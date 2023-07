Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Neuseeland vs. Südafrika – eine Rugby-Rivalität epischen Ausmaßes, findet diesen Samstag ab 8 Uhr auf Sky Sports statt

Große Rivalitäten im Rugby wecken Erinnerungen an England gegen Frankreich, Irland gegen England, Neuseeland gegen Australien, Munster gegen Leinster, Schottland gegen England. Aber für viele steht Neuseeland gegen Südafrika ganz oben auf der Liste.

Die All Blacks empfangen diesen Samstag die Springboks in der neuesten Folge des Spiels, live im TV Sky Sports Action ab 8.05 Uhr, was viele als das wichtigste Spiel der verkürzten Rugby-Meisterschaftskampagne 2023 bezeichnen.

Die Mannschaften trafen in der Geschichte 103 Mal aufeinander, wobei die All Blacks 61 Siege, die Springboks 38 und vier Unentschieden verbuchten. Aber die Zahlen werden ihrer Rivalität und Verbundenheit nicht annähernd gerecht.

Wie der ehemalige Springbok-Flügelspieler Ashwin Willemse sagte Sky Sports Vor einigen Jahren weckte das Aufwachsen in Südafrika mit Rugby als Sportart die Hoffnung, gegen eine Mannschaft zu spielen: die All Blacks.

„Wir wachsen in einer Nation auf, in der es ein Spiel gibt, von dem wir alle gehofft haben, es eines Tages zu spielen, und das ist ein Testspiel gegen die All Blacks“, sagte Willemse.

„Ich denke, dieses Spiel fängt die Essenz des Sports ein: gegenseitigen Respekt, Verständnis, Sportlichkeit und Dankbarkeit. Es sind all diese erstaunlichen Tugenden, die durch eine große Rugby-Rivalität eingefangen wurden.“

„Es repräsentiert ein Leben voller Träume, Hoffnungen und Überzeugungen. Alles gipfelt in diesem Moment, das ist es, was es für mich bedeutet hat, gegen die All Blacks zu spielen.“

Für diejenigen, die in Südafrika aufwachsen, ist die Begegnung mit den All Blacks und dem Haka das Nonplusultra

„Es ist wohl das großartigste Derby im Rugby der Welt. Es gibt eine lebenslange Tradition zwischen den beiden Teams und es herrscht enormer Respekt.“

Selbst während einer Phase auf beiden Seiten der Professionalität, in der Neuseeland mit großem Abstand die beste Mannschaft der Welt war, waren es die Springboks, die ihnen die meisten Probleme bereiteten.

Während die All Blacks drei WM-Triumphe errungen haben (1987, 2011, 2015) und mehrere weitere verloren haben, obwohl sie die talentierteste Mannschaft waren, hat sich Südafrika den Weg zu ebenso vielen Titeln erkämpft (1995, 2007, 2019). .

Es ist ein Blockbuster-Spiel. Die schnellste und tödlichste Nation der Welt trifft in einer Mischung aus oft brutaler Körperlichkeit und gewaltigem Drama auf die Mächtigste.

Bei der letztjährigen Rugby-Meisterschaft empfingen die Springboks Neuseeland in Mbombela und schlugen sie mit 26:10. Sie standen der Mannschaft von Ian Foster, die ebenfalls eine historische 1:2-Serienniederlage zu Hause gegen Irland hinnehmen musste, mit dem Fuß auf der Kehle, doch die All Blacks erholten sich und gewannen eine Woche später wahrscheinlich mit 35:23 in Johannesburg Fosters Job retten.

Höhepunkte des Eröffnungsspiels der Rugby-Meisterschaft 2022 zwischen Südafrika und Neuseeland, als sich die Boks als zu stark erwiesen

Darüber hinaus holten sie sich den Titel vor den Boks, wie sie es so oft in der Rugby-Meisterschaft und bei den Tri-Nations getan haben. Obwohl Südafrika und Australien im Laufe der Jahre eine große Bedrohung darstellten, bleiben die All Blacks die dominierende Mannschaft in diesem Wettbewerb und haben seit 1996 unglaubliche 19 von 27 möglichen Titeln gewonnen.

Höhepunkte des Rugby-Meisterschaftsspiels 2022 zwischen Südafrika und Neuseeland im Ellis Park, als die All Blacks zurückschlugen

In einem reduzierten dreiwöchigen Format vor der Rugby-Weltmeisterschaft, die Anfang September in Frankreich beginnt, ist die diesjährige Meisterschaft eher ein Sprint als ein Marathon.

In den letzten beiden reduzierten Formaten der Rugby-Meisterschaft gelang es Neuseeland 2019 und 2015 nicht, den Titel zu holen. Tatsächlich sind es die einzigen zwei Jahre seit dem Beitritt Argentiniens zum Turnier im Jahr 2012 – die Umwandlung der Tri-Nations in die Rugby-Meisterschaft – in dem die All Blacks die Trophäe nicht gewonnen haben.

Die Wallabies gewannen 2015, während die Springboks dies 2019 schafften. Könnte der Blitz ein drittes Mal einschlagen? Es geht um einen Pokal, und der Gewinn wäre die ideale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

Nach einer ersten Runde, in der Südafrika die Wallabies auf heimischem Boden besiegte und Neuseeland die Pumas in Argentinien besiegte, sollte dieser Test in Auckland über das Ziel des Titels im Jahr 2023 entscheiden.

Höhepunkte des Rugby-Meisterschaftsspiels 2023 zwischen Südafrika und Australien in Pretoria

Höhepunkte des Rugby-Meisterschaftsspiels 2023 zwischen Argentinien und Neuseeland in Mendoza

Machen Sie Appetit mit drei der größten Treffen der Geschichte unten …

Südafrika 30-32 Neuseeland – Rugby-Meisterschaft – Oktober 2018

Vor fünf Jahren bescherte ein Versuch von Ardie Savea in der 79. Minute Neuseeland einen dramatischen 32:30-Sieg über Südafrika in Pretoria.

Nachdem die Boks drei Wochen zuvor in Wellington die All Blacks mit 36:34 besiegt hatten, hatten die Männer von Steve Hansen Rache im Sinn, doch eine großartige Leistung Südafrikas brachte sie mit 30:13 in Führung.

Tatsächlich schien es so, als würden die Boks mit Sicherheit ihre ersten aufeinanderfolgenden Siege gegen die All Blacks seit neun Jahren einfahren, nachdem Jesse Kriel, Damian de Allende und Cheslin Kolbe punkteten und Handre Pollard drei verwandelte und drei Elfmeter schoss, nur Savea schaffte es Stehlen Sie das Spiel im letzten Spielzug.

Ardie Savea erzielte in der 79. Minute einen Versuch und bescherte Neuseeland in Pretoria einen dramatischen 32:30-Sieg über Südafrika

Aaron Smith, Rieko Ioane und Scott Barrett wechselten für Neuseeland – Letzterer hatte nur noch vier Minuten zu spielen –, während Beauden Barrett einen verwandelten und zwei Elfmeter verwandelte.

Das war alles, bevor die Gäste in einem spannenden Finish eine weitere Chance hatten, sich den Test zu sichern, als Savea in der Pause einen Elfmeter verwandelte, und das war alles, was die All Blacks brauchten, denn das 52.000 Zuschauer fassende Publikum war verblüfft, als Savea über die Linie ging aus kurzer Distanz und Richie Mo’unga behielt mit der Umwandlung zum Sieg die Nerven.

Die Boks hatten scheinbar aus den Klauen des Sieges eine Niederlage erlitten.

Südafrika 22-29 Neuseeland – Tri-Nations – August 2010

Im Jahr 2010 errangen die All Blacks einen dramatischen Sieg über ein südafrikanisches Team, das im Vorjahr eine britische und irische Lions-Serie gewonnen hatte – und amtierender Weltmeister war.

Neuseeland schaffte es in Johannesburg spät, mit zwei Versuchen in den letzten zwei Minuten den Sieg zu erringen und sich damit den Tri-Nations-Titel zu sichern.

Der Versuch von Schalk Burger und der Fuß von Morne Steyn brachten die Gastgeber zur Halbzeit mit 16:14 in Führung.

Späte Versuche der All Blacks sicherten ihnen 2010 einen 29:22-Auswärtssieg in Südafrika und damit den Tri-Nations-Titel

Die Springboks lagen bis zur 78. Minute mit 22:17 in Führung, als Richie McCaw mit einem umstrittenen Versuch, bei dem es sich nach Angaben der Gastgeber um einen Vorwärtspass gehandelt hatte, den Ausgleich glich.

Das Drama war jedoch noch nicht zu Ende, denn Israel Dagg schnappte sich Ma’a Nonus Vorlage und ging über den Ball, um den entscheidenden Treffer zu erzielen, was bei den neuseeländischen Spielern wilden Jubel auslöste.

Südafrika 31-29 Neuseeland – Rugby-Meisterschaft – Oktober 2021

Vor zwei Jahren schoss Elton Jantjies bei einer von Covid-19 unterbrochenen Rugby-Meisterschaft in Australien einen Elfmeter nach dem Schlusspfiff, als Südafrika mit einem 31:29-Sieg über Neuseeland eine dramatische Niederlagenserie von drei Spielen beendete.

Die Springboks zeigten mehr Abenteuerlust als in den letzten drei Spielen in Australien und erzielten Versuche durch Damian de Allende und Makazole Mapimpi, wodurch sie einen Rückstand von 20:14 zur Halbzeit aufholen konnten.

Südafrika besiegte Neuseeland in einer klassischen, intensiven Begegnung in der Rugby-Meisterschaft mit 31:29

Sevu Reece, Ardie Savea und Brad Weber erzielten in der ersten Halbzeit für Neuseeland im Robina Stadium Versuche, und drei Elfmeter von Jordie Barrett in der zweiten Halbzeit reichten nicht aus, um ihre 100-Prozent-Bilanz im Jahr 2021 aufrechtzuerhalten.

In den hektischen letzten fünf Minuten wechselte die Führung viermal, aber die Springboks behielten die Nerven und verschafften Jantjies die Gelegenheit, sich vor den Pfosten einen berühmten Sieg zu sichern.