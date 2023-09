DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat in der Debatte um die Zukunft der erkrankten Martina Voss-Tecklenburg ein Bekenntnis zur Bundestrainerin vermieden. Auf die Frage eines Medienvertreters, ob die Mannschaft nach ihrer Genesung mit Voss-Tecklenburg weitermachen wolle, sagte Popp auf einer Pressekonferenz des DFB am Donnerstag im dänischen Viborg: „Sie wissen, dass ich diese Frage nicht beantworten werde. Es ist grundsätzlich nicht unsere Entscheidung.“

Nach dem WM-Debakel der Nationalmannschaft in Australien soll es auch interne Kritik an Voss-Tecklenburg und ihrem Trainerteam gegeben haben. Ob und wann die 55-Jährige auf ihren Posten zurückkehrt, bleibt unklar. Der DFB verweigerte zuletzt weitere Angaben und begründete dies mit „Fürsorge“ für Voss-Tecklenburg.

„Wir wollen zu Olympia“, sagte Popp vor dem Auftakt der DFB-Frauen in der Nations League an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg. „Wir hoffen, dass Martina wieder gesund wird und irgendwann wieder vollständig genesen ist. Über alles Weitere entscheidet allein der Verein und nicht wir.“

„Im Moment ist niemand glücklich“

Sieben Wochen nach dem WM-Aus stehen der 32 Jahre alte Wolfsburger und die deutsche Auswahl im neuen Wettbewerb um die schwierige Qualifikation für Paris 2024. Neben Gastgeber Frankreich können nur zwei europäische Teams teilnehmen.

Der DFB gab am 8. September bekannt, dass Voss-Tecklenburg erkrankt sei und von ihrer Assistentin Britta Carlson in Dänemark und am kommenden Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum gegen Island vertreten werde.

Zuletzt gab es Berichte, dass sich Spieler bei der WM über mangelnde Kommunikation und taktische Defizite im Trainerteam um Voss-Tecklenburg beschwert hätten.

„Niemand freut sich derzeit über die Situation, aber wir müssen sie so gut es geht akzeptieren“, mahnte Popp. „Es geht um die Olympiaqualifikation. Deshalb heißt es jetzt zusammenhalten und arbeiten.“