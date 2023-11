Alles im Disney Dreamlight Valley Showcase angekündigt

Disneys Dreamlight Valley erhält im Rahmen seines großen Dezember-Updates endlich den Online-Multiplayer. Wir haben auch von zukünftigen kostenlosen Updates erfahren, die weitere Charaktere und Bereiche hinzufügen werden, sowie weitere Details zur ersten kostenpflichtigen Erweiterung des Spiels, die ebenfalls im Dezember erscheint.

Traumlichttal ist etwas mehr als ein Jahr alt, nachdem es letzten September im kostenpflichtigen Early Access veröffentlicht wurde. Und um diesen Meilenstein zu feiern, weiter Am 1. November veröffentlichte Gameloft den ersten digitalen Showcase widmet sich dem gemütlichen Spiel und seiner Zukunft und enthüllt neue Details darüber, was bald kommt, und später auch bei Disney’s Wildwechsel-ähnliche Lebenssimulation.

Hier finden Sie alles, was während der fast 25-minütigen Präsentation angekündigt wurde.

Online-Multiplayer und Jack Skellington kommen nächsten Monat

Während Gameloft hat während des Showcases viel angekündigt und gezeigtDie mit Abstand größte Neuigkeit war die Bestätigung, dass nach Monaten des Neckens Traumlichttal wird am 5. Dezember im Rahmen des großen, kostenlosen Winter-Updates des Spiels online kooperieren.

Valleyverse, was Gameloft den Mehrspielermodus nennt, ermöglicht es bis zu drei Spielern, sich zu treffen und gemeinsam in Ihrem Tal abzuhängen. Sie können auch andere Täler besuchen und Gegenstände mit Leuten austauschen. Ein weiterer Vorteil des Auscheckens in den Tälern anderer Spieler besteht darin, dass man sehen kann, welche Gegenstände an diesem Tag in deren Version von Dagobert Ducks Laden zum Verkauf stehen.

Gameloft verspricht, dass dies erst der Anfang ist und dass das Unternehmen plant, den Online-Multiplayer auch in Zukunft weiter zu aktualisieren und zu erweitern und neue Funktionen und Optionen hinzuzufügen.

Und Jack Skellington von Der Albtraum vor Weihnachten werde beitreten Traumlichttal am 5. Dezember zusammen mit einem neuen winterlichen Star Path (auch bekannt als Battle Pass), der verschneite Outfits basierend auf berühmten Disney-Figuren enthält.

Weitere Details unter Traumlichttalist die erste kostenpflichtige Erweiterung

Wie bereits bestätigt, Traumlichttal wird Early Access verlassen (und nicht kostenlos spielen) am 5. Dezember. Und das ist derselbe Tag, an dem die erste Erweiterung des Spiels, Ein Riss in der Zeit, wird starten. Als Gameloft diese neue Erweiterung, die 30 US-Dollar kosten wird, zum ersten Mal ankündigte, wurden nicht allzu viele Details preisgegeben. Diese Präsentation war also der erste wirklich detaillierte Einblick in das, was Spieler für diesen Preis bekommen würden.

Ein Riss in der Zeit wird eine neue Geschichte mit Jafar erzählen Aladdin als Hauptschurke. Diese neue Erzählung wird auf drei Akte verteilt sein. Der erste Akt beginnt im Dezember, während die anderen beiden Teile der Geschichte irgendwann im Jahr 2024 erscheinen werden. Gameloft sagt, dass der erste Akt den Spielern die neuen Charaktere von EVE vorstellen wird Wall-EGaston aus Die Schöne und das Biestund Rapunzel von Verheddert. Gameloft sagt, dass in den späteren Akten im Jahr 2024 zwei weitere neue Charaktere hinzukommen werden.

Die neue Erweiterung spielt auf Eternity Isle, einer neuen Welt mit drei verschiedenen Biomen: Ancient’s Landing, Glittering Dunes und Wild Tangle. In jedem Biom gibt es neue Pflanzen und Tiere zu zähmen sowie neue Kochzutaten wie Fantasiefeigen und Zimt. Diese werden den Spielern helfen, neue Rezepte zu erstellen.

Gameloft erklärte, dass die neue Welt ungefähr die gleiche Größe habe wie das ursprüngliche Tal im Hauptspiel. Das Studio bestätigte außerdem, dass dieser neue Bereich über eine eigene, separate Objektanzahl verfügen wird, sodass Spieler frei dekorieren können, ohne befürchten zu müssen, dass ihnen der Platz ausgeht.

Ein weiteres Feature dieser neuen Region sind antike Maschinen, mit denen Spieler bestimmte Aktivitäten automatisieren können, etwa das Bewässern von Planeten und das Kochen von Mahlzeiten. All dies sowie die neuen Charaktere werden den Besitzern der Erweiterung auch im Tal des Hauptspiels zur Verfügung stehen.

Gamelofts Pläne für Traumlichttal im Jahr 2024

Über das große Dezember-Update und die neue Erweiterung hinaus hat Gameloft eine Roadmap für die im nächsten Jahr kommenden kostenlosen Updates veröffentlicht. Zuerst Sulley und Mike von Monster AG. wird Anfang des Jahres im Spiel auftauchen. Ein neuer Monster AG.-Themenbereich wird ebenfalls hinzugefügt.

Danach kündigte Gameloft einen neuen „Vibrant Villager“ an, der im Frühjahr 2024 erscheinen soll. Basierend auf dem in der Roadmap verwendeten Bild scheint es sich um Daisy Duck zu handeln. Später im Frühjahr könnte möglicherweise ein neues Reich thematisiert werden Mulan wird dem Spiel hinzugefügt. Und schließlich wird Gameloft im Sommer Tiana hinzufügen Die Prinzessin und der Frosch sowie von New Orleans inspirierte Rezepte.

Gameloft sagt, dass alle diese Updates auch neue Sternenpfade, zusätzliche Funktionen und Verbesserungen enthalten werden. Es scheint, als ob das Unternehmen wirklich versucht, die Leute davon zu überzeugen, dass die Veröffentlichung einer kostenpflichtigen Erweiterung nicht bedeutet, dass es im Jahr 2024 keine kostenlosen Inhaltsaktualisierungen mehr gibt.

Traumlichttal kommt zu Apple Arcade

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Im Rahmen des Showcases bekamen wir einen ersten Blick auf eine neue Version von Traumlichttal kommt am 5. Dezember auf Apple-Geräte. Diese Version des Spiels wird Crossplay-Unterstützung mit den Xbox-, Switch- und PC-Versionen bieten. Gameloft bestätigte jedoch, dass Cross-Save nicht unterstützt wird. Wenn Sie also auf einer Konsole oder einem PC spielen, können Sie unterwegs keine Fortschritte in Ihrem Dorf machen. Das ist etwas schade, da die Konsolen- und PC-Versionen Cross-Save unterstützen.

Da Apple Arcade keine kostenpflichtigen Mikrotransaktionen oder In-App-Käufe zulässt, sind alle Erweiterungsinhalte in dieser Version enthalten. Es wird weder einen Premium-Shop noch kostenpflichtige Star Paths enthalten.

Ach ja, und während wir uns mit Ankündigungen häufen, hat Gameloft verraten, dass ihr euch ab heute das anhören könnt Traumlichttal Soundtrack auf Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited und Pandora.

Okay, das ist es. Das ist alles angekündigt. Das ist eine Menge und es scheint, als könnte es ausreichen, um einige Spieler zurückzugewinnen, die sich verbrannt fühlten, weil Gameloft sein Versprechen, das Spiel kostenlos spielbar zu machen, nicht eingehalten hat. Vorerst müssen wir abwarten, ob Online-Multiplayer, neue Biome und mehr Disney-Figuren ausreichen, um Spieler zurückzubringen, die im letzten Jahr aufgehört haben zu spielen.

