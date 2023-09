Alfa Romeo 33 Stradale: Sportliche Erinnerung

Blickt Alfa Romeo zurück, ist de Schichte der Marke gekflastert met unzähligen Erfolgen. Ik denk dat de Italiaan en de Rückspiegel willen genieten. Als het Turijn van Alfa Romeo 33 Stradale vorstelt – een eerbetoon aan de sportleraar uit de jaren 1960. Nur 33 Pieces werden gefertigt door de rassige Zweisitzer, der een Brücke zwischen der Geschichte der Marke en der Zukunft schlagen soll.

Voor het project worden de Italiaanse en eigen Abteilung namens Bottega, in de ideeën en creatieve mogelijkheden van Kaufer verzameld.

Klassieker: Mittelmotor

De karakteristieke Kühlergrill, de Scudetto, is een van de elliptische scheinwerfern, de Seiten zijn gekrägt van de Flügeltüren en twee Lufteinlässen. Terwijl de middenmotor de cockpit in beweging zet. De glasweergave van de fluit en de grote flächige zonwering zorgen voor een snelle weergave van de cockpit en een vlucht. Das Heck mit der scharfen Abrisskante und den runden Leuchten is een duidelijker Verweis op de historische Alfa Romeo 33 Stradale.

Lenkrad ohne Schalter

Afbeelding: Alfa Romeo



Der Innenraum is een ontwerp van minimalistisch design en hoogwaardige materialen. De Lenkrad is vrij van Schaltern en Knöpfen, alle bedieningselementen zijn stattdessen op de Mittelkonsole en op de Dachhimmel-bediening. De armaturentafel en de middentunnel zijn uitgevoerd in aluminium, kolefaser, leer en alcantara.

Brembo houdt van het elektronische Bremssysteem van Kohlefaser-Keramik-Bremsscheiben.

Verbrenner of Elektro

De middenmotor is een andere naam: De V6-biturbo levert een vermogen van 456 kW (620 pk). Over de achtgang-dubbelkoppelingen waren de achterwaartse spanningen. In de elektrische variant wordt de Kraft op alle vier de laders weergegeven. Prestaties: 552 kW (750 pk). Spitze beide versies: 333 kilometer pro Stunde. Voor de norm-sprint benötigt de Italiener een drietal seconden. (hebben)

ePapier Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Auteur Carsten Hebestreit Motor-editor Carsten Hebestreit