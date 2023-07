Die Schauspielwelt trauert um den tragischen Verlust eines TV-Pioniers.

Alle meine Kinder Alaun Jeffrey CarlsonMehreren Berichten zufolge ist , der eine der ersten Transgender-Figuren im Tagesfernsehen spielte, gestorben. Er war 48.

Der Tod des Soap-Stars wurde erstmals öffentlich bekannt gegeben Auszeit New York Theaterredakteur Adam Feldmann. „RIP Jeffrey Carlson, 48, Broadway-Star mit exponierten Nerven (Billy in der Ziege, Marilyn im Tabu) und Fernsehen (die bahnbrechende Trans-Figur Zoe on Alle meine Kinder),“ Er getwittert 8. Juli. „Ein starker Schauspieler und ein schmerzhafter Verlust.“

Carlson, gebürtig aus Long Beach, Kalifornien, war Absolvent der University of California Davis und studierte auch an der Juilliard School in New York City. Er begann seine Schauspielkarriere auf der Bühne und gab 2002 in dem Stück sein Broadway-Debüt Die Ziege oder wer ist Sylvia?.

Im Jahr 2003, während er seine Theaterkarriere in New York City fortsetzte, gab Carlson sein Leinwanddebüt mit einer kleinen Rolle in dem Indie-Film Glückliches Ende. Er erschien später auf Law & Order: Spezialeinheit für Opfer und der Film Anhängerkupplung bevor er seine bahnbrechende Schauspielrolle bekam Alle meine Kinder.