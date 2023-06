Bilbao (dpa). Im fahrradverrückten Baskenland ist die Bühne bereitet für das nächste Duell der beiden Stars „vom anderen Planeten“. Jonas Vingegaard gegen Tadej Pogacar: Wenn am Samstag in Bilbao die 110. Tour de France startet, dreht sich alles um das Duell der beiden ungleichen Ausnahmefahrer.

„Wenn die beiden da sind, dann sind die ersten beiden Plätze schon vergeben. „Sie sind ein ganz anderes Niveau als die anderen“, sagte Emanuel Buchmann im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur zur Chancenverteilung vor dem Grand Départ.

Buchmann selbst hatte einst Ambitionen auf das Tour-Podium in Paris, schließlich schaffte es der schmächtige Allgäuer 2019 auf den vierten Platz. Seitdem fehlten jedoch Ausnahmetalente wie Pogacar, Vingegaard oder der Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien Die Tour hat die Weltklasse dominiert, solche Ziele waren utopisch. Buchmann, der im Meistertrikot den deutschen Kleinkader anführt, übernimmt in Frankreich Helferaufgaben für seinen australischen Kapitän Jai Hindley.

Pogacar dominiert den Frühling – und verletzt sich

Hindley, der Giro-Sieger von 2022, dürfte auf dem Podium landen, was unter normalen Umständen den dritten Platz bedeutet. Denn der Kampf um Gelb, da sind sich alle Experten einig, ist für Vingegaard und Pogacar vorbestimmt. Für Tour-Boss Christian Prudhomme hat das Duell bereits ähnliches Potenzial wie das Duell zwischen Jacques Anquetil und Raymond Poulidor oder im Tennis zwischen Roger Federer und Rafael Nadal.

Letztes Jahr entthronte Vingegaard etwas überraschend die slowenischen Rivalen, auch dank seines hervorragenden Teams Jumbo Visma. Pogacar schien dieses Jahr Abhilfe schaffen zu wollen. Der Slowene dominierte das Frühjahr mit zwölf Siegen, fügte Vingegaard bei Paris-Nizza eine herbe Niederlage zu – bis er sich nach einem Sturz im Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich einen Kahnbeinbruch zuzog. Der 24-Jährige trat fast zwei Monate lang nicht an, bevor er am Wochenende mit zwei Siegen bei den slowenischen Meisterschaften zurückkam. „Man braucht kein Handgelenk, um seine Beine zu trainieren“, scherzte Pogacar, der aber auch sagt: „Jonas ist der Favorit, vor allem weil er in letzter Zeit sehr stark war. Ich habe eine Verletzung hinter mir. Ich habe nichts zu verlieren.“

Vingegaard gewann im Juni die Tour-Generalprobe im Critérium du Dauphiné. Das Einzige, was ihn überrascht habe, sei der große Vorsprung gewesen, sagte der 26-Jährige, der die Konkurrenz demoralisierte. Der großartige Miguel Indurain, der die Tour fünfmal in Folge gewann und in den 90er Jahren auch in einer eigenen Liga fuhr, bescheinigte ihm eine solide Form.

Das Sturzrisiko ist ein ständiger Begleiter

Teamchef Ralph Denk vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe spricht von einer Zweiklassengesellschaft im Radsport. „Es gibt vier, fünf, sechs Rennfahrer, die ein bisschen besser sind als die anderen“, sagte Denk der Deutschen Presse-Agentur. Vingegaard und Pogacar seien „ein bisschen vom anderen Planeten“, sagte der Bayer, der mit seinem Team bereits zum zehnten Mal am Start der Tour steht. „Aber es gibt drei Wochen Radfahren. Es kann viel passieren: Stürze, Defekte, ein schlechter Tag, Krankheiten. »

Vor allem die Sturzgefahr ist ein ständiger Begleiter auf der Tour. Der kürzliche Tod von Gino Mäder bei der Tour de Suisse, als der Schweizer beim Abstieg in eine Schlucht stürzte und einen Tag später starb, erschütterte das Feld und entfachte die Sicherheitsdebatte neu. „Aus meiner Sicht ist relativ wenig passiert. Es fühlt sich an, als würden wir immer noch mit dem gleichen Standard fahren wie zu Beginn meiner Karriere. „Ich habe versucht, viel zu bewirken, aber es ist relativ wenig bis gar nichts passiert“, kritisierte der ehemalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin, der 2021 seine Karriere beendete.

Deutschland fehlt das Talent

Fahrer wie Martin fehlen mittlerweile im deutschen Radsport. Nur sieben deutsche Fahrer sind in Bilbao am Start, weniger als beim letzten Mal 1999. „Man muss sagen, wenn man sich die Teilnehmer der Tour anschaut – das ist ein Indikator. Dann sind die schwierigen Zeiten schon gekommen“, sagte Martin Zumal mit dem 37-jährigen Routinier Simon Geschke, der letztes Jahr neun Tage im Bergtrikot verbrachte, und dem drei Jahre jüngeren John Degenkolb zwei weitere Erfolgsgaranten auf der Zielgeraden ihrer Karriere stehen.

Bevor es soweit ist, wollen die beiden Altstars auf der 3.399,5 Kilometer langen Reise von Bilbao nach Paris noch einmal ihr Können unter Beweis stellen. Es wird nicht einfach sein. Für acht Bergetappen, darunter vier Ankünfte im Hochgebirge, sind Kletterspezialitäten erforderlich. Also ganz nach dem Geschmack von Vingegaard und Pogacar.

