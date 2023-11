‚Alles hier staat op het scherp van de snede‘: CNN zendt luchtbeelden uit van de IJslandse vulkaan te midden van uitbarstingsangst

Senior internationaal correspondent van CNN Fred Pleitgen heeft indrukwekkende beelden uit zijn rapport gehaald over de regio van IJsland, waar de recente angst voor een mogelijk catastrofale vulkaanuitbarsting zich heeft geuit.

De stad Grindavík op het zuidelijke schiereiland Reykjanes in IJsland verkeert al weken in noodtoestand, omdat het IJslandse Meteorologisch Bureau minstens 1.500 aardbevingen in het gebied heeft geteld. De stad is aanzienlijk beschadigd door de aardbevingen en bewoners werd geadviseerd te evacueren omdat de seismische activiteit verband hield met magmaverschuivingen onder de aardkorst, wat – in combinatie met de aardbevingen – een teken zou kunnen zijn van een naderende vulkaanuitbarsting.

Pleitgen vloog met de IJslandse kustwacht om beelden te leveren van de schade aan Grindavík, de plaats van een recente uitbarsting, en andere gebieden uit de noodzone.

“Je ziet hoe alles hier op het scherp van de snede is”, zei Pleitgen. “Maar de autoriteiten doen er uiteraard alles aan om de stad en de infrastructuur te redden.”

Pleitgen en zijn team vlogen langs de monding van de meest recente vulkaan die uitbarstte, plus de lavavelden die “zelfs maanden na de daadwerkelijke uitbarsting nog steeds stomend heet waren.” Pleitgen merkte op dat de IJslandse regering heeft gewaarschuwd dat een grote uitbarsting in het gebied “zeer waarschijnlijk” is.

