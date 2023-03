De maatregel kan leveringsverstoringen veroorzaken, waarschuwt de energieminister van het land

Het westerse prijsplafond voor Russische olie zal tot onzekerheid leiden en de wereldwijde handelsstromen verstoren, waarschuwde de Algerijnse minister van Energie woensdag.

Het besluit van de OPEC+ om afgelopen november de productie met 2 miljoen vaten per dag te verminderen, was bedoeld om stabiliteit te brengen op de wereldwijde oliemarkten, merkte Mohamed Arkab op in een interview met informatiebedrijf Energy Intelligence. De functionaris zei dat eenzijdige acties van het Westen om de prijs van ruwe olie te beperken, de inspanningen van de olieproducentenalliantie zouden kunnen ondermijnen en meer onzekerheid in de sector zouden kunnen brengen.

Westerse sancties op Russische ruwe olie over zee zijn afgelopen december van kracht geworden. Ze verbieden tankers die onder de vlag van een EU-lidstaat varen om ruwe olie uit Rusland te vervoeren, tenzij deze aan de koper wordt verkocht tegen of onder een overeengekomen prijs van 60 dollar per vat.

In februari werd een soortgelijk embargo met prijsplafonds opgelegd aan Russische geraffineerde aardolieproducten. Als reactie hierop verbood Moskou de verkoop van zijn ruwe olie en aardolieproducten aan landen die het plan steunden.









De opmerkingen van de Algerijnse minister weerspiegelden een recente waarschuwing van de Saoedische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman.

“Als er een prijsplafond zou worden opgelegd aan Saoedische olie-export, zullen we geen olie verkopen aan een land dat een prijsplafond oplegt aan onze toevoer, en zullen we de olieproductie verminderen, en het zou me niet verbazen als anderen hetzelfde doen. ” zei bin Salman dinsdag tegen Energy Intelligence.

In februari kondigde Rusland plannen aan om de olieproductie in maart vrijwillig met 500.000 vaten per dag te verminderen, omdat het de verkoop stopt aan kopers die voldoen aan het door het Westen opgelegde prijsplafond.

Een aantal economen heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de westerse sancties op Russische ruwe olie de wereldwijde voorraden alleen maar verder zullen beperken.

Algerije is sinds 1969 OPEC-lid. Het Noord-Afrikaanse land heeft de tiende grootste bewezen aardgasreserves ter wereld en is de vierde grootste gasexporteur ter wereld, met belangrijke pijplijnverbindingen naar Europa. Het staat ook op de 16e plaats wat betreft bewezen oliereserves en exporteert ongeveer 60% van zijn totale productie.

