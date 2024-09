Fängt das wieder an?

Die Fans des Tennisstars Alexander Zverev (27) sind alarmiert! Was ist los mit der Nummer 2 der Welt? Dass er Laver Cup in Berlin verliert zum dritten Mal in Folge gegen die US-Amerikanerin Taylor Fritz (26) – kein Problem.

Doch beim Stand von 4:6, 5:7 wirkte der Hamburger körperlich überhaupt nicht gut. Immer wieder duckte er sich zwischen den Ballwechseln oder stützte sich auf seinen Schläger. Er schien Atembeschwerden zu haben.

Beim Match zwischen Carlos Alcaraz (21/Spanien) und Ben Shelton (21/USA), das er von der Spielerbank hinter dem Schiedsrichterstuhl aus verfolgte, hustete der French-Open-Finalist erneut heftig. Das schien er vor den US Open überwunden zu haben.

Nun der Rückfall. Zverev: „Ja, ich war diese Woche ein bisschen krank. Ich glaube, mein Puls war heute ziemlich hoch. Ich hatte seit vier Tagen Fieber.“ Unglaublich! Er hat trotzdem gespielt! Leichtsinniger geht es nicht.

Jetzt ist klar, warum er bei einigen Spielen nicht mit seinen Teamkollegen auf der Bank saß. „Ich habe versucht, viel Energie zu sparen. Das wusste das Team. Ich möchte Team Europe so gut wie möglich helfen. Das kann ich nur, wenn ich Energie habe.“

Nach BILD-Informationen war er diese Woche beim Arzt. Was genau fehlt ihm? Die überraschende Antwort: „Mir wurde von meinem Management da hinten ein bisschen das Wort verboten“, sagte er bei der Pressekonferenz und zeigte auf seinen Bruder Mischa (37) und Sergej Bubka Jr. (37). „Also stellt denen bitte die Fragen. Ich darf anscheinend nichts sagen.“

Mischa Zverev: „Es geht um die Gesundheit eines Menschen und dazu werden wir nichts sagen.“ Auch ob sein Bruder die nächste Woche beginnende Asien-Tour tatsächlich absolvieren wird, ließ er offen. Dass Zverev, der von sich aus den heftigen Herzschlag erwähnte, eine Pause braucht, liegt allerdings auf der Hand.

Rückblick: Zverev offenbarte nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris gesundheitliche Probleme. Seit dem Turnier in Hamburg Mitte Juli ging es ihm unwohl, bei Olympia war er bereits nach dem ersten Satz erschöpft. Dazu kam ein Husten, der ihn nach Paris und bis zum Turnier in Montreal plagte.

Eine Blutuntersuchung ergab nichts Ernstes. Bei den US Open schienen die Probleme überwunden. Er fühle sich gut, sagte er. Wichtig sei aber herauszufinden, warum es ihm schon so lange so schlecht gehe („Ich sah vier Bälle auf mich zukommen.“)

Zahlreiche Superpromis sahen ihn beim Laver Cup. Ex-Basketballstar Dirk Nowitzki (46) warf die Münze, um seinen Platz zu wählen, auch Boris Becker (56) mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (34), Vogue-Chefin Anna Wintour (74), Tennis-Ikone Roger Federer (43) und Ex-Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) mit seiner Frau Ana Ivanovic (36) feuerten den Weltranglisten-2 an.

Vergeblich. Europa liegt vor dem letzten Spieltag mit 4:8 zurück. Den Pokal gewinnt das erste Team, das 13 Punkte erreicht.