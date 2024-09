De hervorming van de UEFA heeft geen betrekking op de start van de Champions League: de verwachting is dat de Europa League in het seizoen 2024/25 een grote legende wordt. Wie in de Champions League heeft meer teams (36 statistieken voor 32), meer wedstrijden (203 statistieken voor 125) en meer evenementen voor alle interesses. Deze twee UEFA-regels zullen exclusieve Europese wedstrijden zijn. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Europa League vindt u hier in het overzicht.

Zo start de Europa League 2024/25

Modus: De modus van de Europa League is hetzelfde met de nieuwe Champions League. Heißt: 36 Teilnehmer, acht Gegner und Spieltage, één gemeenschappelijke tabel. Ook hier kwalificeren de beste acht zich rechtstreeks voor de Acht Finales, die 16 teams zullen duren voor de Zwischenrunde. Degenen die bij elkaar bleven, werden direct van elkaar gescheiden.

Aandeelhouder: Nadat de Europa League in het seizoen 2021/22 voor het eerst werd geannuleerd door 48 van de 32 teams, stonden ze nu meer open voor zaken. Voor de Bundesliga zijn er maar een paar dingen. Sluit je bij ons aan voor twee starters voor Duitse teams. Dadurch, die sindsdien de Bundesliga-clubs in de CL zijn, hebben zich gekwalificeerd tussen de tabellen en clubs (weil Pokalsieger Bayer Leverkusen in de Königsklasse antritt): Eintracht Frankfurt en de TSG Hoffenheim. „Absteiger“ van de Champions League zal tot nader order niet beschikbaar zijn.

TV: Vanaf 2027 is de volledige Rechte der Europa-League-Übertragungen beim Privatsender RTL. We zijn blij met alle spellen die we willen spelen RTL+-Abo. Einzelne Spiele was ook beschikbaar op gratis tv RTL En Nitro te zien. Dit betekent dat je ook parallel aan Sky de weg kunt oversteken.

