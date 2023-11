„Allein in der amerikanischen Geschichte“: Staatsanwälte fordern den Richter auf, Trumps Versuch, die DC-Anklage abzuweisen, abzulehnen

Die Einreichungen waren eine Widerlegung von Trumps eigenen Bemühungen, die Anklage zurückzuweisen, die ihm vorwirft, eine umfassende Kampagne gestartet zu haben, um staatliche und lokale Wahlbeamte unter Druck zu setzen, Joe Bidens Sieg in hart umkämpften Swing States zu verwerfen. Diese Kampagne der „Täuschung“, sagen sie, wurde mit Trumps Bemühungen fortgesetzt, falsche Listen von Präsidentschaftswählern zusammenzustellen, die laut Pearce lediglich dazu gedacht waren, den Vorwand einer Kontroverse zu provozieren, als der Kongress am 6. Januar zusammenkam, um die Stimmen auszuzählen.

„Der Angeklagte steht mit seinen mutmaßlichen Verbrechen allein in der amerikanischen Geschichte da“, schrieb Pearce. „Kein anderer Präsident hat sich an Verschwörungen und Behinderungen beteiligt, um gültige Wahlergebnisse zu kippen und die Macht unrechtmäßig zu behalten.“

Trump hatte argumentiert, dass seine Ermahnungen an Staatsbeamte lediglich „Befürwortung“ seien, basierend auf seiner festen Überzeugung, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Die Staatsanwälte sagten, diese Behauptung werde durch Trumps wiederholte, konkrete Betrugsvorwürfe widerlegt, die von seinen eigenen Beratern wiederholt diskreditiert wurden. Und er nutzte diese Lügen, sagten sie, um die Bemühungen der Regierung, die Wahl zu bestätigen, zu behindern.

„Das Wissen um Lügen ist weder eine Meinung noch ‚reine Interessenvertretung‘, und auf jeden Fall konnte der Angeklagte die sogenannte Interessenvertretung nicht als Deckmantel für seinen Plan nutzen, eine Regierungsfunktion durch Täuschung zu behindern“, schrieb Pearce. „Anderenfalls könnten Angeklagte, die auf dem Weg zu einem Banküberfall festgenommen wurden, nicht wegen Verschwörung angeklagt werden, weil ihr Verbrechen keinen Erfolg hatte.“

Selbst wenn Trump Beweise dafür vorlegen könnte, dass er wirklich davon überzeugt sei, dass die Wahl gestohlen wurde, fügte der Staatsanwalt hinzu, würde ihn die Verwendung konkreter, entlarvter Betrugsvorwürfe zur Erreichung seiner Ziele immer noch eines Versuchs schuldig machen, die Regierung zu betrügen. Seine ähnlichen falschen Aussagen, mit denen er Pence davon überzeugen wollte, die Wahl im Alleingang zu kippen, basierten auf seinen falschen Behauptungen eines „echten Streits darüber, welche Wählerliste gezählt werden sollte“.

Die Staatsanwälte verbrachten einen Großteil ihrer Amtszeit damit, sich mit Trumps Behauptung auseinanderzusetzen, dass die gegen ihn erhobenen wahlbezogenen Anschuldigungen ein Versuch seien, seine freie Meinungsäußerung zu kriminalisieren.

„Der Erste Verfassungszusatz schützt nicht betrügerische Äußerungen oder Äußerungen, die ansonsten Bestandteil kriminellen Verhaltens sind, insbesondere Verbrechen, die die Integrität und ordnungsgemäße Funktion staatlicher Prozesse beeinträchtigen“, schrieb Pearce. „Die Kommentare des Angeklagten zu den Vorzügen des Ersten Verfassungszusatzes, über die es keinen Streit gibt, tragen nicht dazu bei, diesen ungebrochenen Präzedenzfall zu erschüttern.“

Zusätzlich zur Verteidigung des Ersten Verfassungszusatzes strebt Trump auch die Abweisung des Verfahrens an, indem er behauptet, er sei „absolut immun“ gegen die Vorwürfe. Die Staatsanwälte widerlegten dieses Argument letzten Monat.

Am Montag zählte Pearce eine lange Liste von Wahlen auf, bei denen es Streitigkeiten oder Kontroversen darüber gab, welche Präsidentschaftswahlen gezählt werden sollten – die Trump in seinen Anträgen auf Abweisung des Verfahrens zitiert hatte. Dazu gehören die Wahlen von 1800, als Thomas Jefferson eine Liste von Wählern aus Georgia zählte, die Gegenstand von Kontroversen gewesen war; die Wahl von 1960, als Richard Nixon eine Liste verspäteter Wähler aus Hawaii für seinen Rivalen John F. Kennedy zählte; und neuere Wahlen, bei denen die Demokraten im Kongress die Ergebnisse in Frage stellten.

„Bemerkenswerterweise fehlt in allen diesen historischen Episoden jedoch jeder Versuch einer Person, Betrug und Täuschung zu nutzen, um die Regierungsfunktion zu behindern oder zunichte zu machen, die zur Bestätigung des rechtmäßigen Gewinners einer Präsidentschaftswahl führen würde“, schloss Pearce. „Die Existenz legitimer Wahlstreitigkeiten im Laufe der Geschichte rechtfertigt nicht die korrupten und unehrlichen Handlungen des Angeklagten, ebenso wenig wie die Existenz legitimer Investitionsangebote die Schaffung eines kriminellen Schneeballsystems rechtfertigt.“

In einer anderen Akte wiesen die Staatsanwälte auch Trumps Behauptung zurück, er sei von Smith im Rahmen eines politischen Rachefeldzugs der Biden-Regierung „selektiv“ oder „rachsüchtig“ strafrechtlich verfolgt worden.

„Der amtierende Präsident spielt in diesem Fall keine Rolle, und die mit dieser Angelegenheit befassten Staatsanwälte würden sich andernfalls nicht an dieser Strafverfolgung beteiligen“, behauptete der stellvertretende Sonderermittler Thomas Windom in der 14-seitigen Akte.

Trump argumentierte, dass er die einzige Person sei, die wegen ähnlicher Verbrechen in der amerikanischen Geschichte angeklagt wurde – eine Unterscheidung, die Smiths Team feststellte, sei kein Fehler.

„Wenn der Angeklagte mit seiner Behauptung Recht hat, dass die Anklage beispiellos ist, dann nur deshalb, weil das Verhalten des Angeklagten beispiellos ist“, schrieb Windom.

Allerdings argumentierte Windom auch, dass Trumps Anklagen durchaus mit denen verglichen werden könnten, mit denen die Tausenden konfrontiert seien, die in seinem Namen das Kapitol gestürmt hätten. Unter Berufung auf die Strafverfolgungen gegen Stewart Rhodes, den Anführer der Oath Keepers, Trump-Fans Daniel Rodriguez, der einen Polizisten in den Nacken geschlagen hatte, und andere stellten die Staatsanwälte fest, dass die Richter in jedem dieser Fälle betonten, dass sie nicht wegen ihrer politischen Überzeugungen strafrechtlich verfolgt würden.