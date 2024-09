De chef-kok van de CSU in de Bondsdag, Alexander Dobrindt, is de leider van de coalitie met de groene achtergrond van het besluit van de federale regering. Er is Robert Habeck als het “Gesicht” der Polarisierung in Duitsland. Die Ampel sei inzwischen aine Gefahr voor de Stabilitätät van de gezamenlijke politieke systemen.