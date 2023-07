Nach getaner Arbeit stapfte Alexandra Popp zufrieden über den Rasen des Rectangular Stadium in Brisbane. Mit zwei Toren in der ersten Halbzeit leitete der Kapitän den 6:0 (2:0)-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko ein und trug damit maßgeblich zu einem perfekten Start in die Weltmeisterschaft bei. Der 32-Jährige war zuverlässig. Wie immer, wenn es darauf ankommt. Der Stürmer erzielte im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft sechs Tore. Nachdem sie kurz vor dem Finale gegen England passen musste, reichte es für die DFB-Auswahl nur zum zweiten Platz. Jetzt ist Popp zurück – und will im reiferen Fußballeralter ihre möglicherweise letzte Chance auf einen weiteren großen Titel nach dem Olympiasieg 2016 nutzen. Der Start am Montag war vielversprechend.

„Wir sind super, super glücklich, dass wir so ein erstes Spiel auf den Platz bringen konnten. Es ist immer ziemlich schwierig: Man weiß nicht wirklich, wo man steht. Man weiß nicht wirklich, wie der Gegner reagieren wird“, sagte der Torschütze des VfL Wolfsburg nach der Partie ZDF: „Aber wir sind uns treu geblieben, haben unser Spiel durchgezogen und gute Bälle in den Sechzehner gebracht, wo es dann extrem gefährlich wurde.“ In der Tat. Besonders wenn Popp in der Nähe war. In der elften Minute köpfte sie nach einer Flanke von Kathrin Hendrich das 1:0. Auf der Zielgeraden des ersten Durchgangs schraubte sie nach einer Flanke von Klara Bühl das Ergebnis auf 2:0 (39.) – und wie.

Mit dem Rücken zum Tor, mit viel Kopf und etwas Schulter manövrierte Popp den Ball kunstvoll ins Netz. Klingt schwierig. Scheint aber einfach zu sein. Zumindest für Deutschlands Kapitän. „Ich sehe nur, wo der Ball ist. Mit dem Kopf bin ich am stärksten – egal in welcher Körpergröße. „Das war in diesem Fall das Gleiche“, sagte die Torschützin und kam ohne Verwerfungen mit der Aktion davon. Ihre Auswechslung gegen Marokko war nach 82 Minuten beendet. Am kommenden Sonntag gegen Kolumbien sollte es für sie und ihre Teamkolleginnen möglich sein, so weiterzumachen.

Popp schwärmt von der WM-Atmosphäre

Vermutlich auch, weil es in Australien eine Weltmeisterschaft gibt, bei der Weltmeisterschaft draufsteht. Gut 27.000 Zuschauer in der nicht ganz ausverkauften Arena gaben dem Spiel einen angemessenen und stimmungsvollen Rahmen. Popp, der nach dem Spiel von der FIFA zum Spieler des Spiels gekürt wurde: „Es ist mega: das erste Spiel, so eine Atmosphäre, so ein Stadion – das ist eine Weltmeisterschaft. Darüber freuen wir uns riesig. Man wird von den Leuten gepusht und getragen. So macht Fußballspielen Spaß.“