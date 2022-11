Alles, was Sie über seine Familie wissen sollten – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Alan Messer/Shutterstock

Michael Jackson wurde erstmals als Kind im Alter von nur 8 Jahren mit seinen Brüdern Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Randy berühmt

Seine Schwestern Rebbie, LaToya und Janet verfolgten ebenfalls alle Sologesangskarrieren, wobei Janet die erfolgreichste der drei war

Michel starb am 25. Juni 2009 leider im Alter von 50 Jahren – aber sein Vermächtnis lebt in seiner Familie weiter, einschließlich seiner talentierten Geschwister und drei Kinder

Michael Jackson war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Popmusikgeschichte. Mit nur sechs Jahren trat er als Mitglied der Jackson Five in Erscheinung, wo er mit Hits wie „ABC“ und „I Want You Back“ zum Star wurde. Er startete 1971 eine Solokarriere und stieg mit seinem 1982er Bestseller-Album zum Superstar auf Thriller – der (zusammen mit seiner anderen Musik) zu einem zeitlosen Klassiker wurde, die alle die Grundlage für die aktuelle Broadway-Show bilden MJ: Das Musical. Nach Thriller, Michael erzielte alleine viele weitere Hits, aber der Grundstein wurde zusammen mit seinen Brüdern in The Jackson Five gelegt, und viele seiner anderen Geschwister machten selbst erfolgreiche Karrieren.

Weitere verwandte Nachrichten:

Aus der Showbiz-Familie stammend, hatte Michael eine starke Bindung zu seinen Geschwistern, als er aufwuchs, besonders in der intensiv beschäftigten Musikgruppe. „Nun, du darfst nicht Dinge tun, die andere Kinder tun dürfen, Freunde und Pyjamapartys und Kumpels haben. Bei mir gab es das alles nicht. Als ich klein war, hatte ich keine Freunde. Meine Brüder waren meine Freunde“, sagte er einmal via BrainyZitat. Während Michael 2009 im Alter von 50 Jahren starb, leben fast alle seiner Geschwister noch, um sein Vermächtnis sowie seine Kinder fortzusetzen Prinz25, Paris24 und Decke20, die alle oft von ihm sprechen.

In ihrer Dokumentarserie 2021 Janet Jackson verteidigte ihren älteren Bruder heftig gegen Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe – was die Debatte über die umstrittenen Fälle neu entfachte. „Mein Bruder würde so etwas niemals tun, aber ich bin immer noch schuldig – weil sie es so nennen, oder?“ sagte sie und fügte hinzu, dass sie „nie“ sehen könnte, wie er diese Art von Verbrechen begeht. „Ich kenne meinen Bruder. Das hatte er nicht in sich“, sagte sie auch.

In den sozialen Medien hat sich die „Go Deep“-Sängerin auch mit süßen Rückfallfotos an ihren Bruder erinnert, die ihre tiefe Verbundenheit und enge Verbindung zeigen. An seinem 13. Todestag im Jahr 2022 teilte sie ein süßes Foto der beiden, als sie beide in den Zwanzigern waren und scheinbar auf einem Hotel- oder Gebäudebalkon posierten. Es war keine Bildunterschrift erforderlich, da sie ein weißes Herz als Bildunterschrift hinterließ und ihm oben Liebe schickte. LaToya Jackson veröffentlichte am 8. Jahrestag seines Todes ein ähnliches Gefühl und schrieb: „Wir alle lieben und vermissen dich.“

Artikel, die jetzt im Trend liegen Gerade angesagt





Erfahren Sie hier mehr über alle seine Brüder und Schwestern.

Maureen Reillette „Rebbie“ Jackson

Jo und Katherine Jacksons ältestes Kind Rebbie, 72, wurde 1950 geboren. Obwohl sie die Älteste ihrer Geschwister ist, war sie nicht die Erste, die öffentlich auftrat. Sie trat erst in den 1970er Jahren mit ihren Geschwistern auf die Bühne, als sie in Las Vegas mit ihren Brüdern auf der Bühne stand Biografie. Unter dem Namen Rebbie Jackson startete sie in den 1980er Jahren mit ihrem Debütalbum eine Solokarriere Tausendfüßler 1984 mit einem gleichnamigen Titeltrack veröffentlicht. Bemerkenswerterweise wurde auch das Lied „Centipede“ – ihr bisher größter Hit – von Michael geschrieben. Sie hat dann entlassen Reaktion 1986 und und RU Tuff Enuff 1988.

Verwandter Link Verwandt: Hugh Grants Frau: Wer ist Anna Elisabet Eberstein?

1968 heiratete sie Nathaniel Braun, mit der sie eine Jugendliebe gewesen war. Leider starb Nathaniel im Jahr 2013, aber das Paar hatte drei gemeinsame Kinder, darunter Austin Braun, der selbst ein erfolgreicher Musiker ist. Austin hat bei Songs mit großen Künstlern wie aufgetreten Jojo und Ariana Grande.

Sigmund Esco „Jackie“ Jackson

Der älteste der Jackson-Brüder Siegmund (besser bekannt als Jackie Jackson), 71, wurde 1951 geboren. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Jackson Five und war aufgrund seiner hohen Tenorstimme auch einer der Leadsänger der Band. Jackie veröffentlichte später zwei Soloalben, zunächst ein selbstbetiteltes Album im Jahr 1973 und ein zweites Album im Jahr 1989, genannt Derjenige sein. Zuletzt beendete er eine Zusammenarbeit mit dem Musiker Brez betitelt Große Stadt nach Einbruch der Dunkelheit im Jahr 2007. Er hat auch Film-Soundtracks für Filme wie produziert Berühren und los und Der rennende Mann, laut seiner Biografie. Er ist auch als Produzent in der Musikindustrie geblieben.

Toriano Adaryll „Tito“ Jackson

Der dritte Sohn der Jacksons Tito, 69, wurde 1953 geboren, aber sein richtiger Name war Toriano. Während die meisten Mitglieder der Jackson-Familie als Sänger bekannt sind, war Tito ein begabter Gitarrist, der laut seiner Biografie ermutigt wurde, mit seinen Brüdern eine Band zu gründen, nachdem sein Vater Joe ihn dazu gebracht hatte, für ihn aufzutreten, nachdem eine Saite gerissen war. Tito hat selbst drei Söhne Toriano Adaryll Jackson Jr., Taryll Adren Jackson, und Tito Joe Jackson, der 1994 eine Band namens 3T gründete. Wie seine Geschwister hat Tito auch eine Solokarriere, wenn auch später im Leben. Er hat zwei Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlicht: 2016’s Tito-Zeitdas hauptsächlich aus R&B und Soulmusik besteht, und 2021 Unter deinem Banndas ist hauptsächlich Bluesmusik.

Jermaine LaJuane Jackson

Katherine gebar Jermaine, 67, im Jahr 1954. Während Michael wahrscheinlich das bekannteste Mitglied der Jackson Five ist, hatte Jermaine bedeutende Gesangsbeiträge zu einigen der größten Hits der Gruppe. Er verließ die Band 1976 kontrovers, als seine Brüder bei CBS unterschrieben, und blieb laut seiner Biografie bei Motown Records. Er kehrte 1984 zur Band zurück. Noch relativ früh in der Karriere der Jacksons veröffentlichte er 1972 ein selbstbetiteltes Soloalbum und seitdem zahlreiche Alben unter seinem eigenen Namen, zuletzt 2012 Ich wünsche Ihnen Liebe.

LaToya Yvonne Jackson

Die zweite Jackson-Tochter LaToya, 66, wurde im Mai 1956 geboren. Wie ihre Geschwister begann ihre Karriere mit Background-Vocals für The Jackson Five, aber sie war auch eine der unverblümtesten Kritikerinnen ihrer Familie. In ihren Memoiren von 1991 beschuldigte sie ihren Vater des Missbrauchs La Toya: In der Familie Jackson aufgewachsen, über Jede Musik. Die Streitigkeiten zwischen LaToya und ihrer Familie ereigneten sich mitten in ihrer Ehe mit ihrem ehemaligen Manager Jack Gordon, über Die New York Times. LaToya behauptete, dass ihr Ex in einem Interview mit 2013 missbräuchlich gewesen sei HuffPost.

Wie ihre Geschwister begann auch LaToya eine Solokarriere außerhalb von The Jackson Five, beginnend mit einem selbstbetitelten Album im Jahr 1980. Ihre letzte Veröffentlichung war eine EP mit dem Titel Neu anfangen im Jahr 2011. In jüngerer Zeit war LaToya einer der Kandidaten in der ersten Staffel von Der maskierte Sängerwo sie das Alien war, über IMDb.

Marlon David Jackson

Marlon, 65, und sein Zwillingsbruder Brandon wurden 1957 geboren. Marlon stand seinem Bruder Michael unglaublich nahe. Während der Thriller Bei der Beerdigung des Sängers im Jahr 2009 hielt Marlon eine tränenreiche Trauerrede, in der er sagte, dass Michael die „Seele“ der Familie sei. Während Marlon Mitglied der Jackson Five war, veröffentlichte er nur ein Soloalbum, 1987 Baby heute Abend. Marlon verfolgte eher geschäftsorientierte Unternehmungen und gründete 1999 das Major Broadcasting Cable Network, das später zum Black Family Channel wurde, der 2007 über seine Biografie verkauft wurde.

Brandon Jackson

Brandon war Marlons Zwilling, aber er starb kurz nach seiner Geburt. Als Michael starb, erwähnte Marlon Brandon in seiner Trauerrede. „Ich möchte, dass du unseren Bruder, meinen Zwillingsbruder Brandon, umarmst“, sagte er.

Steven Randall „Randy“ Jackson

Der jüngste Jackson-Bruder Geil, 61, wurde 1961 geboren und stieß erst 1971 zu seinen Brüdern zu den Jackson Five, als er mit der Band Congas spielte. Laut seiner Biografie wurde er 1976 offizielles Mitglied, als die Gruppe Motown für CBS verließ. Er gründete eine Band namens Randy & The Gypsys, die 1989 ein selbstbetiteltes Album veröffentlichte, sich dann aber auflöste. Randy ist in der Branche geblieben, aber hauptsächlich auf der geschäftlichen Seite, nachdem die Jacksons sich getrennt hatten. Er war 1990 Mitbegründer von Total Multi-Media Inc. mit dem Ziel, die Bildungs- und Unterhaltungstechnologie zu verbessern. Er kaufte und wurde 1998 Präsident von Modern Records. 2018 gründete er zusammen mit seiner Schwester Rhythm Nation Records Janet, das sich laut seiner Website auf unabhängige Veröffentlichungen konzentrierte.

Janet Damita Jo Jackson

Der jüngste Jackson Janet, 56, wurde 1966 geboren und ist neben Michael vielleicht das bekannteste ihrer Geschwister. Sie veröffentlichte in den 1980er und 90er Jahren viele beliebte Alben, die heute als Klassiker gelten, darunter Kontrolle, Rhythm Nation 1814, und Janet. Sie hat im Laufe der Jahre kontinuierlich Musik veröffentlicht, ihr letztes Album stammt aus dem Jahr 2015 Unzerbrechlich. Sie ist auch das Thema eines bevorstehenden Dokumentarfilms mit dem einfachen Titel Janet, die voraussichtlich im Januar 2022 auf Lifetime und A&E Premiere haben wird.

Joh’Vonnie Jackson

Außer seinen Geschwistern hatte Michael auch eine Halbschwester Joh’Vonnie, 48, den Joe mit einer Frau hatte, mit der er eine Affäre hatte Cheryl Terell im Jahr 1974. Während sie technisch gesehen Michaels Halbschwester ist, enthüllte Joh’Vonnie in einem Interview mit 2018, dass sie keine starke Beziehung zur Familie Jackson hatte Tägliche Post, wo sie behauptete, sie sei „versteckt“ und „geheim gehalten“ und nie vollständig akzeptiert worden. „Ich habe jeden einzelnen von ihnen getroffen, aber aus irgendeinem Grund hat sie immer etwas davon abgehalten, mich zu akzeptieren, mir nahe zu sein“, sagte sie damals. „Wenn ich in ihrer Nähe war, gab es natürlich eine Liebesbekundung, aber als ich weg war, gab es keine Anrufe, in denen gefragt wurde, wie es mir geht oder wie es meiner Tochter geht. Es ist ärgerlich, sehr verletzend und ich fühle mich immer noch zurückgewiesen.“