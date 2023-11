Alexander von Anhalt: Krimi op Prinz Frédérics Adoptiv-Sohn | Unterhaltung

Ga aan de slag in de frisse morgendagen Alexander Prinz von Anhalt (†52), kaufter Adoptiv-Sohn van Frédéric Prinz von Anhalt (80), onder mysterieuze omstandigheden in zijn huis.

Beste tot nu toe: Prinz Alexander is een natuurlijke Todes. Het allerbelangrijkste is dat Todesursache niet duidelijk is. En meer als mysteries!

Jetzt hat Frédéric Prinz von Anhalt nach dem Tod seines Adoptivsohnes die Polizei eingeschaltet! Er zijn slechts twee verdachten, vanwege de veranderingen in de levens van Alexander’s leven!

Lees meer met BILDplus de Krimi um den Adoptiv Sohn! Er is een luxe-gegenstand in Millionenhöhe …