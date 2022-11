Alibabas Jack Ma und Chinas Superreiche sehen, wie Milliarden von Vermögen vernichtet werden, während sich die Wirtschaft verlangsamt

Chinas Superreiche erlebten in diesem Jahr den stärksten Einbruch ihres Reichtums seit über zwei Jahrzehnten, als der Russland-Ukraine-Krieg, Pekings Null-Covid-Maßnahmen und fallende Aktienmärkte auf dem Festland und in Hongkong das Vermögen verwüsteten, so eine jährliche Liste der Reichen.

Die Hurun-Liste der Reichen, die Chinas reichste Menschen mit einem Nettovermögen von mindestens 5 Milliarden Yuan (692 Millionen US-Dollar) auflistet, sagte, dass dieses Jahr nur 1.305 Menschen die Marke erreichten, 11 % weniger als im Vorjahr. Ihr Gesamtvermögen betrug 3,5 Billionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 % entspricht.

In der Zwischenzeit sei die Zahl der Personen mit 10 Milliarden US-Dollar um 29 auf 56 gesunken, und die Zahl der Dollar-Milliardäre sei in diesem Jahr um 239 auf 946 gesunken, fügte sie hinzu.

„In diesem Jahr gab es den größten Rückgang der Hurun China Rich List der letzten 24 Jahre“, sagte Rupert Hoogewerf, Vorsitzender und Chefforscher des Forschungsunternehmens Hurun Report, das die Liste zusammenstellt.

Die globalen Wirtschaftsaussichten wurden in diesem Jahr stark durch den Krieg in der Ukraine und das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum in China beeinflusst, das wiederum durch die ultra-strenge Covid-Politik des Landes und einen anhaltenden Immobilieneinbruch verschärft wurde.

Ein zweijähriges Durchgreifen der Aufsichtsbehörden, das Chinas größte Technologieunternehmen wie Alibaba Group (BABA) und Tencent (TCEHY) getroffen hat, und die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping in seiner dritten Amtszeit das Wachstum der Ideologie opfern wird, haben das Vertrauen der Anleger ebenfalls belastet, so Hong Die Aktienmärkte von Kong und dem Festland stürzten in den letzten Wochen ab.

Yang Huiyan, die Geschäftsfrau hinter Country Garden Holdings Co Ltd, die wie viele andere chinesische Entwickler mit Schuldenproblemen zu kämpfen hat, sah, wie ihr Vermögen um 15,7 Milliarden Dollar schrumpfte, der größte Rückgang auf der Liste für 2022.

Zhong Shanshan, dessen börsennotierte Unternehmen der Wasserabfüller Nongfu Spring und der Impfstoffentwickler Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise sind, belegten das zweite Jahr in Folge den ersten Platz auf der Liste, mit einem Vermögen, das um 17 % auf 65 Milliarden US-Dollar anstieg.

Der Gründer des TikTok-Eigentümers ByteDance, Zhang Yiming, belegte den zweiten Platz, sah jedoch, dass sein Vermögen aufgrund eines Rückgangs der Bewertung von ByteDance um 28 % auf 35 Milliarden US-Dollar sank. Auf dem dritten Platz landete Zeng Yuqun, Vorsitzender des Batteriegiganten CATL.

Der Gründer von Tencent (TCEHY), Pony Ma, verzeichnete den zweitgrößten Vermögensverlust von 14,6 Milliarden US-Dollar inmitten fallender Technologieaktienkurse und belegte damit den fünften Platz auf der Liste. Der Gründer von Alibaba (BABA), Jack Ma, und seine Familie stürzten um vier Plätze auf Platz 9 ab.