“Zonder de Oekraïners zullen er geen beslissingen worden genomen”, zei Scholz, die zei dat Poetin “de kracht van Oekraïne” en de “eenheid” van “alle vrienden van Oekraïne” duidelijk verkeerd had ingeschat bij het aanvechten van de Russische invasie, die in februari begon. 2022.

Hij voegde eraan toe: “Het is heel moeilijk om te beoordelen wat de volgende dingen zullen zijn die in Oekraïne zullen gebeuren, maar er is iets dat absoluut duidelijk is: we zullen Oekraïne blijven steunen met financiële, humanitaire hulp maar ook met wapens.”

In een gesprek met Zakaria sprak Scholz ook goed over president Joe Biden en zijn leiderschap tijdens de huidige internationale crisis.

“Hij is zeer goed op de hoogte van internationale betrekkingen”, zei Scholz. “Ik denk dat hij een van de meest bekwame presidenten is die weet hoe de zaken in de wereld lopen, wat belangrijk is in tijden die steeds gevaarlijker worden.”