tz Welt

Van: Anna-Lena Kiegerl

Deel

Der ESC 2023 vind op 13 mei in Liverpool statt. Alle belangrijke informatie draait om het Eurovisiesongfestival en het succes van Teilnehmer is groot in het zicht.

Liverpool – Van het Eurovisie Songfestival 2023 (ESC) vindt plaats van 9 tot 13 mei in Liverpool statt. In de M&S Bank Arena, de halve finales om 9. en 11. Mai en de finale van de Finale om 13. Mai veranstaltet. Voor de finale kon sich insgesamt 26 Länder qualifizieren.

Sechs von ihnen stehen im Vorfeld schon fest. Dies sinds de ESC-winnaar van 2022, die Oekraïne, sowie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien en Spanien. Diese fünf Lander nehmen als Teil der sogenannten “Big Five” jedes Jahr automatic am großen ESC-Final teil.

ESC 2023: Soll die Bühne beim Eurovisie Songfestival in Liverpool aussehen. © BBC/Eurovisie/dpa

ESC 2023: Eurovisie Songfestival wird dieses Jahr in Liverpool veranstaltet – Vorjahressieger Ukraine muss pass

Jedes Jahr findet der ESC im Land des Gewinners des Vorjahres statt. Im Jahr 2022 komt uit de Oekraïense band Kalush Orchestra met “Stefania” van ESC. Aufgrund des Ukraine-Kriegs muss die Austragung jedoch werden verschoven naar een ander land. Here trat right schnell Großbritannien auf den Plan, Zweitplatzierter beim Eurovision Song Contest 2022.

Mit dem Song “Spaceman” von Sam Ryder hielp dat land lang met Einzug auf dem Podest – en darf den ESC zum nun fünften Mal für das vorherige Gewinnerland ausrichten. 1960 ontsprong Groot-Britannië voor die Niederlande een, 1963 voor Frankreich, 1972 voor Monaco en schlussendlich 1974 voor Luxemburg.

Eurovisie Songfestival in Liverpool: ESC 2023 staat in het teken van de Verbundenheit zwischen der Ukraine und Großbritannien

De slogan van de diesjährigen ESC “United by Music” soll die Partnershipschaft zwischen Groot-Britannië, van Oekraïne en van Stadt Liverpool signaleren.

Het Eurovisie Songfestival 2023 wordt niet in de Oekraïne stattfinden, sondern zur Unterstützung der Oekraïne.

Auch das Bühnendesign vom ESC 2023 steht ganz im Zeichen der Verbundenheit zischen den Gastgeberländern. Het is een soort Umarmung-symbool en de Vereinigte Koning en de vertegenwoordiger van Oekraïne.

Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten 3000 Tickets fürs ESC 2023

Die britische Regierung biedt 3.000 ESC-Tickets voor geflüchtete Ukrainer, die jetzt in Großbritannien leben, zur Verfügung. Diese werden verkocht für einen kleinen Preis. Auch damit setzt GroßBritannien im Rahmen vom ESC 2023 ein Symbol für das eigentliche Gastgeberland and für die Verbundenheit zischen den both Ländern.

Diese Bands en Künstler nehmen am ESC 2023 teil

Die Teilnehmer für die ESC-Shows mitsamt ihrer Songs stehen midtlerweile alle fest. Die insgesamt 37 teilnehmenden Länder haben die Songs und Interpreten, mit dennen sie den Eurovision Song Contest 2023 für sich entscheid wollen, bekannt gegeben.

Voor de eerste ESC-Halbfinale, welches am 9. Mai ab 21:00 Uhr stattfinden soll, volgende volgende Teilnehmer fest:

Aserbaidschan: TuralTuranX – „Vertel me meer“

Finland: Käärijä – „Cha Cha Cha“

Ierland: Wild Youth – „We Are One“

Israël: Noa Kirel – „Eenhoorn“

Kroatisch: Let 3 – „Mama ŠČ“

Letland: Sudden Lights – „Aijā“

Malta: The Busker – „Dans (onze eigen partij)“

Vltava: Pasha Parfeni – „Soarele şi luna“

Niederlande: Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning Daylight”

Noorwegen: Alessandra – “Koningin der Koningen”

Portugal: Mimicat – „Ai coração“

Zweden: Loreen – „Tattoo“

Zwitserland: Remo Forrer – „Waterpistool“

Servisch: Luke Black – „Samo mi se spava“

Tsjechisch: Vesna – „Mijn zusters kroon“

De tweede ESC-Halbfinale vond plaats op 11 mei om 21:00 Uhr statt. Volgend Teilnehmer stehen hierfür fest:

Albanees: Albina & Familja Kelmendi – „Duje“

Armeens: Brunette – “Future Lover”

Australië: Voyager – „Belofte“

België: Gustaph – “Vanwege jou”

Denemarken: Reiley – “Breaking My Heart”

Estland: Alika – „Bruggen“

Georgien: Iru Khechanovi – „Echo“

Griekenland: Victor Vernicos – “Wat ze zeggen”

Eiland: Diljá – „Kracht“

Litouws: Monika Linkytė – “Blijf”

Österreich: Teya & Salena – „Who the Hell Is Edgar?“

Polen: Blanka – „Solo“

Rumänien: Theodor Andrei – „DGT (Uit en Aan)“

San Marino: Piqued Jacks – “Als een dier”

Sloveens: Joker Out – „Carpe Diem“

Zypern: Andrew Lambrou – “Breek een gebroken hart”

Jeweils zehn Teilnehmer der Beide Halbfinals drie keer voorbij op weg naar de grote ESC-Final am 13. Mai an. Hier zie je de starters van de “Big Five”: Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje, die de winnaar zijn van het Eurovisie Songfestival 2022, die Oekraïne. Mit diesen Songs gehen sie ins Run:

Deutschland: Lord of the Lost – “Blood & Glitter”

Frankreich: La Zarra – „Bewijs“

Grossbritannien: Mae Muller – „I Wrote a Song“

Italië: Marco Mengoni – “Due vite”

Spanjaard: Blanca Paloma – „Eaea“

Oekraïne: Tvorchi – “Heart of Steel”

Beide halve finales werden gewonnen in de livestream van 21:00 tot 23:10 uur. Dieser staat onder eurovision.de erreichbar. U kunt de ESC-zoekopdracht opnieuw uitvoeren. Im Vorfeld der Shows waren hier altijd wieder Songchecks übertragen. Auch das Finale is te volgen im Livestream, außerdem überträgt das Erste das Spektakel live van 21:00 tot 0:45 Uhr.

ESC 2023 in Liverpool: Was ist neu in diesem Jahr?

2023 gelten nieuwe Regels voor de Stemming bij ESC. Als fans van de show in de deelstaten niet kunnen genieten van hun favoriete abstimmen. Diese Stimmen waren zusterammenaddiert en zählen wie das Voting onees Teilnehmerlandes. U kunt contact opnemen met Telefon of SMS-ontvangst.

Nicht-Teilnehmer am ESC 2023 kon iedereen kiezen uit een kostenpflichtiges online-voting zurückgreifen. Außerdem wint in de ESC-Halbfinale keine Jury mehr. Lediglich das Pubblikum entscheidet über den Einzug ins Finale am 13. Mai.

Wie functioneert das Voting beim ESC 2023?

Die Wertung für die Lieder der antretenden Länder plaatst zichzelf zuster aus einem Jury-Voting en dem Zuschauer-Voting. Die Jury plaatst zichzelf in jedem Teilnehmerland aus fünf Experten verschiedenen Alters, Geschlechts und aus verschiedenen beruflichen Hintergründen sisterammen. Diese Experts hebben de neiging om de algemene sonde te gebruiken, ook niet voor het eerst in de ESC-Finale am 13. Mai. Zie foto’s van de volgende reeksen zwischen 1 en 26.

Gemeinsam mit den Stimmen des Televotings, welches eröffnet wird, nachdem all Interpreten aufgetreten sind, ergeben sich daraus die Gesamtpunkte eines Landes beim ESC 2023. 7, 8, 10 en 12 rapporten. Aus Zeitgründen waren von den Moderators des jeweiligen Landes jedoch nur die Punkte 8, 10 en 12 verlesen. Im Zweifelsfall entscheid die Stimmen der Zuschauer in een van de mehren Ländern. Das Pubblikum hat ook Vorrang vor der ESC-jury.

ESC findet 2023 bereits zum 67. Mal statt – History reicht bis in 50er-Jahre zurück

Seit 1956 werd uitgebracht op het Eurovisie Songfestival. Damals werken volgens de Wettbewerb als wiederkehrender Anlass voor de Zusammenarbeit van de Europese Fernsehanstalten ins Leben gerufen. Die Europäische Rundfunkunion (EBU), een van de meest rechtse Rundfunkanstalten in Europa, Noord-Afrika en Nahen Osten, is de Veranstalter der Show. Deshalb ist der ESC auch kein rein europäischer Wettbewerb, wie er manchmal fälschlicherweise bezeichnet wird. Denn auch Länder wie Israel nehmenregelmäßig am Eurovision Song Contest teil.

In Locarno in der Schweiz fand 1956 der eerste ESC, damals noch Grand Prix genannt, statt. Nur sieben Teilnehmer won de wettbewerb bei, wobei jeder ganze four Songs presentier konnte. Was seit jeher verguld: Um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fernsehanstalten nicht zu gefährden, sind politische Äußerungen beim ESC tabu und werden vermeden.

Besonders de andere ESC-fans hebben de titel “Grand Prix Eurovision” noch een Begriff-sein aangevraagd. Denn in den 90er oorlog der Fransche Begriff für den Wettbewerb in der Bundesrepublik vorherrschend. In de Engelstalige Ländern zijn de ESC-aldingen die beginnen bij het begin van het Eurovisie Songfestival. Vanaf 2004 wird der engelse naam übergreifend genutzt, da ein einheitlicher Markenauftritt gewährleistet zijn soll.

Gesamtbilanz beim ESC: Wer hat beim Eurovision Song Contest die Nase vorn?

Rekordsieger beim ESC ist Ierland met insgesamt sieben Siegen. Auf den Plätzen volgen Zweden met sechs Siegen en Großbritannien met fünf Gewinnen. Die Britten zijn van mening dat de Rekordvize bij ESC. Ganze 15 Mal wurde GroßBritannien nämlich Zweiter.

ABBA, Celine Dion, Lena: de prominente ESC-Sieger der Letzten Jahre Bekijk fototracks

Maar es krijgt een veel meer vervolg, wie niet zaletzt Deutschland in den vergangen Jahren gezeigt hat. The Table of the Baddests ESC Teilnehmer führt die Bundesrepublik aber nicht an. Diese zweifelhafte Ehre obliegt Noorwegen. Das Land belegerde het hele elftal van de Letzten Platz – volgde Von Deutschland en Belgien dicht op elkaar met de Letzten Plätzen.

Ganz staat in Duitsland in de ESC-ranglijst, als er een kans is dat er twee verschillende manieren zijn waarop je kunt zien. Een „Kunststück“, das bis heute nur Deutschland und den Niederlanden gelungen ist.

Welches Land heeft een probleem met ESC opgenomen?

Deutschland ist Spitzenreiter hinsichtlich der Teilnahmen beim Eurovision Song Contest. Ganze 67 Mal war die Bundesrepublik beim ESC dabei – en somit bei jeder ausgabe.

Ze volgen Frankreich, Belgien, Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Schweden, Spanien en Noorwegen. Das illustre ESC-Teilnehmerfeld in seiner gesamten Historie wird von hinten übrigens durch Morocco aufgerollt. Das afrikanische Land hat bislang einmal am ESC teilgenomen.

Beim ESC 2023 zum geschreven Mal? Deutschland konnte Eurovisie Songfestival bisher zweimal gewonnen

Het Eurovisie Songfestival zou Duitsland bislang zweimal kunnen winnen. 1982 zag Nicole met haar lied “Ein bisschen Frieden”, 2010 oorlog met Lena Meyer-Landrut met “Satellite”, die die Zuschauer begeisterte en den eersten Platz für Deutschland holte. Das gehört aber auch zur Wahrheit: “Twaalf punten voor Duitsland” hört man seitdem nur noch selten.

Deutschlands Platzierungen beim ESC seit 2007: Hoch mit Lena – oftmals ganz am Ende

2022 25 Malik Harris rocksterren 2021 25 Jendrik Ik voel geen haat 2020 – (Wurde Wegen der Corona Pandemie Abgesagt) Ben Dolic Violet ding 2019 25 S!sters Zus 2018 4 Michaël Schulte Je laat me alleen lopen 2017 25 Levina Perfect leven 2016 26 Jamie Lee Spook 2015 27 Ann-Sophie zwarte rook 2014 18 Elaiza Is het juist 2013 21 cascade Glorieus 2012 8 Romeinse lob Stilstaan 2011 10 Lena Genomen door een vreemdeling 2010 1 Lena Satelliet 2009 20 Alex Swings Oscar zingt! Miss kus kus knal 2008 23 Geen engelen Verdwijnen 2007 19 Roger Cicero Frauen Regier’n Die Welt

ESC 2023: Lord of the Lost treten für Deutschland an – gelingt mit Dark Rock der Sieg?

Die Hamburger Band Lord of the Lost heeft het Duitse ESC-Vorentscheid op 3 maart voor het eerst op de markt gebracht. Ze hebben ervoor gezorgd dat de Party-Schlagers Ikke Hüftgold en de Pop-Sänger Will Church een nieuwe draai hebben gegeven aan de Duitse Auswahl. Dus zumindest die zarte Hoffnung im Vorfeld.

Lord of the Lost feiern den wonen ESC Vorentscheid © Julian Meusel/Sven Simon/imago

Mit een mix van Industrial-Rock, Gothic-Metal, Glam, Wave en Pop heben sich ab von den vergangenen Teilnehmern Deutschlands beim ESC ab. Ob Lord of the Lost den hohen Erwartungen en sie beim ESC 2023 dish zijn können? De finale van het Eurovisie Songfestival zal plaatsvinden op 13 mei in Liverpool.