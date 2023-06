Während die Gesetzgeber zum Ausdruck brachten, dass die meisten alltäglichen Verhandlungen zwischen den Parteien eher friedlich verlaufen, können sich Spannungen zwischen der Supermehrheit und der Superminorität manchmal zu aufsehenerregenden Stunts ausweiten, die durch aufgestaute Feindseligkeit angeheizt werden. In Oregon veranstalteten die Republikaner einen wochenlangen Streik, um Geschäfte im Senat des Bundesstaates zu boykottieren. In Tennessee hat die GOP-Führung zwei Demokraten ausgewiesen, weil sie bei Protesten gegen Waffengewalt gegen die Regeln des Repräsentantenhauses verstoßen hatten.

„Ich sage es ganz offen: Es ist wirklich beschissen“, sagte Staatssenator Mike Caputo, einer der drei Senatsdemokraten von West Virginia.

Caputo war fast dreißig Jahre lang im Parlament von West Virginia tätig und erlebte den Wechsel seiner Partei von einer Supermehrheit zu einer Superminorität. Obwohl West Virginia ein extremes Beispiel ist, spiegelt es dennoch die Geschichte der schwindenden Macht der Demokraten in den gesamten USA im letzten Jahrzehnt wider, als die Republikaner nach der Wahl des ehemaligen Präsidenten Barack Obama eine landesweite Staatsstrategie einführten, die ihnen die Kontrolle über die Mehrheit der bundesstaatlichen Parlamente verschaffte.

Allerdings konnten die Demokraten in jüngster Zeit einige Zuwächse in den Staatshäusern verzeichnen. Die Partei wechselte in Schlüsselstaaten wie Michigan und Minnesota die Parlamentswahlen und gewann Sitze in Arizona und Pennsylvania.









Aber die Republikaner haben letzten November und bis in dieses Jahr hinein die meisten Kammern der Bundesstaaten im Griff und festigten ihre Macht im gesamten Süden und Teilen des Mittleren Westens. Die GOP erlangte Supermehrheiten in Kammern in North Carolina, Wisconsin, Iowa und South Carolina. Laut NCSL halten die Republikaner landesweit 55 Prozent der über 7.000 Parlamentssitze in den Bundesstaaten.

Interviews mit fast einem Dutzend Abgeordneten, die einer Superminorität angehören, zeigten, dass sie eine gemeinsame Strategie verfolgen, wenn es darum geht, Gesetze zu verabschieden oder zu vereiteln: Aus Fraktionen innerhalb der Mehrheitspartei Kapital schlagen und versuchen, potenzielle Verbündete herauszupicken, seien es progressive Demokraten oder konservative Republikaner.

„Man kann mehr Macht gewinnen, indem man Bündnisse eingeht, um die Gesetzgebung zu töten“, sagte Gierau, der Minderheitsführer, der Jackson, Wyoming, das Touristenparadies und die liberale Oase, vertritt. „Ihren Erfolg messen Sie mehr daran, was Sie töten können, als daran, was Sie passieren können.“

Gierau, der beschuldigt wird, die Stimmen seines einzigen demokratischen Landsmanns ausgepeitscht zu haben, peitscht am Ende oft auch die Republikaner aus. Er ist der konservativere der beiden Senatsdemokraten und wurde als „DINO“ (Democrat in Name Only) bezeichnet. Gierau hat eine Dinosaurierfigur auf seinem Schreibtisch.

In früheren Sitzungen hatten die Demokraten von Wyoming Glück, sich mit gemäßigten Republikanern zusammenzutun und gegen Gesetze zur Einschränkung des Abtreibungsrechts zu stimmen. Doch dieser Erfolg wurde dieses Jahr eingestellt. Im März verbot Wyoming als erster Bundesstaat medikamentöse Abtreibungen und verabschiedete später Gesetze, die nahezu alle Abtreibungen einschränkten.

„Da unten bekomme ich alle zwanzig Minuten einen Tritt in den Hintern“, sagte Gierau. „Wir müssen uns vom Boden aufraffen. Wir müssen die Niederlage hinnehmen, vorwärts gehen und weitermachen. Wir können nicht einfach dasitzen und in unserem Bier weinen.“

Das Tagesgeschäft der bundesstaatlichen Parlamente ist recht banal und in der Regel überparteilich. Aber Demokraten, die einer Superminorität angehören, sagten in mehreren Bundesstaaten in Interviews, dass sie dieses Jahr zutiefst entmutigt seien, weil sie nicht in der Lage seien, viel gegen die jüngsten kontroversen Kulturkriegskämpfe zu unternehmen. Die Republikaner haben eine landesweite Debatte über Transgender-Rechte entfacht, da Dutzende Bundesstaaten über Gesetze nachgedacht haben, die den Zugang von Transgender-Personen zur Gesundheitsversorgung einschränken und andere Einschränkungen bewirken würden, die ihr öffentliches Leben einschränken.