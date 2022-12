Alkoholvergiftung: Krankenkasse: Wieder weniger junge Trinker in MV

Während der Corona-Pandemie haben sich deutlich weniger Kinder und Jugendliche so betrunken, dass sie mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach 393 Fällen im Jahr 2020 ging die Zahl der Aufnahmen 2021 wieder leicht auf 387 zurück, wie die Krankenkasse DAK in Schwerin am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Amtes MV mitteilte.