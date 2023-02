Ben je klaar om in next-gen gaming te springen met een PlayStation5? Op dit moment kun je een PS5-bundel met God of War: Ragnarokde opvolger van de veelgeprezen God of War uit 2018 voor $ 550 bij . Dat is een besparing van $ 10 – maar als u een Amazon Prime-lid bent, kunt u $ 20 extra besparen wanneer u uw aankoop doet met de Woot-app, waardoor de prijs op slechts $ 530 komt. Deze aanbieding is alleen vandaag beschikbaar, 25 februari, zolang de voorraad strekt.

Hoewel het de afgelopen twee jaar moeilijk was om PS5-consoles te vinden dankzij problemen met de toeleveringsketen, zijn die ellende eindelijk aan het opruimen. Deze bundel bevat de schijfeditie van de PS5-console, evenals een DualSense draadloze controller met haptische feedback om je onder te dompelen in de gameplay en natuurlijk een God of War: Ragnarok volledige gamevoucher. De console zelf heeft 4K- en HDR-beelden, ray tracing, een Blu-ray-drive, levert tot 120 frames per seconde en ondersteunt een uitvoer tot 120 Hz. God of War: Ragnarok staat bovenaan onze lijst voor de 15 beste PS5-games om nu te spelen en werd uiteindelijk een van de meest bevredigende games die vorig jaar werd uitgebracht. Merk op dat deze titel als volwassen is geclassificeerd voor spelers van 17 jaar en ouder.

