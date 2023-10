Allerheiligen: Haben Bäckereien in Bonn geöffnet?

Am Mittwoch, 1. November 2023, wird in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern der Feiertag Allerheiligen gefeiert. In Bonn und der Region gedenken Katholiken an diesem Tag auch ihrer verstorbenen Familienangehörigen. Die katholischen Gemeinden in Bonn feiern den Tag mit Gebeten, Grabsegnungen und Messen.