Kijkers van Match of the Day zijn verbijsterd over BBC’s 20 minuten durende verslaggeving van de Premier League-reportageshow op zaterdagavond.

De BBC koos ervoor om het programma uit te voeren zonder presentator of studio-experts na hun beslissing om Gary Lineker een ‘stap terug’ te laten nemen.

BBC Voetbalfans waren niet blij met BBC’s berichtgeving over Match of the Day

BBC Er was geen commentaar op de zes wedstrijden die zaterdag plaatsvonden

De 62-jarige werd dit weekend geschorst van de presentatie van Match of the Day nadat hij kritiek had geuit op de Britse regering vanwege hun nieuwe asielbeleid.

Een groot aantal BBC-experts en collega’s van Lineker besloten toen dat ze niet zouden verschijnen als een teken van solidariteit – terwijl de interne commentatoren van MOTD ook meededen aan de boycot.

Het leidde ertoe dat BBC-chefs besloten om alleen een korte show met hoogtepunten te geven van de zes wedstrijden die zaterdag plaatsvonden.

Hoewel talkSPORT wel aanbood om in te grijpen en de dag te redden nadat hij Alan Brazil had aangeboden om de rol van presentator op zich te nemen.

Tot verbazing van de kijkers van de Match of the Day werd ook het beroemde themaliedje voorafgaand aan het begin van de show geschrapt, en de kijkers kregen geen indicatie dat het programma was begonnen.

En het is niet verwonderlijk dat fans meer wilden, omdat de ziel van de show eruit werd gerukt na hun drastische beslissingen.

Getty De BBC kreeg te maken met terugslag nadat ze Lineker had geschorst van de presentatie van Match of the Day

Voormalig BBC-presentator Dan Walker tweette: “Iemand anders de muziek missen?”

Een woedende voetbalfan postte: “Wat een onzin is dit!”

Een ander zei: “Nou, dit is de raarste wedstrijd van de dag die er ooit zal zijn.”

Een derde voegde eraan toe: “Ze hebben niet eens het themaliedje gedaan! Alles is hier naar de klote gegaan.”

BBC Er waren zaterdagavond geen studiopresentatoren of experts in de MOTD-studio

Deze gebruiker grapte: “Zelfs het Match of the Day-thema heeft de show geboycot uit solidariteit met Gary Lineker.”

Ondertussen verklaarde men: “MOTD vreemd. Geen titels. Geen themaliedje. Geen commentaar. Voelt helemaal plat aan. Absoluut een eigen doelpunt van de BBC.”

En cabaretier Omid Djalili twitterde: “Kijken naar MOTD zonder presentator of experts. Vreselijk. Zelfs YouTube-clips hebben commentaar.

“Mijn nieuwe publiciteitsfoto volgende week onmiddellijk naar de BBC sturen als noodvervanging voor Gary Lineker.”

Een fan vatte de ervaring van de kijker samen en zei: “Gefeliciteerd BBC. De slechtste productie van een programma ooit in de geschiedenis van de Britse televisie. Ongelooflijke prestatie.”

Er waren enkele gebruikers die genoten van het mini-overzicht van de actie, hoewel TalkTV-presentator Piers Morgan het als ‘s***’ verklaarde.

AFP Lineker presenteert Match of the Day sinds 1999

Hij zei: “BBC zou nu de licentievergoeding moeten aanpassen, zodat iedereen op Twitter die doet alsof hij de voorkeur geeft aan Match of the Day in het nieuwe formaat £ 1 minder per maand kan betalen.

“Maar kijk er in de toekomst alleen maar op die manier naar. Spoiler alert: niemand zou die deal accepteren. Het is stom.”