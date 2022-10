Alle Bomben aus Kanye Wests Tucker Carlson Interview

Seitdem sind Promis zu Karefa-Johnsons Verteidigung gekommen, darunter auch Models Gigi Hadidder unter Wests Instagram-Post vom 4. Oktober kommentierte, dass er „ein Mobber und ein Witz“ sei.

„Du wünschtest, du hättest einen Prozentsatz ihres Intellekts“, schrieb Hadid teilweise. „Du hast keine Ahnung, haha…. Wenn irgendetwas von deinem s–t überhaupt einen Sinn hat. Sie könnte die einzige Person sein, die dich retten könnte.“

Mode gab auch eine Erklärung ab, in der er Karefa-Johnson von Wests „Mobbing“ zur Seite stand.

In dem neuen Interview behauptete West, die Situation mit Karefa-Johnson und Hadid sei ein „Setup“, und sagte: „Es gibt einen Gruppenmob.“ Scrollen Sie weiter für alle Bomben aus seinem weitreichenden Interview.

Kanye West spricht über Body Positivity und Lizzo

„Sie hatten die Idee, dass Ye mobbte … eine schwarze Frau mit ‚Körperzielen‘. Jetzt reden wir darüber [Gabriella Karefa-Johnson] und mein guter freund Lizzo. Lizzo arbeitet mit meinem Trainer, einem Freund von mir, Harley Pasternak. Als Lizzo 10 Kilo abnimmt und es verkündet, greifen die Bots… auf Instagram sie an, weil sie abgenommen hat, weil die Medien den Eindruck erwecken wollen, dass Übergewicht das neue Ziel ist, obwohl es eigentlich ungesund ist. Mal davon abgesehen, ob es Mode ist und Mode, was es nicht ist, oder wenn es jemand attraktiv findet, jedem das Seine. Es ist tatsächlich klinisch ungesund. Dass die Leute das fördern, ist dämonisch… Es ist ein Völkermord an der schwarzen Rasse. Sie wollen uns auf jede erdenkliche Weise töten.“