Alles ist unter $20! Sparen Sie viel bei diesen Schönheits- und Modegeschenken – Hollywood Life

Egal, ob Sie Ihre Liste erstellen (und zweimal überprüfen) oder Ihre eigene Schönheits- und Modekollektion überarbeiten möchten, wir haben gute Neuigkeiten. Da wir in Weihnachtsstimmung kommen, haben wir einige Must-Have-Artikel zusammengestellt, die tolle Geschenke für Sie selbst oder jemanden auf Ihrer Liste sind. Sie kosten alle weniger als 30 US-Dollar, was diese super erschwinglichen Ergänzungen zu Ihrem Einkaufswagen macht.

REVLON One-Step Volumizer PLUS 2.0 Haartrockner: Kaufen Sie es bei Amazon

Verkürzen Sie die Trocknungszeit um die Hälfte mit dieser Heißluftbürste von Revlon, die das Haar trocknet und Volumen verleiht und Ihnen zu Hause einen Blowout in Salonqualität verleiht. Die Bürste verfügt über drei Wärmeeinstellungen, mit denen Sie die Temperatur steuern und die Hitzeeinwirkung begrenzen können. Die Keramik- und Titanbeschichtung bietet außerdem eine zusätzliche Schutzschicht gegen Hitzeschäden für gesunde, federnde Locken. Die Heißluftbürste kostet normalerweise 70 US-Dollar, ist aber am Black Friday fast 60 % günstiger. Der Deal endet bald, also holen Sie sich jetzt Ihren!

Personalisierte Tragetasche aus Segeltuch: Kaufen Sie sie bei Amazon

Auf der Suche nach einem einzigartigen Weihnachtsgeschenk für einen besonderen Menschen? Lassen Sie ihre Initialen auf diese stilvolle Canvas-Tasche für eine persönliche Note sticken. Die Mehrzwecktasche eignet sich hervorragend zum Transportieren von Lebensmitteln, zum Mitnehmen ins Büro, an den Strand oder sogar auf eine lange Reise; Sie werden überrascht sein, wie viel in diese 13-Unzen-Tasche passt! Das Innenfach eignet sich hervorragend zum Aufbewahren kleinerer Gegenstände wie Karten, Schlüssel und Telefone, um Ihre Tasche organisiert zu halten. Sie können fast 15 $ sparen, wenn Sie diese Einkaufstasche heute mit dem 48 % Black Friday-Rabatt kaufen.

Anne Klein Damen-Armbanduhr: Kaufen Sie sie bei Amazon

Diese Anne Klein Uhr erfüllt alle Kriterien, wenn es um Erschwinglichkeit, Stil und Leistung geht. Dieses zeitlose Stück hat Tausende von 5-Sterne-Bewertungen und ein großes Geschenkpotential für die Weihnachtszeit. Mit einem Preis von nur 20 $ ist diese Armbanduhr ein Schnäppchen, das einfach zu gut ist, um darauf zu verzichten. Es ist bis zu 30 Meter wasserdicht und hat einen verstellbaren Verschluss, der für die meisten Handgelenkgrößen geeignet ist. Holen Sie sich Ihre, während es fast 70 % Rabatt gibt!

Victoria’s Secret Fragrance Lotion: Kaufen Sie es bei Amazon

Verschenken Sie zu Weihnachten Feuchtigkeit mit der Victoria’s Secret Fresh and Clean Fragrance Lotion, die Feuchtigkeit 24 Stunden lang einschließt. Mit Noten von Apfel, frischer Mandarine und Meer ist diese Lotion jetzt 56 % günstiger, was sie zum perfekten Strumpffüller unter 8 $ macht. Die farbstofffreie und vegane Formel macht diese Lotion für die meisten Hauttypen geeignet. Geben Sie jemandem, der diesen Winter etwas zusätzliche Feuchtigkeit braucht, Victoria’s Secret Lotion.

EZBASICS Gesichtsreinigungsbürste: Kaufen Sie sie bei Amazon

Hautpflege ist immer angesagt, und diese Saison ist da keine Ausnahme. Wenn klare Haut auf Ihrer Wunschliste steht, ist diese Gesichtsreinigungsbürste genau das Richtige für Sie. Dieser Silikon-Gesichtsreiniger ist weich und sanft zur Haut und gibt Ihnen während der Reinigung eine beruhigende Massage. Die Bürste eignet sich hervorragend zum Entfernen von Make-up, zur Tiefenreinigung der Poren und zum Reduzieren von Mitessern. Das ovale Design macht die Reinigung einfach und bequem, sodass Sie diese schwer zugänglichen Stellen erreichen können, um Ihre Haut das ganze Jahr über fröhlich und strahlend zu halten. Am Black Friday gibt es derzeit 30 % Rabatt, was es zum perfekten Weihnachtsgeschenk unter 20 $ macht.

8er-Pack Haarspangen: Kaufen Sie es bei Amazon

Krallenclips sind definitiv im Trend. Es gibt so viele Momente, in denen sie sich als nützlich erweisen, von einem süßen, lässigen Stil für unterwegs bis hin zu einer eleganten Hochsteckfrisur, die sich perfekt für einen Abend eignet. Dieses 8er-Pack rutschfester Clips ist ein ideales Geschenk für langhaarige Freunde, die ihre Haare nicht stören müssen, und sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um zu jedem Outfit oder jeder Stimmung zu passen. Holen Sie sich dieses Set jetzt mit 50 % Rabatt!

Cosmedica Hyaluronsäure-Serum: Kaufen Sie es bei Amazon

Zurück zur Hautpflege: Wenn Sie wirklich etwas für Ihre Haut tun möchten, fügen Sie dieses feuchtigkeitsspendende Gesichtsserum zu Ihrer Routine hinzu. Dieses leichte Hyaluronsäure-Serum ist genau das Richtige, um die Feuchtigkeit einzuschließen und Ihnen morgens einen gesunden Glanz und eine weiche Haut zu hinterlassen. Es ist ein großartiges Geschenk für jeden auf Ihrer Liste, da es für alle Hauttypen und -töne geeignet ist und sich hervorragend zur Verringerung von Zeichen der Hautalterung eignet.

Eisroller für die Gesichtsmassage: Kaufen Sie es bei Amazon

Eisrollen wirken Wunder, um morgens Schwellungen aus dem Gesicht zu entfernen und der Haut eine verjüngende Abkühlung zu verleihen. Holen Sie sich mehr für Ihr Geld mit diesem Black-Friday-Angebot, bei dem Sie beim Kauf dieser Eiswalze 60 % Rabatt erhalten. Verwenden Sie sie für eine kühlende Massage auf Gesicht, Augen und Hals oder sogar auf Armen und Beinen, um die Durchblutung zu verbessern und Entzündungen zu bekämpfen.

Matte Lippenstifte und Lipliner: Kaufen Sie sie bei Amazon

Verleihen Sie jedem Look mit der perfekten Lippenfarbe den letzten Schliff. Dieses Set enthält sechs matte Lippenstifte und sechs passende Liner für langanhaltende, luxuriöse Farbe. Diese wasserfesten Antihaft-Lippenstifte und die passenden Liner sind hochpigmentiert und bleiben garantiert den ganzen Tag frisch. Dieses Set ist nur für heute um 22 % reduziert.

Von Hautpflege über Mode bis hin zu Schönheit sind diese Geschenke ideal für Sie selbst oder jeden auf Ihrer Liste, und Sie können sie alle heute für unter 30 $ abholen.