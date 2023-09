Die Generalstaatsanwälte aller 50 US-Bundesstaaten wollen, dass die Gesetzgeber eine Kommission einrichten, die sich mit der Untersuchung der Auswirkungen von KI auf die Ausbeutung von Kindern befasst, wie zuvor von berichtet wurde Die Associated Press. In einem Brief an den Kongress sagen die Generalstaatsanwälte, dass die vorgeschlagene Kommission Lösungen finden sollte, um die Erstellung von KI-generiertem Material über sexuellen Missbrauch von Kindern (CSAM) zu verhindern.