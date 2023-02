Het is geen act: deze stellen hebben de beste tijd tijdens de SAG Awards 2023.

Op 26 februari hing er liefde in de lucht in het Fairmont Century Plaza in Los Angeles toen celebs en hun belangrijke anderen arriveerden voor een nacht vol glitter, glamour en viering van de beste optredens in tv en film. (Bekijk hier alle rode loper-looks.)

Nemen Emily Bot En John Krasinsky, bijvoorbeeld, die genoten van een ouderavondje op het met sterren bezaaide evenement. Het stel – die dochters delen Hazel9, en paars7 – straalden van oor tot oor toen ze stopten voor het met sterren bezaaide evenement.

In de tussentijd, Niecy Nash-Betts En Jessica Bets draaide de Screen Actors Guild-bijeenkomst gekleed om indruk te maken voor de ultieme date-avond. Schommelend in een gele custom Vera Wang-jurk, de Reno 911! ster trok hoofden toen ze poseerde naast haar vrouw, die een Dolce & Gabbana-pak aantrok voor de gelegenheid met een zwarte stropdas.

Hoewel de SAG Awards dit jaar geen presentatoren zullen hebben, zal de ceremonie er zeker een zijn om nooit te vergeten. De concurrentie is immers moordend De Banshees van Inisherin En Alles Overal Alles tegelijk voor elk vijf nominaties, waarmee het record voor de meeste knikken die een enkele film sinds 1998 heeft ontvangen, wordt gelijkgemaakt Shakespeare verliefdjaren 2002 Chicago en die van 2008 Twijfel.