Willkommen in Brüssel, wo Ihre Träume von endlosen bürokratischen Prozessen und langsamen, schrittweisen Veränderungen durch Kompromisse wahr werden!

Als Sitz der EU-Institutionen und vieler Lobbyisten dreht sich das gesellschaftliche Leben in Brüssel vor allem um eine Aktivität: Networking. Dies gilt sowohl für das Berufsleben als auch für das Privatleben, die sich manchmal überschneiden können (die Welt ist klein).

Der altehrwürdige Weg, Freunde/Liebhaber zu finden, wenn man in oder um die Brüsseler Blase herum arbeitet, wäre, an einem Donnerstag aufzubrechen – es ist kein Freitag, sondern eher ein traditioneller großer Abend, weil niemand in der Blase freitags arbeitet – nach Plux – das ist der Place du Luxembourg, der Platz vor dem Europäischen Parlament. (Plux ähnelt ein wenig der Cantina-Szene von Mos Eisley im ersten „Star Wars“-Film, aber mit mehr Schlüsselbändern.)

Aber wenn Sie neu hier sind, werden Sie vielleicht überfordert sein, den Fleischmarkt Plux zu betreten. Wie wäre es also stattdessen damit, eines oder mehrere herunterzuladen; Wir urteilen nicht – Dating-App?

Wenn das nach etwas für Sie klingt, finden Sie hier einen allgemeinen, unwissenschaftlichen, möglicherweise nutzlosen (aber hoffentlich unterhaltsamen) Leitfaden zur Online-Dating-Welt in Brüssel.

Die Apps und die Menschen darauf

Sie fragen sich vielleicht, was Sie von diesen Apps erwarten können – schließlich ist jede einzelne ein Mikrokosmos der Realitäten der EU-Blase.

Hier sind unsere Top Drei.

Hummel: Das Reich der starken, unabhängigen Frauen, die es lieben, diejenigen zu sein, die zuerst schreiben, aber auch leicht in Panik geraten, sobald sie jemanden finden, und den Chat nicht innerhalb der 24-Stunden-Frist starten.

Scharnier: Haben Sie schon einmal ein Gedicht geschrieben? Einige Leute haben es getan und denken, dass dies der beste Ort ist, um es zu lesen (es ist im Grunde eine Form der Selbstveröffentlichung). Hier finden Sie die umfangreichsten Profile aller Apps, und sie sehen alle gleich aus.

Tinder: Jeder hasst Tinder. Und doch sind alle auf Tinder. Alle Online-Dating-Wege führen hierher. Sie wissen es, wir wissen es und die Liebe Ihres Lebens weiß es vielleicht auch. Hol sie dir, Tiger.

Die gleichen Typen bevölkern tendenziell alle diese Plattformen – mit Ausnahme von Dichtern; Sie sind nur auf Hinge.

Annika McFarlane/iStock

Sie scrollen an Profilen von Praktikanten der Kommission vorbei, deren Abzeichen gut sichtbar sind. Der Legende nach nehmen sie diese nie ab, nicht einmal beim Schlafen oder Duschen, aus Angst, dass jemand die Relevanz ihrer Rolle in der Gesellschaft in Frage stellt.

Dann sind da noch die Berater. Sie wollten die Welt wirklich zu einem besseren Ort machen, aber wir alle müssen Rechnungen bezahlen, also sind sie auf die dunkle Seite übergegangen. Wenn Sie also auf der Suche nach Pragmatismus sind, wischen Sie nach rechts. Sie können jedoch eine Menge Spaß machen, wenn sie nicht arbeiten.

Unter all den Menschen, die für die EU oder in ihrem Umfeld arbeiten, finden sich auch jede Menge Briten. Sie sind immer noch hier. Vielleicht im Leugnen?

Wen Sie weder auf Dating-Apps noch sonstwo finden werden, sind Belgier. Wir sind davon überzeugt, dass sie eine geheime App (vielleicht mit dem Namen „.“) haben Tutoyer oder Hetebrok), die sie nicht mit dem Rest von uns teilen wollen. Was verständlich ist.

Verhaltensregeln

Nachdem Sie nun wissen, was Sie von Ihrer Dating-App erwarten können, können wir einige der häufigsten besprechen Fauxpas und wie man sie vermeidet.

Beginnen wir mit dem Profilbild, das Ihre Visitenkarte für die Dating-Welt ist.

Die Leute werden sich nicht auf das Hauptmotiv eines Fotos konzentrieren – also auf Sie –, sondern auf alles andere. Sie können sicher sein, dass das oben genannte Arbeitsabzeichen angezeigt wird. In. Jeden. Einzel. Schuss.

Auch Welpen scheinen beliebt zu sein, wir empfehlen jedoch, sicherzustellen, dass die betreffenden Hündchen Ihnen gehören (um spätere Enttäuschungen zu vermeiden).

Und neben deinem Foto kommt natürlich auch deine Biografie. (Spoiler-Alarm: Möchtegern-Dichter werden lange Biografien haben.)

Zunächst einmal ist jeder ein Politik-Nerd, der gerne reist. Und wenn Sie mehr als vier Sprachen sprechen, danken wir Ihnen, dass Sie nicht damit prahlen.

Schlussbemerkung: Lügen Sie nicht über Ihr Alter; das ist traurig.

Nach einigem Wischen oder Liken beginnen Sie vielleicht irgendwann ein Gespräch.

Annika McFarlane/iStock

Bei einigen Apps können Sie eine Sprachnotiz senden: Wenn Sie auf diese Weise das Eis brechen, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man den Namen der Person ausspricht. Und wenn Sie das Eis brechen wollen, indem Sie die Aussprache des Namens der Person verfälschen, dann tun Sie es nicht. Die Iren haben einen großartigen Sinn für Humor, aber Siobhan wird Sie blockieren.

Wenn Sie es auf wundersame Weise schaffen, den Chat nach einem peinlichen Anmachspruch am Laufen zu halten, sollten Sie es als Erfolg betrachten. Du gehst vielleicht sogar zu einem ersten Date – und danach bist du allein, Kleiner.

Ich nenne es beendet

Es wird der Tag kommen, an dem Sie die Apps verlassen – und dann zurückkommen, und dann wieder gehen und dann zurückkommen.

Dann sind Sie einen Schritt zu weit gescrollt und müssen den Hörer auflegen. Vielleicht ist die Kneipe noch geöffnet. Vielleicht triffst du dort jemanden.