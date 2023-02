Nico Hülkenberg is een zweiten Tag der Formel-1-Tests deutlich schneller as signal Haas-Teamkollege Kevin Magnussen. Max Verstappen en Red Bull presenteren zich erneut grimmig, weniger gut läuft es für Mercedes. Der Silberpfeil muss sogar abgeschleppt.

Voor Mercedes is een van de twee testtags voor de nieuwe Formel-1-seizoenen die unerfreulich verlaufen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton en George Russell (beiden Groot-Brittanië) konden het tempo van de Spitzengruppe aangaan met de Tagesbesten Zhou Guanyu (China/Alfa Romeo) terwijl ze geen technische problemen hadden met de nieuwe Boliden Sorge. De meeste hydraulische defecten moeten Russell van de Mercedes W14 90 minuten lang laten afstellen.

Mercedes drehte in Bahrein leighlich 98 Runden – en damit deutlich weniger als die Konkurrenz. Zum Vergleich: Der US-American Williams-Newcomer Logan Sargeant alleine gespilde 154 Runden ab. “Trotzdem haben wir eine Menge gelernt. Es war ein schwieriger Tag, aber dennoch gut und lehrreich”, zei Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher bij Sky. Dreisstellig sei immer das Ziel, gaf commentaar op de Formel 1 in ihrem Live-commentaar: “Alles andere ist ein verräterisches Zeichen, dass ein Team zu kämpfen hat.”

Schnellster oorlog was overweldigd door Chinese Zhou, der mit seinem Alfa Romeo in der Schlussphase in 1:41.610 Minuten die Bestzeit setzte. Russell (+2.044 seconden) op Rang 13, Hamilton (+2.344) op 15. Platz. Deutlich besser lief es für den Niederländischen Weltmeister Max Verstappen (+0.040) im Red Bull, der Zweiter wurde. De Spaanse Routinier Fernando Alonso (Aston Martin/+0.595) investeerde op de Dritten Platz.

Rückkehrer Nico Hülkenberg (Haas) werkte op Rang fünf (+0.856) en punktete im teaminternen Duell mit Kevin Magnussen. Hülkenberg, van de Cockpit van Mick Schumacher die een hoge hoed kreeg, oorlogsdeutliche schneller als der Däne (+1.832/Platz 11). Carlos Sainz in Ferrari begon aan het begin van de tijd dat het tempo zich ontwikkelde en de beste tijd bereikte. Am Ende stand für den Spanier (+0.876) Rang sechs zu Buche, signal Teamkollege Charles Leclerc (Monaco/+1.115) wurde Behind.

Noch de Samstag-test van Rennställe voor de Rekordsaison met 23 Grands Prix op het Wüstenkurs Bahrain International Circuit in nieuwe auto’s. Die Zeiten lassen alldings nur bedingt Rückschlüsse zu, weil niemand genau weiß, welche Program die Konkurrenten abspulen. Die Saison begint nächste Woche ebenfalls in Bahrein (5. März).