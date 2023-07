Liverpool-Fans glauben, dass sich ihr Verein mit Alexis Mac Allister die Verpflichtung des Sommers gesichert hat, nachdem sie gesehen haben, wie er in seiner ersten Saisonvorbereitung für die Reds die Fäden in der Hand hielt.

Und einige Fans geben zu, dass sie Brighton „ausgeraubt“ haben, indem sie den Weltmeister für 35 Millionen Pfund verpflichtet haben, und feiern ihn als vollwertigen Mittelfeldspieler.

4 Mac Allister zeigte eine erstklassige Leistung, als Liverpool in der Saisonvorbereitung Leicester besiegte Bildnachweis: Getty

4 Der Argentinier fand gefährliche Lücken im Mittelfeld und spielte alle richtigen Pässe in einem guten Verbindungsspiel mit Liverpools Angreifern Bildnachweis: Getty

Mac Allister stand im Mittelpunkt, als Liverpool in Singapur Leicester mit 4:0 besiegte – mit Toren von Darwin Nunez, dem 18-jährigen Bobby Clark, Diogo Jota und dem 17-jährigen Ben Doak – und die Fans lieben ihr neues Mittelfeld Puppenspieler.

Er hat es vielleicht nicht in die Torschützenliste geschafft, jetzt hat er sogar eine Vorlage bekommen, aber der argentinische Nationalspieler hat bisher mit einigen souveränen Leistungen in der Mitte des Parks genau gezeigt, warum Jürgen Klopp ihn haben wollte.

Klopp hat diesen Sommer eine umfassende Überarbeitung des Mittelfelds an der Anfield Road beaufsichtigt, und viele Liverpool-Fans würden zugeben, dass dies lange auf sich warten ließ.

Ausgeschieden sind die engagierten Diener Jordan Henderson und James Milner sowie die Randspieler Naby Keita und Alex Oxlade-Chamberlain, während auch der brasilianische Star Fabinho zu ihnen stoßen wird.

Neu hinzugekommen sind Mac Allister und die neue Nummer 8 Dominik Szoboszlai. Der Verein befindet sich außerdem in fortgeschrittenen Gesprächen über die Verpflichtung des ehemaligen Man-City-Stars Romeo Lavia aus Southampton.

Und das Ergebnis der wenigen Spiele, die die Fans bisher in dieser Saisonvorbereitung gesehen haben, war ein Qualitätsschub, den sich die Reds-Fans schon seit Jahren von ihrem Mittelfeld ersehnt hatten.

Und „Macca“ – wie Mac Allister von den Scousers liebevoll genannt wird – entwickelt sich schnell zu einem neuen Favoriten, und die Fans bewundern seine Klasse als neuer Mittelfeldchef von Liverpool.

„Ich bin beeindruckt von der Leistung von Alexis Mac Allister in der ersten Halbzeit“, sagte ein Fan während des Leicester-Spiels. „Solche Qualität haben wir im Mittelfeld schon viel zu lange vermisst. Ein großer, großer Neuzugang für uns.“

4 Mac Allister hat die Fans von Liverpool mit seiner Qualität in der Mitte des Parks begeistert Bildnachweis: Getty

4 Obwohl er Argentinien zum WM-Titel verholfen hat, ist Mac Allister ein unterschätztes Juwel Bildnachweis: Getty

„Alexis Mac Allister ist so, so gut, absolut ideal für das, was wir brauchten“, fügte ein weiterer glücklicher Red hinzu. „Um ehrlich zu sein, brauchte Liverpool schon lange jemanden wie ihn.“

„„Alexis Mac Allister, ein besonderer, besonderer Spieler, er wird der Neuzugang der Saison sein“, sagte ein anderer, während ein Fan nicht widerstehen konnte, einen ziemlich gewagten Vergleich anzustellen …

„Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber hat sonst noch jemand Messi-Vibes von Alexis Mac Allister?“

Andere waren einfach überwältigt von der Tatsache, dass Liverpool es geschafft hatte, einen solch hochwertigen Spieler zu einem – relativ – niedrigen Preis zu bekommen.

Ein Fan sagte: „Alexis Mac Allister ist ein absoluter Mittelfeldspieler … Liverpool hat Brighton für diesen Kerl ausgeraubt!“

„Alexis Mac Allister ist der Deal des Sommers“, sagte ein anderer. „35 Millionen Pfund für jemanden, der das Niveau eines Weltklassespielers unter Beweis stellt und ein nachweislicher Sieger ist. Gib ihm Blumen, er ist unwirklich.“

„Alexis Mac Allister für 35 Millionen Pfund könnte einer der besten Deals sein, die Liverpool je gemacht hat!“