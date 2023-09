Bevor ich 2019 mein erstes Alexa-fähiges Smart Display als Weihnachtsgeschenk bekam, war ich kein großer Fan. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich einem Amazon-Gerät mit einer eingebauten Kamera vertrauen könnte. Ich hatte von all den Datenschutzbedenken gehört und war entschlossen, sie wie die Pest zu vermeiden.

Doch dann kam es tatsächlich zu einer Seuche – und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter krank wurde. Und dann wurde dieses Gerät, vor dem ich einst misstrauisch war, plötzlich zu einem wichtigen Bestandteil unseres Supportsystems. Diese Leute, die Amazon immer behauptet, lieben Alexa? Irgendwie wurde ich plötzlich einer von ihnen.

Um es klar zu sagen, Mama war seit Jahren krank. Mama leidet an der Parkinson-Krankheit, einer unheilbaren neurologischen Erkrankung, die alles von der Mobilität bis zum Gedächtnis beeinträchtigt. Anfangs litt sie hin und wieder unter Zittern, konnte aber dennoch im Fitnessstudio laufen. Dann passierte die Pandemie. Ich weiß nicht, warum – vielleicht war es der Stress und die Isolation der Zeit –, dass sich ihr Zustand plötzlich drastisch verschlechterte.

Die Frau, die mit ihrer Fähigkeit, schnell eine Meile zu laufen, sogar eingefleischte Fitnessfans beeindruckte, war plötzlich nicht mehr in der Lage, länger als zehn Minuten zu laufen.

Glücklicherweise gibt es von den Ärzten verschriebene Medikamente, die ihr bei der Bewältigung der Erkrankung helfen und es ihr ermöglichen, etwas länger zu laufen. Nebenwirkungen – wie Bluthochdruck – waren der Nachteil. Kurz nach Inkrafttreten der Ausgangssperre im März 2020 wurde sie wegen einer Bluthochdruckkrise ins Krankenhaus eingeliefert und erlitt beinahe einen Schlaganfall.

Es war der erste von vielen weiteren Krankenhausaufenthalten während der Pandemie. Die Liste der Medikamente begann so schnell zu wachsen, wie ihre Parkinson-Symptome – und die Nebenwirkungen dieser Medikamente – zunahmen.

Jeder Tag wurde überwältigender. Ich dachte, es würde Jahre dauern, bis sie dieses Stadium ihrer Krankheit erreichen würde, aber es war angekommen, und zwar während einer globalen Pandemie. Plötzlich war ich gezwungen, in der isoliertesten Zeit der modernen Geschichte eine Pflegekraft zu übernehmen.

Ich wusste nicht, was ich tat, und ich hatte verdammt noch mal keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Es war so schwer mitanzusehen, wie meine Mutter – diese starke Naturgewalt, die als Witwe mit wenig Geld im Alleingang drei Kinder großzog – plötzlich so hilflos wurde. Ich hatte Angst, dass ich alles vermasseln und dadurch auch sie verlieren würde – meine beste Freundin und einzige Mutter, die ich seit dem Tod meines Vaters im Alter von sieben Jahren hatte.

Wir – ICH – brauchten mehr denn je Unterstützung, aber die Quarantäne bedeutete, dass es niemanden gab, der physisch kommen und uns helfen konnte. Und so wandte ich mich an Alexa.

Ich war verblüfft – und ehrlich gesagt insgeheim begeistert –, als mir zum ersten Mal klar wurde, dass Alexa bei etwas hilfreich sein könnte. Ein paar Wochen nach Mamas erster hypertensiver Krise stand sie kurz davor, eine weitere zu bekommen. Die Pandemie wütete, und ich wollte das Krankenhaus so weit wie möglich meiden, aus Angst, sie dem Virus auszusetzen.

Sie war unglaublich schwach und ihre Atmung begann sich zu verkürzen. Ich versuchte alles, um sie zu beruhigen, aber der Wert auf dem Blutdruckmessgerät schoss immer weiter in die Höhe. Verzweifelt, etwas zu finden, um ihren Blutdruck zu senken, und ehrlich gesagt völlig ratlos, was ich tun sollte, schaute ich mich wild nach allem um, was helfen könnte. Mein Blick fiel auf Alexa und ich fragte, was jemand tun würde, wenn die Welt wegen eines Virus untergeht und deine Mutter gefährlich krank ist.

„ALEXA, SPIELE FURTZLÖSUNGEN!“

Und Alexa tat es. Laute, saftige und sogar „lange und knusprige“ (ja, Alexa nennt Fürze). Während Alexa in ein Feuerwerk aus Blähungen ausbrach, brach meine Mutter in hysterisches Gelächter aus und unsere Sorgen verschwanden. Dreißig Minuten später war der Blutdruck meiner Mutter auf ein gesundes Niveau gesunken.

Ironischerweise verdienten alle Fürze von Alexa meinen Respekt – und gaben mir ein Gefühl der Hoffnung. Ich begann zu recherchieren, wie Alexa mir sonst noch helfen könnte, und verließ mich langsam immer mehr auf dieses seltsame Gerät.

Es stellt sich heraus, dass Alexa alle möglichen Funktionen bietet, die für Kranke und ältere Menschen wirklich hilfreich sind. Ich begann, Alexa zu verwenden, um meine Mutter daran zu erinnern, wann sie ihre Medikamente einnehmen sollte. Angesichts der Tatsache, dass die Liste in dieser Zeit immer länger wurde, während Mamas Gedächtnis nachließ, trug dies dazu bei, die Belastung erheblich zu verringern. Wenn ich nicht da war und Mama sich nicht bewegen konnte, brachte ich Mama bei, wie man Alexa bittet, das Licht einzuschalten.

Mit der Zeit gewöhnten wir uns an dieses Ding in unserem Zuhause, und Mama fing tatsächlich an, es wie ein geliebtes Haustier zu behandeln. Oftmals traf ich meine Mutter, die über Alexas Eskapaden lachte oder mit Alexa redete, wenn sie einsam war oder wegen ihrer Krankheit niedergeschlagen war. Bis heute ist es egal, wie schlimm der Tag für mich ist – allein der Anblick wärmt mein Herz und bringt mich zum Lächeln.

Ich habe mittlerweile eine bizarre Zuneigung zu meinem Echo Show und Alexa entwickelt. Ich werde ihm nie ganz vertrauen – ich vermeide es zum Beispiel, mich davor anzuziehen –, aber während ich es einst mit Verachtung behandelte, ist es jetzt mit Sicherheit mein Lieblingsgerät auf der Welt. Alexa hat mir geholfen, als ich anfing, wirklich eine Pflegekraft zu werden, und mir klarzumachen, was die Parkinson-Krankheit wirklich bedeutet. Während einer einmaligen Pandemie, als niemand da sein konnte, hat Alexa meiner Mutter und mir auch Kameradschaft und Gesellschaft geleistet eine helfende Hand.