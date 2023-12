Alexanderplatz: Weihnachtsmarkt evakuiert, nachdem zwei Stände niedergebrannt sind

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend auf einen Brand auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz reagieren

Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz evakuiert – Stände in Flammen

Am Alexanderplatz in Berlin sind zwei Stände eines Weihnachtsmarktes in Brand geraten. Der Markt wurde geräumt. Einer der Holzstände wurde völlig zerstört.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Alexanderplatz wurde nach einem Brand evakuiert und vorzeitig geschlossen. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstag, eine Person sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem am Abend zwei Stände in Flammen aufgegangen seien. Demnach handelt es sich bei der verletzten Person vermutlich um den Betreiber eines der in Brand geratenen Holzstände.

Trotz des geringen Schadens erregte der Bericht am Mittwoch erhöhte Aufmerksamkeit. Weihnachtsmärkte hierzulande gelten derzeit als terroristisch gefährdet und es besteht Angst vor islamistischen Anschlägen. Die Polizei hat daher bundesweit strengere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Gegen 20 Uhr brach auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz ein Feuer aus



„Der Brand ist gelöscht“, verkündete die Berliner Feuerwehr über den Nachrichtendienst X rund eine halbe Stunde nach Ausbruch des Feuers auf Alex. „Die Szene ist unter Kontrolle!“ Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt jedoch. Über den Vorfall hatte zunächst die „Bild“ (online) berichtet. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei der Nachrichtenagentur AFP auf Anfrage mitteilte, brach das Feuer gegen 20 Uhr aus. Einer der beiden in Brand geratenen Stände wurde völlig zerstört.

