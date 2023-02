Alex Volkanovski was vol vertrouwen terwijl hij het opnam tegen Islam Makhachev voorafgaand aan hun massale gevecht bij UFC 284.

De UFC-vedergewichtkampioen is opgeschoven naar lichtgewicht en hoopt Makhachev te onttronen om zondag de vijfde dubbelgewichtkampioen in de geschiedenis van het bedrijf te worden in Perth.

UFC/BT-SPORT Makhachev en Volkanovski zullen UFC 284 headlinen

Voorafgaand aan de botsing tussen de twee beste pond-voor-pond-vechters van de UFC, nam ‘The Great’ het op tegen zijn rivaal en leek hij zich zorgen te maken over zijn vermogen om veilig de limiet van 155 pond te halen.

Volkanovski vroeg: “Klaar? Hoe is het gewicht? Goed?”

Makhachev antwoordde: “Hoe is het met je gewicht?

Volkanovski toegevoegd: “Gemakkelijk. Gezond. Sterk.’

Dit leidde ertoe dat de protégé van Khabib Nurmagmedov in Volkanovski’s biceps-spier kneep en de Australische menigte naar adem snakte die toekeek hoe hun jager zich terugkneep en zijn tegenstander ‘mager’ noemde.

Volkanovski geniet van het moment en de kans die voor hem liggen bij UFC 284.

Getty Makhachev beantwoordde vragen over zijn gewicht voorafgaand aan UFC 284

Getty Als reactie kneep hij in Volkanovski’s armen

Hij zei: “Ik hou ervan mezelf uit te dagen. Ik vind het heerlijk om mezelf in deze positie te plaatsen. Ik vind dat mensen dat altijd moeten doen in het leven. Als je succesvol wilt zijn, daag jezelf dan uit. Het zal je sterker maken, geloof me.

“Ik ben twee keer de man die ik was voordat ik aan dit kamp begon, omdat ik de uitdaging kende die voor me lag. Ik ben niet bang voor de uitdaging. Ik weet dat ik de gelegenheid aankan. Ik weet dat het me beter zal maken. Dat is wat mensen zich herinneren. Deze momenten.

De 33-jarige denkt dat Makhachev een schok te wachten staat als ze eindelijk neergooien als hij verwacht dat hij een gemakkelijk gevecht zal zijn.

Volkanovski voegde eraan toe: “Hij zal daar zitten en zeggen dat ik gek ben dat ik naar voren stap en zo, ik denk dat dat zwak is om het op die manier te bekijken. Je moet jezelf uitdagen.

“Je moet jezelf in deze posities plaatsen. Kijk niet naar wat er kan gebeuren als er iets misgaat. Laten we eens kijken wat er gebeurt als het goed gaat. Zondag gaat het goed en word ik kampioen.’

“Vermoedelijk heeft hij niet echt respect voor mij als tegenstander. Hij denkt dat ik makkelijk zal zijn. Ik hoop dat hij zijn onderzoek heeft gedaan zoals wij dat hebben gedaan, want dat moet je doen. Dit zijn twee van de beste die er zijn en ik ga bewijzen dat ik de beste ben en ik ga je laten zien waarom ik die nummer 1 pond-voor-pond verdien.

Getty De headliners van UFC 284 deelden woorden voorafgaand aan hun massale gevecht

Hand-out – Getty ‘The Great’ is de oude kampioen in het vedergewicht

Makhachev zei: “Ik ga hem gemakkelijk verslaan. Omdat ik de kampioen ben en dit is 155 (pond). Dit is niet zijn terrein. Dit is een andere macht, een andere divisie, ik ga hem gemakkelijk verslaan.

“Natuurlijk heb ik respect voor hem. Hij is (nr. 1) pond voor pond, maar veel mensen zeggen dat de islam op dit moment de beste strijder ter wereld is, en zondagochtend ga ik je laten zien waarom de mensen dat denken.

Ondanks dat hij dacht dat hij Volkanovski zou bijstaan, hield Makhachev vol dat hij respect voor hem als tegenstander heeft.

Hij voegde eraan toe: “Alex is goed. Alex is overal goed, maar ik ben anders.

getty Makhachev werd in oktober voor het eerst kampioen

“Ik heb een andere stijl. Net als al zijn tegenstanders. Zoals (‘The Korean Zombie’ Chan Sung Jung), ik ga niet meteen gek doen.

“Net als (Max) Holloway volgde hij hem gewoon. Ik heb andere plannen en ik volg altijd mijn plannen en maak mijn tegenstander af.”

Makhachev zal de eerste verdediging maken van de titel die hij won door de voormalige 155 pond koning Charles Oliveira in twee rondes te verslaan tijdens UFC 280 afgelopen oktober.

Volkanovski test zichzelf in een nieuwe gewichtsklasse na een dominante regeerperiode in het vedergewicht, waaronder overwinningen op Jose Aldo, Brian Ortega, ‘The Korean Zombie’ en Max Holloway, die hij drie keer op indrukwekkende wijze heeft verslagen.