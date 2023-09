Carlos Alcaraz habe sich von der Verfolgergruppe abgesetzt und sei auf Augenhöhe mit dem 23-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic, sagte Alexander Zverev nach seiner US-Open-Viertelfinalniederlage gegen den Spanier.

Zverev galt einst als die beste Wahl, um den Würgegriff der „Großen Drei“ im Herrentennis zu brechen, aber der 26-jährige Deutsche konnte sich nicht durchsetzen und strebt immer noch nach einem ersten Grand-Slam-Titel.

Da Roger Federer nun im Ruhestand ist und Rafael Nadal seine Karriere wahrscheinlich nach der nächsten Saison beenden wird, ist Alcaraz zu Djokovic an die Spitze der Männerwelt gestoßen, und Zverev ist vielleicht am besten in der Lage, die Machtverschiebung zu beurteilen, nachdem er kürzlich gegen beide verloren hat.

„Ich habe in Cincinnati (letzten Monat) gegen Novak gespielt, ich habe hier gegen Carlos gespielt. Vom Spielniveau her sind sie sich sehr ähnlich“, sagte Zverev gegenüber Reportern, nachdem Titelverteidiger Alcaraz ihn mit 6:3, 6:2, 6:4 deklassiert hatte.

„Es gibt einige Dinge, die Novak besser macht; es gibt einige Dinge, die Carlos besser macht. Ich denke, sie sind im Moment auf einem eigenen Niveau.“

„Die anderen müssen aufholen. So einfach ist das.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Highlights von Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev im Viertelfinale der US Open



Mit 36 ​​Jahren spielt Djokovic sein bestes Tennis und strebt seinen 24. Grand-Slam-Titel an, um den Rekord von Margaret Court im Einzel zu erreichen.

Das Duo hat die Tour in dieser Saison dominiert, wobei der Serbe die Australian Open und die French Open gewann, während der 20-jährige Alcaraz ihn in Wimbledon für seinen zweiten Grand-Slam-Titel in den Schatten stellte.

Zverev, der dieses Jahr das Halbfinale bei Roland Garros erreichte, litt letzte Saison unter einer Knöchelverletzung, sagte aber, ein Problem mit der Oberschenkelmuskulatur habe seine Hoffnungen in Flushing Meadows zunichte gemacht.

Bild:

Alcaraz und Djokovic seien „auf einem eigenen Niveau“, sagt Zverev





„Ich konnte mich bei meinem Aufschlag nicht mehr durchsetzen. Meine Aufschlaggeschwindigkeit war im Vergleich zu anderen Tagen stark zurückgegangen“, fügte er hinzu.

„Gegen ihn brauchte ich einen guten Aufschlagtag, sonst wäre es schwierig geworden. Meine größte Waffe wurde mir nach dem ersten Satz genommen.“

„Es ist schwierig, überhaupt mithalten zu können, wenn man das nicht hat.“

Als nächstes trifft Alcaraz am Freitag im Halbfinale auf den US-Open-Sieger von 2021, Daniil Medvedev, während der 23-fache Grand-Slam-Sieger Djokovic auf den ungesetzten Ben Shelton trifft, einen 20-jährigen Amerikaner, der noch nie bei einem Major so weit gekommen ist.

„Ich versuche, den Leuten Spaß beim Tennisschauen und Spielen zu vermitteln“, sagte Alcaraz während seines Interviews auf dem Platz.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Carlos Alcaraz sagt, er fühle sich bei den US Open wohl



„In den letzten Spielen, die ich gegen Daniil (Medvedev) gespielt habe, habe ich ein taktisches Spiel perfekt gespielt. Ich habe alles, was ich gegen ihn tun musste, ziemlich gut gemacht, also denke ich, dass mein Spiel gegen diese Art von Gegner, Sie, ziemlich gut passt.“ wissen Sie, wie Daniil.

„Also werde ich versuchen, die gleichen Dinge zu tun, die ich zum Beispiel in Indian Wells und Wimbledon getan habe, und hoffentlich den Sieg zu holen und das gleiche Niveau zu spielen, das ich in diesen Spielen gespielt habe.“

Zu einem möglichen Finale gegen Djokovic fügte Alcaraz hinzu: „Na ja, offensichtlich ist es näher als zu Beginn des Turniers. Es ist nur ein Spiel von diesem möglichen Finale entfernt.“

„Es wäre großartig, hier in New York ein Finale gegen Novak zu spielen, aber wir haben beide ein wirklich schweres Halbfinale, also schauen wir mal.“

„Aber offensichtlich sind wir beide auf der Suche nach dem potenziellen Finale.“

