Ford tätig war. Werksaussperrungen, bei denen Unternehmen Arbeitern den Zutritt zu einer Anlage verweigern, kommen im Ausland häufiger vor als in den USA, kommen aber dennoch vor. Beispielsweise kam es bei einem Unternehmen zu einer etwa zehnmonatigen Aussperrung der Arbeiter Exxon Mobil Raffinerie in Texas, die letztes Jahr mit der Ratifizierung einer neuen Vereinbarung durch die Gewerkschaften endete. Das Unternehmen sagte, dies sei eine Reaktion auf eine Streikausschreibung der Gewerkschaft während der Verhandlungen über einen neuen Vertrag im Januar 2021 gewesen. Autohersteller möchten jedoch möglicherweise so lange wie möglich Teile und Fahrzeuge in ihren Werken produzieren, falls sich die Streiks verschärfen, insbesondere nach Jahren der Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund von Teileknappheit und der Coronavirus-Pandemie. Es gibt „bedeutende, wichtige Faktoren“, die Unternehmen berücksichtigen müssen, um festzustellen, ob solche „Maßnahmen legal und angemessen sein könnten“, sagte Jeffrey S. Kopp, Anwalt für Unternehmensarbeitsrecht mit 26 Jahren Erfahrung und Partner bei Foley & Lardner . Die UAW weiß, dass Aussperrungen eine Option sind, und führt an, dass für beide Seiten „alles auf dem Tisch“ sei, wenn es zu einem Streik im Rahmen der abgelaufenen Verträge komme, sagte eine Person, die mit den Plänen der Gewerkschaft vertraut ist.

Abgelaufene Angebote

Einen Streik wie diesen hat die UAW noch nie durchgeführt, denn gemäß den landesweiten Tarifverträgen der Gewerkschaft mit den Autoherstellern in Detroit müssen Streiks in einzelnen Werken lokale Verträge und keine nationalen Themen betreffen. Aber Fain sagte, die UAW werde wegen nationaler Probleme gegen lokale Werke streiken. (Zum Kontext: Die UAW als Organisation verfügt über eine „internationale“ Einheit, die einen Leiter oder Dachverband für lokale UAW-Einheiten betreibt, die zusätzlich zu einer nationalen Vereinbarung alle ihre eigenen Verträge haben.) In der Regel stellen solche Maßnahmen einen Vertragsbruch dar und könnten zu einem Rechtsstreit oder einer Beschwerde beim NLRB führen. Im Jahr 1998 reichte GM beispielsweise eine Klage gegen die UAW ein und behauptete, ein Engpassstreik in zwei Werken in Michigan, der Dutzende anderer Unternehmensstandorte betraf, sei illegal gewesen.

Nach Angaben der Gewerkschaft spielt diese Regelung jedoch keine Rolle mehr, da die Mitglieder unter abgelaufenen Verträgen arbeiten, die diese Bedingungen ungültig machen. Ben Dictor, der als Rechtsberater der UAW fungiert, sagte, die meisten Verträge wie Löhne und Arbeitsbedingungen seien noch in Kraft, aber die „Kein Streik, keine Aussperrung“-Klausel laufe aus. Das bedeutet, dass die Gewerkschaft streiken kann, den Unternehmen aber auch die Möglichkeit eröffnet, Arbeitnehmer auszusperren. „Im Rahmen des Stand-up-Streiks werden einige von uns ohne Vertrag arbeiten. Dies ist ein wesentlicher Teil unserer Strategie, die Unternehmen aus dem Gleichgewicht zu bringen, indem wir die Einheimischen zum Streik aufrufen, basierend auf dem, was in den Verhandlungen passiert“, sagt Dictor sagte in einem Video am Donnerstag von der Gewerkschaft online gestellt. „Das wird sie im Unklaren lassen und Ihre nationalen Verhandlungsführer bei den Verhandlungen mit den großen Drei ankurbeln.“

Streikfonds