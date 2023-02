Alle Neuigkeiten vom KI-Event von Microsoft im Februar

Ist das GPT-4, das ich sehen kann?

Microsoft veranstaltet morgen in seinem Hauptsitz in Redmond eine spezielle persönliche Veranstaltung, bei der voraussichtlich eine ChatGPT-Version von Bing angekündigt wird. OpenAI treibt ChatGPT an und jetzt posiert CEO Sam Altman für ein Selfie mit Microsoft-CEO Satya Nadella, um zu bestätigen, dass sich morgen alles um KI dreht. Mit Gerüchten über das unangekündigte GPT-4, das die ChatGPT-Integration von Microsoft antreibt, sieht es so aus, als würde ein interessanter Tag bevorstehen. Der Rand wird alles live übertragen, während es passiert.