Die faltbaren Galaxy-Modelle erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, revolutionieren den Markt für faltbare Telefone und demonstrieren das Potenzial für neue Formfaktoren durch die Abkehr von herkömmlichen Bar-Smartphones. Insbesondere das neueste Galaxy Z Flip5 und Z Fold5 haben die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich gezogen, insbesondere in Südkorea und Europa.

Im zweiten Teil dieser zweiteiligen Serie wird Samsung Newsroom tiefer in die bemerkenswerten Technologien eintauchen, die von Galaxy-Entwicklern entwickelt wurden, und die damit verbundene Terminologie für jedermann verständlich erklären.

Dynamisches AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X ist Samsungs neuestes und fortschrittlichstes mobiles Display und baut auf dem ursprünglichen Dynamic AMOLED aus dem Jahr 2019 auf. Diese verbesserte Version ist auf Hochgeschwindigkeitsspiele und Multitasking zugeschnitten und verfügt über einen 100 % genauen DCI-P3-Farbraum für optimierte Farben und Kontrast . Das Display bietet ein nahtloses Benutzererlebnis mit flüssigerem Scrollen, hervorragenden Reaktionszeiten und HDR10+-Zertifizierung. Insbesondere wurde die adaptive Bildwiederholfrequenz von 60 Hz auf 120 Hz erhöht, was die Anzeigeleistung weiter verbessert.

Adaptive Bildwiederholfrequenz

Diese Technologie soll ein reibungsloses und nahtloses Scroll- und Anzeigeerlebnis bieten, indem die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms automatisch an den angezeigten Inhalt angepasst wird. Diese Funktion sorgt nicht nur für ein reibungsloseres Benutzererlebnis, sondern optimiert auch die Akkulaufzeit.

Automatisches Framing

Auto Framing ist eine Funktion, die den Kamerawinkel des Galaxy-Geräts automatisch an die Anzahl der Personen auf dem Bild anpasst. Die Sicht wird schmaler, wenn sich eine Person befindet, und erweitert, wenn die Kamera mindestens zwei Personen im Bild erkennt. Darüber hinaus folgt der Bildschirm der Bewegung des erkannten Fotografen und ermöglicht so eine erfassbare Entfernung von etwa zweieinhalb bis drei Metern und eine erfassbare Geschwindigkeit, die einem normalen Schritttempo entspricht. Mit dieser Funktion ist die Aufnahme dynamischer Szenen wie tanzende Menschen oder spielende Kinder ein Kinderspiel. Mit der Auto-Framing-Funktion und dem Flex-Modus können Benutzer sicherstellen, dass jeder in einer großen Gruppe in den Rahmen passt.

Nachtographie

Nightography ist eine leistungsstarke Kamerafunktion, die erstmals mit dem Galaxy S22 eingeführt wurde und die Farbbrillanz und Bildqualität auch in Umgebungen mit wenig Licht verbessert. Diese Funktion erfasst eine Reihe von Bildern und nutzt die Multi-Frame-Processing-Technologie (MFP), um Rauschen und verschwommene Aufnahmen zu analysieren und zu beseitigen. Nightography wendet einen HDR-Effekt auf die verfeinerten Bilder an und kombiniert sie zu einem einzigen klaren Foto. Farben und Details werden mithilfe eines AI-Bildsignalverarbeitungsalgorithmus (ISP) verbessert. Mit der Super-Night-Lösung können Benutzer helle und scharfe Videos ohne visuelles Rauschen aufnehmen.

Nit

Abgeleitet vom griechischen Wort „nitere“, was „leuchten“ bedeutet, ist nit eine Leuchtdichteeinheit, mit der das von einem Smartphone oder Computerdisplay ausgestrahlte Licht gemessen wird. Genauer gesagt ist ein Nits die Helligkeit einer Kerze auf einer Fläche von einem Quadratmeter, während 1.000 Nits der Helligkeit des Lichts entsprechen, das von 1.000 Kerzen auf einer Fläche von einem Quadratmeter ausgestrahlt wird. Da Smartphones häufig im Freien verwendet werden, ist die Leuchtdichte wichtig, damit die Displays auch bei wechselnden Lichtverhältnissen gut sichtbar bleiben.

Schnelles kabelloses Laden 2.0

Fast Wireless Charging 2.0 ist der Technologiestandard für kabelloses Laden von Samsung, der auf einem magnetfeldinduzierten Schnelllademechanismus basiert.

Das frühere Fast Wireless Charging wurde erstmals auf der Galaxy Unpacked 2015 bei der Einführung des Galaxy Note5 vorgestellt und konnte kabelloses Laden mit bis zu 9 W unterstützen. Jetzt ermöglicht Fast Wireless Charging 2.0 schnellere kabellose Ladeoptionen mit 10 W, 12 W und 15 W.