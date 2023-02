Alicia Silverstone revisited Clueless und wir sind total verbuggt

Was das Anziehen von Chers fähigsten Outfits für Social Media angeht, so findet Silverstone den Prozess immer noch zu gleichen Teilen erschreckend und berauschend („Wenn ich diese TikToks mache, zuckt ein Teil von mir zusammen und der andere Teil von mir sagt: ‚Das macht so viel Spaß! ‚“), aber sie liebt die wohlmeinende Jungfrau, die nicht so viel fahren kann wie wir.

„Sie hat ein Herz aus Gold und dreht sich am Ende wirklich um und entwickelt sich weiter“, sagt sie Die freundliche Diät Autor. Während es ihr schwer fällt, sich vorzustellen, was Cher jetzt mit ihrem Leben anfangen würde, glaubt sie, dass, wenn der Kapitän der Katastrophenhilfe von Pismo Beach Kleidung auswählt, „sie super, super bewusst ist und nachhaltige Entscheidungen trifft. So kann sie sich ihre Freude nehmen und die Liebe zum Einkaufen, aber seien Sie bewusst und nachdenklich. Ich liebe diese Idee wirklich.“

Denn wie eine weise Frau einmal sagte: „Es ist viel, viel besser, Sachen für andere Leute zu tun.“