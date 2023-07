Washington

Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez aus New York sagte am Sonntag, dass einige Richter des Obersten Gerichtshofs aufgrund mangelnder Kontrolle „die Legitimität des Gerichts zerstören“ und nannte es „zutiefst gefährlich“ für die Demokratie.

„Wir verfügen über ein breites Spektrum an Instrumenten, um mit Fehlverhalten, Übergriffen und Machtmissbrauch umzugehen, und der Oberste Gerichtshof erhält nicht die angemessene Aufsicht, die erforderlich ist, um seine eigene Legitimität zu wahren“, sagte Ocasio-Cortez gegenüber Dana Bash von CNN in „State der Union.“

Der progressive Gesetzgeber verwies auf die jüngsten Vorwürfe gegen die Richter Samuel Alito und Clarence Thomas wegen ethischer Unzulänglichkeiten. Ihre Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, als das Gericht seine Amtszeit mit einer Reihe von Folgeurteilen abschloss, darunter die Beendigung positiver Maßnahmen für die Hochschulzulassung, die Festsetzung des Schuldenerlasses für Studentendarlehen und die Einschränkung des LGBTQ-Schutzes.

Alito gab keine Auskunft über eine Luxusreise im Jahr 2008, auf der ihn ein Hedgefonds-Milliardär in einem Privatjet mitflog, obwohl der Geschäftsmann später wiederholt den Obersten Gerichtshof aufforderte, in seinem Namen einzugreifen, berichtete ProPublica. In einem höchst ungewöhnlichen Schritt bestritt Alito vorab die Natur des Berichts, bevor er letzten Monat veröffentlicht wurde.

Thomas hat unterdessen scharfe Kritik auf sich gezogen, nachdem in einem separaten ProPublica-Bericht seine Beziehung zum GOP-Megaspender Harlan Crow detailliert beschrieben wurde, darunter Luxusreisen und andere großzügige Geschenke, die Thomas von Crow erhalten hatte, sowie Crows Erwerb des Hauses, in dem die Justiz wohnt, von Thomas und seiner Familie Mutter lebt noch.

Die Immobilientransaktion und der Großteil der Bewirtung wurden in Thomas‘ jährlichen Finanzberichten nicht gemeldet, ebenso wie Crows gemeldete Zahlungen für die Studiengebühren eines Großneffen der Justiz.

Thomas verteidigte das Weglassen der Crow-finanzierten Reise in seinen Berichten und sagte, ihm sei damals mitgeteilt worden, dass er nicht verpflichtet sei, die Gastfreundschaft zu melden.

„Wenn Oberster Richter Roberts nicht freiwillig zu einer Untersuchung vor den Kongress kommt, sollten wir meiner Meinung nach Vorladungen in Betracht ziehen, wir sollten Untersuchungen in Betracht ziehen, wir sollten viel verbindlichere und strengere Ethikrichtlinien verabschieden“, sagte Ocasio-Cortez am Sonntag.

Der Vorsitzende der Justiz im Senat, Dick Durbin, ein Demokrat aus Illinois, sagte zuvor, sein Ausschuss werde die Gesetzgebung zur Ethik des Obersten Gerichtshofs präzisieren, nachdem die Gesetzgeber aus ihrer Pause am 4. Juli zurückgekehrt seien. Durbin hatte außerdem den Obersten Richter John Roberts gebeten, vor dem Justizgremium zu erscheinen – ein Antrag, den Roberts im April ablehnte.

Ocasio-Cortez forderte die Biden-Regierung am Sonntag außerdem dazu auf, die Kündigung von Studiendarlehen weiter voranzutreiben, nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag den Plan des Präsidenten zum Erlass von Studiendarlehen blockiert und ein Programm abgelehnt hatte, das darauf abzielte, Millionen von Kreditnehmern Erleichterungen in Höhe von bis zu 20.000 US-Dollar zu gewähren.

„Während dieser 12-monatigen Anlaufzeit sollten den Menschen keine Zinsen entstehen“, sagte sie und bezog sich dabei auf den Vorschlag der Verwaltung, Kreditnehmern dabei zu helfen, Strafen zu vermeiden, wenn sie in den ersten 12 Monaten nach der Wiederaufnahme der Rückzahlung des Studienkredits im Oktober eine Zahlung versäumen.

„Deshalb fordere ich die Regierung dringend auf, eine Aussetzung dieser Zinszahlungen in Betracht zu ziehen. Natürlich glauben wir weiterhin daran, die Kündigung des Studienkredits voranzutreiben und nach Möglichkeit schneller als innerhalb dieser 12-Monats-Frist zu handeln.“

„Wir sind fest davon überzeugt, dass der Präsident – ​​der Kongress dem Präsidenten diese Autorität gegeben hat.“ Der Oberste Gerichtshof geht weit über seine Befugnisse hinaus. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir wirklich Gespräche über die gerichtliche Überprüfung als Kontrolle auch der Gerichte führen müssen“, sagte Ocasio-Cortez.