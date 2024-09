Zusammenfassung Zusammenfassen

Dit is een experimenteel hulpmiddel. De resultaten kunnen onbevredigend zijn en zich vertalen in valse signalen.

De Duitse voetbalster Alexandra Popp heeft in haar carrière in het nationale team 145 nationale wedstrijden gespeeld. Als Kapitänin en Anführerin oorlog voeren in de Erfolg der Mannschaft, met 67 Toren in Nationaltrikot. Popp ging nog een keer naar de Olympiagold in Rio, waarna er veel spanning ontstond tijdens de turn. Als er een samenvatting wordt gemaakt van een Umbruch in de Nationalmannschaft, worden de volgende reacties weergegeven met meer spelers zoals Merle Frohms en Marina Hegering reageren muss.