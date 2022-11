Alles perdu oder storniert (nd-aktuell.de)

Die Faust ballen – eine fatale Strategie der internationalen Politik Foto: IMAGO/YAY Bilder

Das Cover fällt ins Auge und ist ein »Eyecatcher«, wie es im modernen Deutsch heißt: Eine Abrissbirne schwingt über Titelblatt und Titelzeile. Und da dieses Abbruchwerkzeug Stars and Stripes hat, ist es Programm. Was die Diplomatie des Kalten Krieges mühsam, aber erfolgreich aufgebaut hatte, wurde seit den 1990er Jahren zerstört und abgerissen. Internationale Abkommen und Sicherheitssysteme, Organisationen und Beziehungsnetze: perdu oder gekündigt. Die verbliebene Supermacht – bis dahin von der anderen im Zaum gehalten, die mit der Sowjetunion verschwand – begann, die Welt nach ihren Vorstellungen umzugestalten.

Klaus Eichner war von diesen Ambitionen der USA nicht überrascht. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs formulierte der damalige US-Präsident Woodrow Wilson 14 Prinzipien. Darin plädierte er „für die Ausbreitung des Kapitalismus (zur Überwindung des bis dahin herrschenden amerikanischen Isolationismus) und für das Selbstbestimmungsrecht der Völker – beanspruchte aber gleichzeitig das Recht der USA, oder ‚bilden‘ Demokratien in fremden Nationen.“ , so Eichner. Wilsons „Forderung nach freier Schifffahrt auf allen Meeren, die Betonung offener Diplomatie, die Ablehnung von Geheimverträgen und die Schaffung kollektiver Sicherheit waren letztlich nur der liberale Deckmantel für die Förderung amerikanischer Interessen“. Im Kern, so Eichner weiter, sei das die Geburtsurkunde von »America First« gewesen. Und obwohl Wilsons Programm von 1918 nie vom US-Senat angenommen wurde, handeln ausnahmslos alle US-Präsidenten und US-Regierungen danach bis heute.

Ganz im Sinne Wilsons waren militärische Interventionen auch moralisch gerechtfertigt: Die USA sind aufgrund ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht der einzige Garant der internationalen Ordnung, weshalb sie über dieser Ordnung stehen und sie folglich diktieren müssen, anstatt sich ihr zu unterwerfen es. Die westlichen universellen Werte wie Demokratie, Freiheit, freie Marktwirtschaft und Menschenrechte würden von keinem Staat so gelebt wie von den USA. Dies legitimiere „einen ‚hegemonialen Internationalismus‘ – die USA führen die internationale Ordnung an und sind gleichzeitig strategisch unabhängig: Sie greifen aktiv ein, wo sie es allein für nötig halten“, schreibt Eichner. Und er liefert auf wenigen, aber gehaltvollen Seiten sehr konzentrierte Beispiele dafür, wie anmaßend und gefährlich diese Weltanschauung ist. Denn es führt zu Konflikten, Krisen und Kriegen. Eichner listet diese auf.

Entgegen der tagesaktuellen Propaganda wird der Kampf der USA für eine neue, selbstbestimmte Weltordnung nicht um „Freiheit und Demokratie“, um Menschenrechte und das Glücklichsein aller Menschen geführt, sondern ausschließlich um Ressourcen und Märkte. Es lebt von der Angst vor dem Aufgeben. Die USA wollen sich nicht einschränken müssen. Alles soll weitergehen wie gewohnt und wenn möglich noch besser. So einfach ist diese „wertebasierte“ Politik.

»Vorstellungen von einer multipolaren Welt, von gleichberechtigten Beziehungen zwischen Staaten und Völkern, von friedlichem Wettbewerb hatten und haben in dieser Politik keinen Platz. Es geht nur darum, nationale Interessen durchzusetzen“, sagt Eichner. US-Politiker etwa reisen nicht nach Taiwan, um Taipei moralische Unterstützung gegen Peking zu geben. Sie wollen die dort ansässige Chip-Produktion ins eigene Land holen, um das Wichtigste zu treffen Konkurrent, die Volksrepublik China, wirtschaftlich: Immerhin gehen 60 Prozent der vom weltweit wichtigsten Halbleiterproduzenten hergestellten Mikrochips auf das chinesische Festland. Und: Taiwan habe in den letzten 30 Jahren „193 Milliarden US-Dollar in die chinesische Wirtschaft investiert Festland, deutlich mehr als Deutschland, das fast dreimal so viele Einwohner hat“, notierte die „Neue Zürcher Zeitung“ am 9. August 2022. Nachdem also Russland mit Sanktionen und dem Ukraine-Krieg als Konkurrent so gut wie ausgeschaltet ist, sind die USA so gut wie ausgeschaltet konzentriert sich auf die Konfrontation mit der Nummer 2. Und ihre Vasallen machen mit, sie reisen ebenfalls nach Taiwan und ketten sich objektiv noch enger an ihre vermeintliche Führung Energie…

Klaus Eichner kennt die Materie, über die er urteilt. Mehr als anderthalb Jahrzehnte, bis zum Ende der DDR, war er Chefanalytiker der US-Geheimdienste in der Hauptverwaltung zur Aufklärung der Staatssicherheit. Auch danach verfolgte er dieses Thema weiter, wie zahlreiche Fachpublikationen belegen. So enthüllte ein Buch über die US-Geheimdienste nach Edward Snowden, Julian Assange und anderen Whistleblowern, dass selbst die Regierungschefs verbündeter Staaten von den USA systematisch ausspioniert werden. Bei der Vorstellung seines Buches »Imperium ohne Rätsel. Was die DDR-Aufklärung schon über die NSA wusste“ in der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin nahm auch der Grünen-Politiker Christian Ströbele teil, der daraufhin den Austausch mit Eichner suchte.

Manch rückwärtsgewandter Kommentator glaubt, Eichners neuestes Werk könne durch den Hinweis auf seine Herkunft entwertet werden. „Autor und Verleger haben sich gesucht und gefunden (wobei sie sicher nicht lange suchen mussten): Der ehemalige Stasi-Mitarbeiter und der Verleger ‚edition ost‘ in der ‚Eulenspiegel-Verlagsgruppe‘ – sozusagen die literarische Trauernde am Grab der DDR“, hieß es in einer »Kundenrezension« auf Amazon. Den Grund für den beabsichtigten Missbrauch nannte der Sozial- und Politikwissenschaftler Frank Lukaszewski von der Universität Duisburg auf www.rezensions.ch, einer Schweizer Plattform: Der Inhalt des Buches wird in den „Meinungsmonopoldiskursen“ als unangemessen und der Autor – weil einst für das MfS tätig – als „sehr schlecht“ angesehen. »Zu seinen primären Aufgaben gehörte die analytische Untersuchung und Aufarbeitung der Aktivitäten der verschiedenen US-Geheimdienste, die oft unter dem Oberbegriff CIA zusammengefasst werden. Noch schlimmer!“

Also: Wenn zwei plus zwei vier ist, was niemand bezweifelt, ist es trotzdem falsch, wenn ein ehemaliger MfS-Mitarbeiter dies behauptet. Auf dieser Ebene bewegt sich derzeit die Diskussion über die US-Politik. Wer sich nicht bedingungslos zu den USA und ihrer Politik bekennt, ist ihr Feind und gehört an den Pranger der Atlantiker oder in die rechte Ecke. Zu den Kritikern Washingtons gehören zweifellos auch viele Rechte, die keineswegs Verbündete in der dringend notwendigen Konfrontation mit den USA sind. Allerdings gilt auch hier der Grundsatz: Zwei plus zwei ist immer noch vier – auch wenn die AfD das sagt.

Klaus Eichners Buch ist eine dringend benötigte Analyse der ideologischen Wurzeln der aggressiven US-Politik, die nicht nur die Welt an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Es zerreißt auch die amerikanische Gesellschaft. Offenbar bleibt den Menschen dort nur die Wahl zwischen Wahnsinn und Selbstüberschätzung. Für Eichner, den Marxisten und Geschichtsoptimisten, heißt das: Wir müssen einer „Pax Americana“ entgegenwirken und uns von den selbstmörderischen Produktionsbedingungen befreien. Der Systemwechsel ist notwendig, obwohl derzeit scheinbar unmöglich. Sie darf jedoch nicht in die Zukunft verschoben werden. Wir können uns „nicht mehr auf die Enkel verlassen, die das besser ausfechten sollten. Denn wenn wir jetzt nicht konsequent handeln, wird es keine Enkelkinder mehr geben! Nur Scherben.« Das ist der letzte Absatz in Eichners Buch. Und das stimmt auch – wie auch die anderen Aussagen oben. Obwohl der Autor einst Oberst der Staatssicherheit war. Vielleicht sogar deswegen.

Klaus Eichner: Bis alles auseinanderfällt. Die USA kämpfen für eine neue Weltordnung. Ausgabe Ost, 130 S., gebr., 15 €.