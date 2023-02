Alix Earle, Remi Bader und weitere Influencer übernehmen NYFW mit Stil

Ihre FYP wird in den nächsten Tagen noch viel fabelhafter.

Warum fragst du? Die größten und klügsten Influencer von TikTok, Instagram und YouTube verwandeln die New York Fashion Week in ihre ganz eigenen Laufstege. Mit Designern, die ihre Herbst-/Winterkollektionen 2023 zwischen dem 10. und 15. Februar präsentieren, mögen Schöpfer Remi Bader, Alix Earle Und Kit Keenan (um nur einige zu nennen) haben sich angezogen, um zu beeindrucken, wenn sie die heißesten Klamotten der nächsten Saison begutachten.

Fallbeispiel? Alix startete NYFW früher als geplant, als sie am 9. Februar im The Bowery Hotel stilvoll zur L’Agence-Präsentation aufbrach. Zu diesem Anlass verblüffte der Senior der University of Miami in einem eleganten, ganz weißen Outfit, das ein kurvenbetontes Minikleid, eine kurze Jacke und kniehohe Latexstiefel enthielt.

Während sich Alix für das erste Event der einwöchigen Affäre für den weniger-ist-mehr-Ansatz entschied, beherrschten andere die Szene in leuchtenden Farben und kräftigen Mustern. Beeinflusser Caroline Vazzanadie für ihren Maximalismus-Stil bekannt ist, trug dafür einen elektrisierenden pink-lila karierten Anzug Christian Siriano’s Show.