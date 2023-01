Alibaba, Tencent „goldene Aktien“: China zieht verschiedene Fäden, um Big Tech zu kontrollieren

Hongkong

Investoren sind in diesem Jahr wieder in chinesische Technologieaktien zurückgekehrt, ermutigt durch einen offensichtlichen Waffenstillstand in einem zweijährigen Kampf zwischen einigen der mächtigsten Regulierungsbehörden des Landes und seinen größten Internetunternehmen.

Aber die Begeisterung könnte sich als verfrüht erweisen; Peking verschärft seinen Griff auf bekannte Namen wie Alibaba (BABA) durch den Erwerb sogenannter „goldener Aktien“, die es Regierungsbeamten ermöglichen, sich direkt an ihren Geschäften zu beteiligen, einschließlich der Mitsprache bei den Inhalten, die sie Hunderten von Millionen Menschen zur Verfügung stellen.

Anfang dieses Monats hat ein von der Cyberspace Administration of China (CAC) kontrollierter Fonds laut der Geschäftsdatenplattform Qichacha eine 1%ige Beteiligung an Alibabas Tochtergesellschaft für digitale Medien in Guangzhou übernommen. Die Tochtergesellschaft – Guangzhou Lujiao Information Technology – hat ein Portfolio von Unternehmen unter ihren Fittichen, einschließlich des mobilen Browsers UCWeb und der Streaming-Video-Site Youku Tudou.

Nach Qichacha, Gleichzeitig wurde ein neues Vorstandsmitglied in die Tochtergesellschaft berufen, das den gleichen Namen wie ein Beamter der mittleren Ebene bei der CAC hat. Alibaba hat auf die CNN-Anfrage nach Kommentaren nicht geantwortet. Anrufe beim CAC blieben unbeantwortet.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person diskutiert auch die chinesische Regierung über eine ähnliche Beteiligung in einer festlandchinesischen Tochtergesellschaft von Tencent (TCEHY), der Gruppe, zu der WeChat und ein riesiges Gaming-Geschäft gehören. Die Bedingungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte die Person. Tencent (TCEHY) lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Schritte kommen, als Peking signalisiert hat, dass sein zweijähriger Angriff auf die Internetindustrie zu Ende geht. Während die Wirtschaft ins Stocken gerät, braucht die regierende Kommunistische Partei den Privatsektor, um Arbeitsplätze und Wachstum anzukurbeln.

Das bedeutet aber nicht, dass China seine Haltung gegenüber Unternehmen ändert, die seiner Meinung nach zu mächtig geworden sind.

„Es war kein Sinneswandel, der Peking veranlasste, seinen regulatorischen Vorstoß gegen Technologieunternehmen zurückzunehmen, es war ein Zugeständnis an die wirtschaftliche Realität“, sagte Brock Silvers, Chief Investment Officer von Kaiyuan Capital in Hongkong.

„Das Ziel, die staatliche Kontrolle über ausufernde Tech-Imperien zu fördern, wurde jedoch nicht aufgegeben.“

Stattdessen kehrt Peking zum Ansatz der „goldenen Aktien“ zurück, mit dem der Staat immer noch die Kontrolle über diese Unternehmen geltend machen und gleichzeitig seine Auswirkungen auf die Märkte mildern kann, Silvers hinzugefügt.

„Goldene Aktien“ geben ihren Eigentümern, in der Regel Regierungen, ein gewisses Maß an Kontrolle über Unternehmen, oft solche, die zuvor in Staatsbesitz waren.

In China werden solche Aktien als „Special Management Shares“ bezeichnet und geben der Regierung entscheidende Stimmrechte oder ein Vetorecht über bestimmte Geschäftsentscheidungen oder – im Fall von Internetunternehmen – Inhalte.

Die Politik könnte ein „Albtraum“-Szenario für ausländische Investoren darstellen, sagte Alex Capri, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hinrich-Stiftung.

Das liegt daran, dass die Biden-Regierung eine Reihe von Durchführungsverordnungen erlassen hat, die Wertpapierinvestitionen in chinesische Unternehmen einschränken, von denen die USA vermuten, dass sie Chinas Militär unterstützen.

„Dies stellt eine düstere Grauzone für Investoren dar, da die Präsenz der KPCh in alle Bereiche überschwappt, sowohl militärische als auch zivile“, sagte Capri. „Amerikanische und andere ausländische Investoren werden Schwierigkeiten haben, Due Diligence in einem undurchsichtigen chinesischen System durchzuführen.“

Die chinesische Regierung führte 2013 erstmals „goldene Aktien“ ein, um ihre Kontrolle über staatlich unterstützte Medienunternehmen zu stärken, die später eröffnet wurden bis hin zu Privatinvestoren. Aber als das mobile Internet an Fahrt gewann, übernahm es solche Anteile an einer Reihe privater Technologieunternehmen, die Nachrichten- und Video-Apps betreiben die Kontrolle über Informationen im Internet zu behalten.

Zwischen 2018 und 2022 haben mehrere Regierungsbehörden 1 % der Anteile an beliebten Nachrichten- und Inhaltsplattformen übernommen, darunter die in den USA notierten Sina Weibo (SINA), 36kr (KRKR) und Qutoutiao (QTT) sowie das in Hongkong notierte Kuaishou, so das Unternehmen Anmeldungen oder öffentliche Registrierungsunterlagen.

„Pekings Golden Share-Initiative zielt darauf ab, die Kommunistische Partei Chinas in die Nervenzentren von Chinas wichtigsten Internet-Content-Unternehmen einzubetten“, sagte Capri. „Es geht darum, umfassende Überwachungs-, Zensur- und Polizeifähigkeiten von innen nach außen zu erreichen“, fügte er hinzu.

Im April 2021 erwarb eine Regierungsbehörde laut TikTok einen Anteil von 1 % an einer Pekinger Tochtergesellschaft von TikToks Muttergesellschaft Bytedance Qichacha.

Die Tochtergesellschaft kontrolliert einige chinesische Betriebslizenzen für Douyin und Toutiao. Douyin ist des Landes beliebteste Kurzvideo-App mit mehr als 600 Millionen aktiven Nutzern. Toutiao ist eine Nachrichtenaggregations-App.

Später in diesem Jahr sagte eine Führungskraft von TikTok bei einer Anhörung im US-Kongress, dass TikTok „keine Verbindung“ mit der Bytedance-Tochter habe.

Peking hat versucht, eine rasche Verlangsamung der Wirtschaft des Landes aufzuhalten, indem es das hartnäckige Vorgehen gegen die Technologie pausierte. Der chinesische Vizepremier Liu He sagte letzte Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass China das Wachstum des Privatsektors unterstützen und gleichzeitig seine Tür für ausländische Investitionen weiter öffnen werde.

Aber Investoren könnten nicht so leicht dazu verleitet werden, nach China zurückzukehren, sagten Analysten.

Die Kommunistische Partei mag bei Bußgeldern und Strafen nachlassen, aber der Ansatz der „goldenen Aktien“ strebe dasselbe Ziel an, nämlich „Kontrolle und strenge Aufsicht“, sagte Capri.

Silver wies darauf hin, dass nicht nur die staatliche Kontrolle börsennotierter Unternehmen mit einer zunehmend vorsichtigen US-Regierung wahrscheinlich Risiken bergen wird, sondern auch westliche institutionelle Anleger zögern könnten, neben Peking zu investieren.

„Das Risiko besteht darin, dass die Interessen der Aktionäre den Interessen des Staates untergeordnet bleiben“, sagte er.