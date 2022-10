»Alles muss auf den Tisch« (nd-aktuell.de)

Leiden im Fokus: Mari Nieves Díaz, Mutter von Iratxe Sorzabal Foto: Promo

Das San Sebastian Film Festival zeigte »Bi Arnas«, den neuen Film von Jon Mikel Fernández, den Sie produziert haben. Es geht um die Repression des spanischen Staates im Baskenland. Wie würden Sie den baskischen Titel übersetzen?

„Bi arnas“ bedeutet in etwa „zwei Atemzüge“. Es ist der Atem von Iratxe Sorzabal und ihrer Mutter Mari Nieves Díaz, die in einen Dialog über Folter in Spanien eintreten. In dieser Dokumentation wollten wir uns auf ihr Leiden konzentrieren, insbesondere auf das der Mutter. Iratxe ist ein Freund von mir, der aufgrund der erzwungenen Aussage schwer gefoltert und zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Iratxe Sorzabal wurde 2001 von der Guardia Civil festgenommen und fünf Tage lang gefoltert, konnte jedoch fliehen. Später gehörte sie der ETA-Delegation an, die in Oslo mit der spanischen Regierung verhandelte. Sie wurde 2015 in Frankreich festgenommen und diesen Februar an Spanien ausgeliefert. Jetzt spricht sie über ihre Folter.

Ja, wir haben Mutter und Tochter die Gelegenheit gegeben, über dieses Thema zu sprechen, was sie vorher noch nie getan hatten. Ein Folteropfer spricht selten über seine Erfahrungen, selbst mit seiner unmittelbaren Familie. Der Dialog zwischen den beiden fand nicht als solcher statt, wir haben ihn für den Film geschnitten.

Wie wurde »Bi Arnas« beim Festival in San Sebastian aufgenommen?

Sehr gut. Auffallend ist, dass unmittelbar nach den Vorführungen dieses Films immer Stille herrscht. Man sieht Tränen im Publikum, der Film berührt die Menschen. Einige haben uns später von der Folter erzählt, die sie erlitten haben, konnten sich aber nicht zu Wort melden. Darüber zu sprechen war für sie wie eine Befreiung. Es scheint, dass wir mit diesem Film den richtigen Ton getroffen haben, ohne auf Tribünen zurückzugreifen. Aber Freunde von mir, die ebenfalls gefoltert wurden, wollen es noch nicht sehen, weil sie ihren Albtraum nicht noch einmal erleben wollen.

Das ist ein sehr politisches und persönliches Thema zugleich. Wie sind Sie und Regisseur Jon Mikel Fernández während der Dreharbeiten damit umgegangen?

Es war nicht einfach. Iratxe machte sich große Sorgen um ihre Mutter. Sie forderte sie auf, sie zu beschützen. Und sie hatte Angst, ihr Inneres nach außen zu stülpen und damit selbst verwundbar zu werden. Aber Mari Nieves hat sehr offen gesprochen und wir haben versucht, sensibel damit umzugehen.

Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Der Kampf der ETA gegen den spanischen Staat endete vor elf Jahren.

Das war und ist immer notwendig. Seit dem Ende des bewaffneten Kampfes der ETA ist ein einseitiges Narrativ entstanden. ETA-Opfer erhalten viel Raum und Unterstützung. Dies ist verständlich, da auch dort viel Leid erzeugt wurde. Aber alles muss auf dem Tisch liegen: Polizeigewalt, Folter und Todesschwadronen. Dies ist unerlässlich, damit sich solche Ereignisse nicht wiederholen und im Baskenland dauerhaft Frieden herrscht.

Aber wissen das die Menschen im Baskenland nicht? Oder richtet sich der Film an den spanischen Staat, der Folter größtenteils noch leugnet?

Folter war im Baskenland schon immer ein Thema. Eine von der baskischen Regierung in Auftrag gegebene Studie des forensischen Anthropologen Paco Etxeberria zeigt das Ausmaß. Mehr als 5000 Menschen wurden gefoltert. In Spanien wurde das unter den Teppich gekehrt, jetzt wird es aber etwas angehoben. Wir sind Iratxes Freunde und nutzen ihren Fall, um Folter im Allgemeinen anzuprangern. Noch immer sitzen 190 Menschen im Gefängnis. 90 Prozent von ihnen wurden aufgrund von Folteraussagen verurteilt. Im Fall von Iratxe wurden sogar bei einem Besuch von Mitgliedern des Anti-Folter-Ausschusses des Europarates Folterspuren bestätigt. Neben anderen Verletzungen erlitt sie viele Verbrennungen durch Elektroschocks.

Obwohl bewiesen war, dass sie in Spanien gefoltert worden war, unter anderem im Rahmen des Istanbul-Protokolls (der von der UNO anerkannte Standard zur Dokumentation von Folter, Anm. d. Red.), wurde Sorzabal von Frankreich nach Spanien ausgeliefert. Wieso den?

Gegen sie lagen vier europäische Haftbefehle vor. Drei wurden von den Behörden akzeptiert, einer wurde wegen Folter abgelehnt, eine Premiere in Frankreich. Wenn sie alle abgelehnt worden wären, wäre Spanien ein Folterstaat. Aber du wagst es nicht. Dass es die ETA nicht mehr gibt, spielt keine Rolle, denn an der Repressionsmaschinerie des spanischen Staates hat sich nichts geändert.

Warum geht die Aufarbeitung von Straftaten in Spanien so langsam voran? Erst vergangene Woche, fast 50 Jahre nach dem Tod von Diktator Franco, wurde ein Gesetz zum historischen Gedenken verabschiedet.

Franco band alles fest. Franquisten sind immer noch in wichtigen Positionen in der Justiz, der Guardia Civil, in der Politik, weshalb alles nur langsam vorangeht. Folter ist nicht nur eine Frage der Diktatur, sondern auch der Demokratie. Bis das erkannt wird, werden wir ordentlich schwitzen. Paco Etxeberria geht jedoch davon aus, dass Angehörige der Foltereinheiten bald den Mund aufmachen werden. All dies wird langsam ans Licht kommen. Für die Opfer wird es zu spät sein, selbst für diejenigen, die aufgrund der Folteraussagen noch immer im Gefängnis sitzen.

»Bi Arnas«, Regie: Jon Mikel Fernández, Spanien 2022, 55 min. An diesen Orten wird der Film mit anschließender Diskussion gezeigt: 11.10. und 12.10. Berlin, 19.30 Uhr, Moviemento; 12.10. Frankfurt/Main, 20 Uhr, International Center; 12.10. Gießen, 19 Uhr, Alte Kupferschmiede; 13.10. Mainz, 18.30 Uhr, Cronopios Infoshop; 14.10. Wendland, 20 Uhr, Gasthof Meuchewitz; 15.10. Mannheim, 20 Uhr, Wohnprojekt SWK; 16.10. Heidelberg, 21 Uhr, Café Gegendruck; 18.10. Dresden, 20 Uhr, Malobeowo, 19.10. Freiburg, 20 Uhr, Werk.